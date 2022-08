Trao 197 bộ huy chương tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022

(Baonghean.vn) - Chiều 17/8, tại thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.

Diễn văn bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 do đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao cho biết: Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An lần thứ IX đã tổ chức thành công 18/18 môn thi đấu, gồm: Đẩy gậy, Bi sắt, Việt dã, Vovinam, Karatedo, Bóng chuyền, Bóng chuyền bãi biển, Võ cổ truyền, Vật, Bóng bàn, Đá cầu, Bóng đá, Cầu lông, Điền kinh, Bơi, Cờ vua, Bắn nỏ và Kéo co, với sự tham gia của 21 huyện, thành phố, thị xã và ngành Công an.

Qua việc hoàn thành Đại hội TDTT các cấp của tỉnh đã khẳng định sự tiến bộ về trình độ quản lý, tổ chức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ những người làm công tác TDTT. Đại hội TDTT đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng nhằm thực hiện hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho 5 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về thành tích thi đấu, lần lượt là: thành phố Vinh, Nam Đàn, Đô Lương Quỳnh Lưu, Quế Phong và 3 đơn vị dẫn đầu khối miền núi là: Quế Phong, Tân Kỳ, Thanh Chương.

Ban tổ chức cũng đã tặng cờ cho 10 đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp huyện và 15 đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp xã; đồng thời trao bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Sở Văn hóa – Thể thao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh.