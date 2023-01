Những dấu ấn của thể thao Nghệ An trong năm 2022

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm 2022, điểm nhấn thể thao phong trào Nghệ An là thành công trong việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện và cấp tỉnh lần thứ IX. Ngoài ra, các vận động viên thành tích cao tỉnh nhà cũng giành được những kết quả ấn tượng ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Sôi nổi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại đầy sôi động của các giải đấu phong trào do các địa phương, các ngành của tỉnh Nghệ An tổ chức sau một thời gian dài bị trì hoãn hoặc gián đoạn vì dịch Covid-19. Trong đó, giải đấu có quy mô lớn nhất là Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX.

Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể dục thể thao các cấp từ cơ sở đến tỉnh là dịp đánh giá công tác tập luyện TDTT ở các cấp, ngành trong toàn tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong năm 2021, Đại hội Thể thao cấp xã, cấp huyện (gọi chung là cấp cơ sở) hướng tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 bị trì hoãn, xáo trộn.

Sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, để đảm bảo được thời gian cho tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, ngành Thể thao Nghệ An đã ban hành quy chế linh hoạt, tiến hành song song giữa tổ chức các môn nằm trong chương trình đại hội và tổ chức đại hội thể dục, thể thao cấp cơ sở. Nhờ đó, đại hội cấp tỉnh đã hoàn thành đúng với tiến độ đề ra, đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn cũng như ý nghĩa cốt lõi mà đại hội mang lại.

Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh có 21 huyện, thành, thị và 1 ngành Công an tham gia với gần 2.186 cán bộ, HLV, vận động viên tham gia, tổ chức thi đấu 18 môn.

Lễ khai mạc vào tối ngày 13/8 tại Sân vận động Vinh với gần 10.000 người tham gia, cùng Chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề: “Phát huy truyền thống - Đoàn kết xây dựng Nghệ An giàu đẹp” đã để lại nhiều ấn tượng, thể hiện rõ được các nét văn hóa, điều kiện kinh tế - xã hội, thế mạnh của thể dục thể thao và con người của Nghệ An.

Đây được kỳ vọng sẽ là động lực để phong trào thể dục thể thao ở các địa phương miền núi khác vượt qua khó khăn, có sự tiến bộ, bứt phá trong thời gian tới.

Ấn tượng thể thao thành tích cao

Năm 2020 và 2021, do chịu tác động từ dịch Covid-19, việc không tham dự các giải đấu lớn cấp toàn quốc theo kế hoạch đã ảnh hưởng đến thành tích thể thao Nghệ An. Tuy nhiên, huấn luyện viên, vận động viên các bộ môn thể thao thành tích cao của tỉnh đều nỗ lực tập luyện, duy trì thể lực.

Trong năm 2022, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các đội tuyển thể thao Nghệ An đã tích cực tham dự các giải đấu và cơ bản hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra. Theo đó, các vận động viên Nghệ An đã giành được 364 huy chương tại các giải đấu trong nước và Quốc tế (104 Huy chương Vàng, 101 Huy chương Bạc và 159 Huy chương Đồng).

Trong số 364 huy chương mà các vận động viên thể thao thành tích cao giành được trong năm 2022, có 8 huy chương giành được ở các giải vô địch thế giới, 3 huy chương tại các giải châu lục, 8 huy chương tại các giải vô địch Đông Nam Á, 56 huy chương giành được tại Đại hội Thể thao toàn quốc và 19 huy chương tại các giải vô địch quốc gia.

Trong số này, đặc biệt nhất là 2 tấm Huy chương Vàng ở giải Lặn Cúp thế giới năm 2022 (được tổ chức vào đầu tháng 9/2022) của vận động viên Nguyễn Trọng Dũng các nội dung 200m vòi hơi chân vịt và 4 x 100 tiếp sức vòi hơi chân vịt. Đây là những tấm Huy chương Vàng mà một vận động viên môn lặn Nghệ An giành được ở một giải đấu cấp thế giới.

Một thành tích đáng chú ý khác của thể thao thành tích cao Nghệ An trong năm 2022 thuộc về nữ vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh khi cô giành 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch cử tạ châu Á được tổ chức tại Bahrain ở hạng cân 64 kg nữ, gồm các nội dung: Cử giật, cử đẩy và tổng cử.

3 tháng sau, Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Thị Hồng Thanh đem về cho đoàn thể thao Nghệ An 2 tấm Huy chương Vàng ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt và 400m vòi hơi chân vịt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - sự kiện quan trọng nhất đối với thể thao thành tích cao của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng trong năm 2022.

Sự xuất sắc của Trọng Dũng, Hồng Thanh, cùng sự ổn định của những “niềm hy vọng Vàng” như Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị My (cầu mây), Nguyễn Thị Mai (kickboxing), Lê Công Tài (đá cầu), Nguyễn Kim Bảo (vật dân tộc)… đã giúp đoàn thể thao Nghệ An giành được 13 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 28 Huy chương Đồng, xếp hạng 18/65 toàn đoàn.

Dù không hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước Đại hội (giành được 15-17 Huy chương Vàng, 10-12 Huy chương Bạc, 20-25 Huy chương Đồng, xếp hạng 17-15 toàn đoàn) nhưng so với kỳ Đại hội thể thao lần trước, thành tích của đoàn thể thao Nghệ An có sự cải thiện đáng kể (tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, đoàn Thể thao Nghệ An giành được 8 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 21 Huy chương Đồng, xếp thứ hạng 19/65 đoàn thể thao tỉnh, thành, ngành trong cả nước).

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao cho biết: “Trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, công tác chuẩn bị của thể thao Nghệ An gặp một số khó khăn như Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh đang xây dựng, sửa sang một số hạng mục cơ sở vật chất; một số môn tại Đại hội bị giới hạn nội dung đăng ký thi đấu; một số bộ môn gặp khó khăn về kinh phí tập huấn, thuê chuyên gia trong và ngoài nước... Tuy nhiên, việc nỗ lực tập luyện, hướng tới mục tiêu cao nhất của các vận động viên là điều rất đáng ghi nhận”.