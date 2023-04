Những điểm đến mới và hấp dẫn ở Nghệ An trong mùa du lịch 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mùa du lịch năm 2023 đã chính thức khởi động với hàng loạt sự kiện đáng chú ý, tạo nên sức hấp dẫn của vùng quê “non xanh nước biếc”. Nơi đây thực sự có nhiều điểm đến hấp dẫn để du khách tham quan, khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp phong cảnh cũng như giá trị bản sắc.

Rộn ràng khai hội

Hoạt động nổi bật nhất trong chuỗi các sự kiện khởi động mùa du lịch 2023 chính là lễ hội khai trương mùa du lịch Cửa Lò. Đêm 14/4, hàng chục nghìn lượt du khách đã về phố biển dự khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò với màn bắn pháo hoa mãn nhãn và chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Cửa Lò – Sắc màu của biển”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh trống khai hội, chính thức mở màn cho mùa du lịch 2023 ở phố biển Cửa Lò và thể hiện kỳ vọng gặt hái được thành công.

Đây chính là dịp để quảng bá, giới thiệu các giá trị tài nguyên và sản phẩm du lịch của Nghệ An đến du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, là hoạt động thiết thực, góp phần khẳng định quyết tâm tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và văn minh của cán bộ và nhân dân Nghệ An.

Một sự kiện khác đáng chú ý là đoàn khách quốc tế hơn 60 người đến từ nước Pháp tham gia chương trình chạy Marathon và kết hợp tham quan một số điểm du lịch trên địa bàn các huyện miền Tây Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình chạy Marathon, đoàn khách Pháp đã có dịp thưởng ngoạn cảnh đẹp núi rừng miền Tây Nghệ An ở điểm dừng chân rừng săng lẻ (Tương Dương), Vườn Quốc gia Pù Mát, điểm du lịch cộng đồng bản Khe Rạn (Con Cuông) và Đảo chè (Thanh Chương).

Ông Jean Claude Le Conrnec, một thành viên của đoàn chia sẻ: “Lần đầu tiên đến với Nghệ An, được tham quan cảnh đẹp thiên nhiên, nhất là những cánh rừng nhiệt đới xanh tươi, các loài hoa đua nở, tôi có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên. Rồi thưởng thức những món đặc sản như xôi, cơm lam, cá nướng, bánh gai, cu đơ và lắng nghe tiếng đàn, tiếng hát mang đầy âm sắc vui tươi, tôi và những người bạn đều nhận ra bao điều thú vị ở vùng đất này”.

Sự kiện đoàn khách Pháp đến Nghệ An tổ chức các chặng đua Marathon và tham quan, trải nghiệm có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đây cũng là bước khởi động, mở ra triển vọng thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là du khách châu Âu đến với Nghệ An để thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên và trải nghiệm những điều thú vị.

Cùng với phố biển Cửa Lò và các trọng điểm du lịch của tỉnh như Nam Đàn, Con Cuông, các điểm du lịch ở các huyện, thành, thị khác cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Nổi bật là biển Quỳnh (Quỳnh Lưu), sau khai trương đã đón hàng nghìn du khách về tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm phong vị ẩm thực. Khu du lịch Mường Thanh Diễn Lâm (Diễn Châu) cũng nhộn nhịp trong những ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ.

Các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở Qùy Châu, Quế Phong và Tương Dương cũng đã có nhiều du khách tìm đến trải nghiệm. Đặc biệt, các điểm du lịch “mới nổi” như Farmstay Nhật Minh (Quế Phong), Hòn Mát (Nghĩa Đàn), bản Yên Hòa (Kỳ Sơn)… đã thu hút được một lượng khách lớn và rất nhiều đoàn khách liên hệ tham quan, trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dịp này, ngành Du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động để thu hút du khách, thúc đẩy du lịch phát triển. Đó là tổ chức khảo sát, tiến tới xây dựng sản phẩm và hình thành tour tuyến mới; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, buồng, bàn và quản lý điểm đến cho các điểm du lịch và cơ sở lưu trú. Đặc biệt, phối hợp với các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quảng bá “Một hành trình – Bốn địa phương – Nhiều điểm đến”.

Những điểm đến mới

Mùa du lịch năm 2023, bên cạnh những điểm đến đã trở nên quen thuộc với nhiều du khách, ở Nghệ An có thêm những điểm du lịch hấp dẫn, hứa hẹn mang lại cho du khách những điều mới mẻ, thú vị. Trước tiên phải kể đến bản Bộng, xã Thành Sơn (Anh Sơn), một bản Thái nằm bên bờ sông Con và đang lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc.

Về với bản Bộng, du khách được trải nghiệm không gian văn hóa Thái với những ngôi nhà sàn cổ, khung cửi dệt vải và các phong tục cổ truyền như lễ cầu mùa, lễ mừng lúa mới. Được thưởng thức những làn điệu dân ca – dân vũ lưu truyền từ bao đời và trải nghiệm những món ăn đặc sản được chế biến bởi những đôi bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ Thái.

Bản Bộng đang trong quá trình xây dựng điểm du lịch cộng đồng, hiện đã có một số điểm homestay để đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách.

Nếu muốn đi xa hơn, du khách hãy đến bản Pủng, xã Yên Thắng (Tương Dương) trải nghiệm điểm du lịch Hội Nguyên để được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, thú vị. Điểm du lịch này là ốc đảo nhỏ nằm giữa lòng hồ thủy điện Khe Bố, xung quanh là dòng nước mênh mông, người dân địa phương dựng lên một số chòi, lán cho du khách ngắm cảnh sông nước, núi rừng; với những điểm check-in được đầu tư xây dựng, hứa hẹn cho du khách những bức ảnh độc đáo, mới lạ, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Đồng thời, du khách được thưởng thức những món ăn dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn của đồng bào Thái như cá mát nướng, gà đồi nướng, cơm lam, nếp nương...

Điểm du lịch Hội Nguyên là điểm đến lý tưởng trong mùa Hè, thích hợp với những cuộc gặp gỡ, hội ngộ của gia đình, nhóm bạn. Vào cuối tháng 4, chính quyền địa phương sẽ tổ chức khai trương mùa du lịch năm 2023 với các hoạt động như thi ẩm thực, biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian để thu hút du khách…

Mùa nắng nóng, suối, thác ở các huyện miền Tây là điểm “giải nhiệt” lý tưởng cho du khách. Những suối, thác này thường nằm ở khu vực đầu nguồn, nước trong, mát, môi trường trong lành, cảnh quan hùng vĩ, du khách được hòa mình vào thiên nhiên, giải tỏa những ưu phiền, mệt mỏi.

Đó là Thác Mưa, thác Liếp (Thanh Chương), khe Nậm Xan, khe Cớ, Khe Kiền (Tương Dương), thác 7 tầng (Quế Phong), khe Nậm Pông (Qùy Châu), thác Tiên (Qùy Hợp)…

Muốn tìm đến nơi có khí hậu mát lành giữa mùa Hè nóng bức, du khách hãy “xách ba lô lên và đi” lên huyện biên giới Kỳ Sơn, nơi có Mường Lống – “Sa Pa của xứ Nghệ” và đỉnh Puxailaileng – “Nóc nhà của dãy Trường Sơn Bắc”. Hai điểm du lịch này sẽ mang lại sự trải nghiệm lý thú cho những du khách ưa thích phiêu lưu, mạo hiểm, có khát vọng chinh phục độ cao và đắm mình giữa phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ…