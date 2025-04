Thể thao Tiền vệ trụ cột Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu trước cuộc đối đầu với Quảng Nam Vòng 19 V.League 2024/25 sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam, diễn ra vào lúc 18h00 ngày 20/4 trên sân Vinh. Trận đấu mang tính chất rất quan trọng đối với hành trình trụ hạng của đội bóng xứ Nghệ.

Khắc Ngọc ghi bàn thắng đẹp mắt cho SLNA trong trận đấu với Thanh Hóa thuộc vòng 18. Ảnh: Chung Lê

Ở vòng 18, Sông Lam Nghệ An có trận hòa tiếc nuối trước Thanh Hóa. Với kết quả đó không đủ để tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm cuối bảng.

Đáng chú ý hơn, Bình Định – đội đang bám đuổi phía sau đã giành chiến thắng trước Quảng Nam, qua đó, thu hẹp khoảng cách với Sông Lam Nghệ An chỉ còn 2 điểm.

Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, trong khi Bình Định (đội áp chót) đã vươn lên 16 điểm. Cục diện khiến cuộc chạm trán với Quảng Nam trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với đội bóng xứ Nghệ.

Chia sẻ trước trận đấu then chốt, tiền vệ Khắc Ngọc – người được xem là "linh hồn" nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An khẳng định quyết tâm của toàn đội: “Trước trận đấu với Quảng Nam tại vòng 19 V.League 2024/25, toàn đội Sông Lam Nghệ An đang tích cực tập luyện. Đây là trận đấu quan trọng, có ý nghĩa như là trận cầu 6 điểm cho đội thắng trận”.

Cầu thủ sinh năm 1992 cho biết, từ khi anh trở về khoác áo đội bóng quê hương, điều anh cảm nhận rõ nhất là sự tiến bộ từng ngày của các đồng đội trẻ.

“Từ khi tôi trở về thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, tôi thấy các cầu thủ càng ngày càng tiến bộ. Qua mỗi mùa giải, các bạn ấy thi đấu tự tin hơn. Không phải chỉ riêng bóng đá mà tất cả các môn thể thao khác, vận động viên phải chơi tự tin thì mới giành được kết quả như mong muốn”.

Khắc Ngọc – người từng kinh qua nhiều đội bóng lớn ở V.League như Nam Định hay Viettel... đã và đang đóng vai trò dẫn dắt lối chơi cho đội bóng áo vàng. Sự có mặt của anh là chỗ dựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

Tiền vệ Khắc Ngọc cùng đồng đội nỗ lực tập luyện. Ảnh: Đức Anh

Nhìn vào cục diện hiện tại, Sông Lam Nghệ An hiểu rõ một chiến thắng trước Quảng Nam không chỉ là 3 điểm đơn thuần mà còn là cú hích tinh thần cực lớn trên hành trình tìm kiếm vé trụ hạng. Trên sân Vinh - nơi vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc của đội bóng xứ Nghệ, thầy trò HLV Phan Như Thuật đặt mục tiêu không được phép sẩy chân.

Khắc Ngọc chia sẻ: “Khi được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của Sông Lam Nghệ An tại vòng 19 là một chiến thắng, còn trường hợp xấu nhất là không để thua. Riêng tôi đặt mục tiêu cho bản thân là phải cố gắng đá tốt từng trận đấu một và giúp được đội trụ hạng là kết quả mình mong muốn nhất".

V.League 2024/25 đang bước vào chặng nước rút và không còn nhiều cơ hội để sửa sai. Sự cạnh tranh ở nhóm cuối bảng đang cực kỳ khốc liệt, với chỉ vài điểm chênh lệch có thể thay đổi cục diện. Trong bối cảnh đó, trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam mang giá trị lớn hơn một trận cầu thông thường. Một chiến thắng có thể sẽ giúp đội bóng xứ Nghệ tạo ra khoảng cách an toàn hơn với nhóm cuối.

Với sự dẫn dắt của những trụ cột giàu kinh nghiệm như Khắc Ngọc, Văn Khánh, cộng với lợi thế sân nhà, Sông Lam Nghệ An đang đứng trước cơ hội lớn tại vòng 19 để giành tối đá điểm số và bước tiếp vững vàng trên hành trình trụ lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam./.