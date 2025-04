Thể thao Sông Lam Nghệ An mời cổ động viên là cựu chiến binh, thương binh đến dự khán trận gặp đội Quảng Nam Trong thời điểm cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tại trận đấu gặp Quảng Nam diễn ra vào ngày 20/4, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thông báo mời các cựu chiến binh, thương binh dự khán trận đấu.

Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thông báo: “Nhân dịp hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), bày tỏ tấm lòng tri ân và biết ơn sâu sắc vì những đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình hôm nay của thế hệ đi trước, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho thế hệ trẻ, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Ban Tổ chức sân Vinh trân trọng thông báo và trân trọng kính mời các cô, bác thương binh, cựu chiến binh đến dự khán trận đấu Sông Lam Nghệ An – Quảng Nam, ngày 20/4. Thông báo này xin được phép thay cho Giấy mời/Vé mời. Trân trọng cảm ơn và kính báo!”.

Thư mời của SLNA đăng trang trọng trên trang của CLB. Ảnh: Trung Kiên

Các cổ động viên là thương binh, cựu chiến binh sẽ được vào sân Vinh xem trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam miễn phí. Ảnh: SLNA FC

Theo đó, trong trận đấu này, Ban Tổ chức sân Vinh và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An mở cửa các khán đài A1, A2 và A3 chào đón các cựu chiến binh, thương binh, những người có công với cách mạng. Khi đến sân theo dõi cổ vũ trận Sông Lam Nghệ An - Quảng Nam, các cựu chiến binh, thương, bệnh binh chỉ cần mang theo thẻ hội viên hoặc thẻ thương binh.

Nhận được thông báo này, nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự xúc động. Cổ động viên Đình Lan (TP. Vinh) bình luận: “Tôi là một cựu chiến binh, thương binh, người Nghệ An luôn gắn bó với đội bóng quê hương. Thông qua Thư mời, không những cựu chiến binh, thương binh cảm động mà mọi người dân rất cảm động đồng cảm của lãnh đạo, anh em cầu thủ hướng về ngày lễ lớn của dân tộc và những người có công với cách mạng. Trân trọng!”.

Thư mời nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ các cựu chiến binh, thương binh. Ảnh: Trung Kiên

Cổ động viên Lưu Minh Hiếp viết và động viên đội bóng xứ Nghệ: “Đọc được tin nhắn này tôi rất cảm kích trước tấm lòng của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng như của mọi người đối với các thương, bệnh binh, cựu chiến binh. Là một cổ động viên của Sông Lam đã từng dõi theo từ những năm cuối thập kỷ 80 cho đến bây giờ, dù có lúc thăng, lúc trầm nhưng tôi vẫn mãi yêu đội bóng, rất mong tập thể đội bóng hãy đoàn kết, quyết tâm thi đấu hết mình để có được kết quả tốt nhất vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sông Lam Nghệ An cố lên, Sông Lam Nghệ An chiến thắng”.

Đồng thời, trong trận đấu tại vòng 19 V.League 2024/25 trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An mở cửa miễn phí khán đài B chào đón khán giả đồng hành, cổ vũ của đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ.

Các cổ động viên Sông Lam Nghệ An tại mùa giải 2024/25. Ảnh: Chung Lê



Cũng kể từ thời điểm này, Ban Tổ chức sân Vinh và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thông báo thường xuyên mở cửa tự do cổng số 6 khán đài C phục vụ những cổ động viên là thương binh, cựu chiến binh và các cổ động viên đi xe lăn. Đây là khu vực khán đài được thiết kế đặc biệt để các cổ động viên đi xe lăn dễ dàng di chuyển lên khán đài, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên.

Chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, Hội Cổ động viên Sông Lam Nghệ An cũng đã kêu gọi khán giả quê nhà đến sân Vinh tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Một tấm đại kỳ Tổ quốc với kích thước khoảng 3.000 m2 sẽ được chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào Chủ nhật ngày 20/4 tới.

Nhiều cổ động viên đã gửi lời cảm ơn tới câu lạc bộ và mong SLNA luôn chiến thắng. Ảnh: Trung Kiên

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang xếp ở vị trí thứ 12 với 18 điểm và cần phải giành thêm nhiều chiến thắng để thăng tiến trên bảng xếp hạng V.League 2024/25. Với nhiều cầu thủ trẻ, Sông Lam Nghệ An đang rất cần nhận được sự động viên, cổ vũ của khán giả quê nhà. Nếu giành chiến thắng trước Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An sẽ có được 21 điểm và hoàn toàn có thể giành lấy vị trí từ tay Quảng Nam./.