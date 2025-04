Thể thao Những điểm nhấn trong trận hòa của Sông Lam Nghệ An tại vòng 19 V.League Sông Lam Nghệ An lại một lần nữa bị gỡ hòa sau khi vươn lên dẫn trước khiến cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật chỉ có được 1 điểm dù được thi đấu trên sân Vinh.

Trận hòa thứ 3 liên tiếp

Với lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An đã thi đấu áp đảo trước Câu lạc bộ Quảng Nam ở những phút đầu tiên của trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã sớm vươn lên dẫn trước sau pha xử lý gọn ghẽ và đẹp mắt của Ngô Văn Lương.

Tuy vậy, sau khi có được bàn thắng, đội bóng xứ Nghệ dần đánh mất thế trận. Câu lạc bộ Quảng Nam liên tục tạo ra được những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Việt. Kết quả là họ có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 29 do công của tiền đạo Atshimene Charles.

Sông Lam Nghệ An có trận hòa thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Xuân Thủy

Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu dù cho cả 2 đội đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ở trong những phút thi đấu còn lại.

Với trận hòa này, Sông Lam Nghệ An tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại trên sân Vinh ở trong năm 2025 lên con số 7. Đây cũng là trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Rất may, ở vòng đấu này, Quy Nhơn Bình Định đã nhận thất bại trên sân Câu lạc bộ Hải Phòng nên đội bóng xứ Nghệ tạm thời nới rộng khoảng cách lên thành 3 điểm so với đội bóng đất Võ.

Ngày của những siêu phẩm

Có thể khẳng định, 2 bàn thắng được ghi trên sân Vinh ở trận đấu vừa qua là 2 bàn thắng rất đẹp. Đó là pha đi bóng tự tin và dứt điểm ở khoảng cách hơn 20m của tiền đạo Ngô Văn Lương khiến cho thủ thành Nguyễn Văn Công phải vào lưới nhặt bóng.

Đây là trận thứ 2 liên tiếp tiền đạo sinh năm 2001 này đóng góp dấu giày vào các bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ. Ở trận đấu trước, chính Ngô Văn Lương là người kiến tạo để cho tiền vệ Hồ Khắc Ngọc ghi bàn giúp Sông Lam Nghệ An có được 1 điểm trước Đông Á Thanh Hóa.

Tiền đạo Ngô Văn Lương đang thi đấu rất tốt trong thời gian gần đây. Ảnh: Xuân Thủy

Ấn tượng hơn bàn thắng của Ngô Văn Lương là bàn gỡ hòa của tiền đạo Atshimene Charles. Tiền đạo người Nigeria đã có tình huống dứt điểm sấm sét từ khoảng cách gần 40 m khiến cho thủ thành Nguyễn Văn Việt phải bó tay. Có thể nói, đây sẽ là ứng cử viên cho bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu cũng như bàn thắng đẹp nhất của V.League 2024/2025.

Dấu hỏi cho phong độ của thủ môn Nguyễn Văn Việt

Mùa giải năm nay, thủ thành Nguyễn Văn Việt vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nơi khung gỗ của Sông Lam Nghệ An. Những tình huống ra vào hợp lý, các pha cản phá xuất thần của thủ thành 22 tuổi này giúp cho đội bóng xứ Nghệ hạn chế được đáng kể số bàn thua.

Tuy vậy, những vòng đấu gần đây, thủ thành Nguyễn Văn Việt đã thi đấu chưa thật sự xuất sắc. Đó là tình huống ra vào thiếu hợp lý khiến cho Sông Lam Nghệ An phải nhận bàn thua ở trận gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu vừa qua, bàn thắng gỡ hòa của Câu lạc bộ Quảng Nam cũng có một phần lỗi của thủ thành gốc Tân Kỳ khi Nguyễn Văn Việt đã dâng lên hơi cao.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt cần cải thiện phong độ ở trong những trận đấu sắp tới. Ảnh: Xuân Thủy

Ngoài ra, Nguyễn Văn Việt còn suýt khiến đội nhà phải ôm hận sau tình huống bắt bóng không dính ở phút thứ 50. Rất may là các đồng đội đã giải nguy kịp thời cho thủ thành sinh năm 2002 này.

Hy vọng, ở trận đấu sắp tới, Nguyễn Văn Việt sẽ cải thiện phong độ để giúp hàng thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu tốt hơn. Nhất là khi, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải gặp những đối thủ mạnh như Thể Công Viettel hay Câu lạc bộ Hà Nội ở những vòng đấu sắp tới.

Trận hòa trước Câu lạc bộ Quảng Nam là 1 trận đấu chấp nhận được của Sông Lam Nghệ An. Tuy vậy, khoảng cách 3 điểm với Quy Nhơn Bình Định vẫn là một khoảng cách mong manh. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải nỗ lực hơn để có thể trụ hạng thành công.