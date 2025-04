Thể thao Trung vệ Hoàng Văn Khánh: Sông Lam Nghệ An luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất Trung vệ Hoàng Văn Khánh khẳng định toàn đội đang thi đấu với quyết tâm cao nhất trong giai đoạn cam go của mùa giải, phải coi mỗi trận còn lại là một trận chung kết để hy vọng có kết quả tốt khi mùa giải kết thúc.

Tối 20/4 trên sân Vinh, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa 1-1 trước Quảng Nam tại vòng 19 V-League 2024/25. Trận hòa này chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm, nhưng những gì Hoàng Văn Khánh và các đồng đội thể hiện ở trận đấu này cho thấy đội bóng vẫn đang giữ được tinh thần chiến đấu.

Đánh giá về trận hòa trước Câu lạc bộ Quảng Nam, trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh thẳng thắn: “Với toàn đội, một trận hòa trên sân nhà chưa thể hài lòng. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đây vẫn là một điểm số quý giá để toàn đội tiếp tục cố gắng ở chặng đường phía trước”.

Sông Lam Nghệ An có trận hòa 1-1 trước Quảng Nam tại vòng 19 V-League 2024/25. Ảnh: Xuân Thủy

Nói về bàn thua duy nhất mà Sông Lam Nghệ An phải nhận trong trận đấu, Hoàng Văn Khánh thừa nhận sai lầm từ hàng phòng ngự đã mở ra cơ hội cho tiền đạo số 33 của Quảng Nam tung cú sút xa chuẩn xác: “Do hàng thủ Sông Lam Nghệ An chơi thiếu tập trung để mất bóng và dẫn tới tình huống bàn thua. Nhưng cũng phải dành lời khen cho tiền đạo đội bạn, pha dứt điểm đó thật sự rất tốt. Bàn thua ấy như lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, ở thời điểm then chốt của mùa giải, bất kỳ sự lơ là nào cũng có thể trả giá bằng điểm số quý giá".

Chặng đường phía trước của đội bóng xứ Nghệ vẫn rất khó khăn. Ảnh: Xuân Thủy

Tình hình càng thêm căng thẳng khi ở trận đấu cùng giờ, Đà Nẵng bất ngờ cầm hòa Nam Định, qua đó tiếp tục bám đuổi sát sao nhóm phía trên. Với chỉ 1 điểm từ trận đấu này, Sông Lam Nghệ An vẫn ở khu vực nguy hiểm, và tấm vé play-off hiện tại hoàn toàn có thể đổi chủ nếu đội bóng xứ Nghệ không kịp thời bứt phá.

Thử thách thực sự đang chờ Sông Lam Nghệ An trong những vòng đấu tới. Họ sẽ phải làm khách liên tiếp trên sân của Thể Công Viettel và Hải Phòng, hai đối thủ giàu kinh nghiệm và đầy khó chịu, trước khi trở về sân Vinh để tiếp đón Câu lạc bộ Hà Nội, một đội bóng luôn biết cách gây áp lực. Lịch thi đấu khó khăn đòi hỏi toàn đội phải tập trung tối đa và thi đấu với tinh thần không còn gì để mất.

Thử thách thực sự đang chờ Sông Lam Nghệ An trong những vòng đấu tới. Ảnh: Xuân Thủy

Dù vậy, điều tích cực có thể ghi nhận chính là tinh thần thi đấu không buông xuôi của đội bóng xứ Nghệ. “Mỗi trận đấu ra sân, Sông Lam Nghệ An đều có một sự quyết tâm rất lớn, xem từng trận như một trận chung kết, với hy vọng có kết quả tốt khi mùa giải kết thúc. Từng trận đấu sắp tới sẽ không chỉ là 3 điểm đơn thuần, mà là cơ hội sinh tồn, là nơi để thể hiện bản lĩnh và lòng tự tôn của đội bóng giàu truyền thống bậc nhất V-League”. Hoàng Văn Khánh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trụ hạng, Sông Lam Nghệ An cần phải cải thiện nhiều mặt, đặc biệt là sự ổn định nơi hàng thủ và khả năng kết nối giữa các tuyến. Bài học từ trận hòa với Quảng Nam là rõ ràng, sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể phải trả giá bằng cả mùa giải./.