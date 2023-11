Những đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên BIDV Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hoài An

(Baonghean.vn) -Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An đã có những đóng góp tích cực, quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đa dạng sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) là một trong những tổ chức tín dụng có quy mô dẫn đầu địa bàn Nghệ An và hệ thống, đến tháng 9/2023, huy động vốn hơn 17.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng hơn 22.000 tỷ đồng, chất lượng tín dụng được kiểm soát. Chi nhánh đang cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới hơn 3.200 khách hàng doanh nghiệp và hơn 230.000 khách hàng cá nhân.

BIDV Nghệ An là 1 trong 18 doanh nghiệp được biểu dương có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2022. Ảnh: PV

Đạt được những kết quả trên, là nhờ Đảng ủy, Ban Giám đốc luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, đảng viên, người lao động BIDV Nghệ An dù ở bất kỳ vị trí nào cũng đều nỗ lực, tận tâm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tới doanh nghiệp và người dân. Là cán bộ tín dụng, anh Hoàng Khánh Minh - Trưởng phòng Khách hàng cá nhân 2, chia sẻ về việc triển khai cho vay đối với các hộ kinh doanh thủy, hải sản tại địa bàn Cửa Lò: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn người dân các quy trình, thủ tục, hồ sơ để việc giải ngân nguồn vốn được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Đối với những vấn đề người dân chưa hiểu, đã giải thích rõ để chấp hành các quy định vay vốn”.

BIDV Nghệ An luôn đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng. Ảnh: PV

Mỗi doanh nghiệp và người dân đều cảm thấy phấn khởi, an tâm khi có cán bộ ngân hàng đồng hành trong hoạt động khởi nghiệp, kinh doanh, từ khâu vay vốn đến khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ở quy trình nào cán bộ BIDV Nghệ An cũng luôn đồng hành, xây dựng các giải pháp để hỗ trợ khách hàng...

Chị Đặng Thị Kim Oanh - giáo viên tại thành phố Vinh, cho hay: “Cán bộ BIDV Nghệ An đã kịp thời tư vấn, cung cấp các dịch vụ để người dân thuận tiện, tiết kiệm thời gian rất nhiều trong cuộc sống, trong đó rất ấn tượng với sản phẩm ngân hàng điện tử smartbanking và thu hộ học phí. Với sản phẩm smartbanking, không phải mất thời gian để chờ đợi nộp tiền điện, tiền nước...; với sản phẩm thu hộ học phí, giáo viên, phụ huynh và học sinh rất thuận tiện trong việc nộp, đối chiếu và quyết toán tiền học phí định kỳ, nâng cao năng suất lao động bộ phận kế toán nhà trường. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, sai lệch cần đối chiếu, cán bộ BIDV Nghệ An luôn kịp thời phối hợp, xử lý, đảm bảo mọi hoạt động thu nộp học phí diễn ra thông suốt”.

Bước sang kỷ nguyên số, mỗi đảng viên chi nhánh BIDV Nghệ An luôn xác định tầm quan trọng của việc học hỏi, sáng tạo để góp phần cải tiến, nâng cao năng suất lao động và hơn hết là đem lại sản phẩm dịch vụ và môi trường kinh doanh tốt nhất cho khách hàng. Không chỉ nâng cao trải nghiệm của khách hàng, việc áp dụng công nghệ hiện đại còn giúp tăng cường hiệu quả bảo mật, giảm rủi ro an ninh, từ đó xây dựng lòng tin và mối quan hệ với khách hàng. Đảng bộ chi nhánh luôn đặt ra yêu cầu đối với mỗi đảng viên luôn nghiêm túc học tập những kiến thức mới để có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, đóng góp các sáng kiến hữu ích để có thể áp dụng vào công việc, luôn nỗ lực mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng, đối tác, cộng đồng.

Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Với vai trò là chi nhánh đầu mối trên địa bàn, BIDV Nghệ An đã phối hợp với tỉnh Nghệ An triển khai Hội nghị xúc tiến đầu tư thường niên; tạo “cú hích” cho sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn nói riêng với nhiều dự án trọng điểm kinh tế như: Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam, Cảng biển Vissai, BOT Nghi Sơn - Cầu Giát, Dự án Khu công nghiệp đô thị, dịch vụ VSIP Nghệ An, Dự án Nhà máy sợi Đồng Văn, Dự án Chăn nuôi heo thịt công nghệ cao, Dự án Đầu tư tàu biển PF PROTEIOS... Qua đó, góp phần tạo việc làm cho hàng vạn lao động có thu nhập ổn định, tăng nguồn thu ngân sách, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Cán bộ BIDV Nghệ An hướng dẫn sinh viên nộp học phí qua ứng dụng BIDV smartbanking. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, trong các cuộc họp của Đảng bộ và các Chi bộ ở đơn vị, việc triển khai các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng luôn được quan tâm, chỉ đạo. Đảng viên chi nhánh đã tích cực dành nhiều nguồn lực, tâm sức để triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội vì cộng đồng.

Hoạt động an sinh xã hội tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên gồm: giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa, cứu trợ thiên tai, quà tết cho người nghèo, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, hoạt động đền ơn đáp nghĩa... và đã tạo rất nhiều dấu ấn; như: tài trợ Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão, tài trợ 100 nhà tình nghĩa cho người nghèo giá trị 5 tỷ đồng, tài trợ 2 nhà cộng đồng tránh lũ giá trị 5 tỷ đồng, trao tặng xe cứu thương cho ngành Y tế...

BIDV Nghệ An trao tặng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: PV