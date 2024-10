Xã hội Những gương mặt ‘con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu’ Hoạt động tuyên dương "Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu" của Đoàn Khối Cơ quan tỉnh thời gian qua đã trở thành dấu mốc quan trọng trước thềm năm học mới của nhiều em học sinh. Mỗi câu chuyện, mỗi điển hình đã trở thành mạch nguồn thắp sáng tinh thần yêu nước và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong thế hệ trẻ hôm nay.

Tình yêu thiết tha với Bác

Chương trình “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại huyện Thanh Chương đã khép lại, nhưng dư âm của nó trong lòng những người yêu sách vẫn còn sâu đậm. Trong chương trình ấy, nhiều người vẫn còn nhớ mãi hình ảnh cậu bé MC duyên dáng với khả năng ứng biến linh hoạt tại các gian trưng bày, giới thiệu sách.

Ít ai biết rằng, em có một niềm say mê lớn đối với sách và đã xuất sắc đoạt giải nhất Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2024. Em chính là Nguyễn Hữu Minh Quang, học sinh lớp 8A, Trường THCS Tôn Quang Phiệt, huyện Thanh Chương.

Nguyễn Hữu Minh Quang (bìa phải) tại “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2024. Ảnh: Mỹ Hà

Nâng niu cuốn "Bông sen vàng" mà mình vô cùng trân quý, Minh Quang chia sẻ, đây là tác phẩm đã đồng hành cùng em trong suốt hành trình học tập và rèn luyện của mình.

"Em yêu thích cuốn sách này không chỉ vì những câu chuyện cảm động về cậu bé Nguyễn Sinh Côn - tên gọi của Bác Hồ khi còn nhỏ, mà còn bởi những bài học sâu sắc mà em có thể áp dụng vào cuộc sống. Mỗi trang sách mở ra trước mắt em một câu chuyện về tuổi thơ, về những người bạn, về những nỗi gian truân vất vả mà cậu bé Côn đã trải qua. Để rồi, qua mỗi câu chuyện ấy, đã khơi gợi cho em những xúc cảm khó phai về sự kiên cường, lòng yêu nước và đức tính giản dị của Bác”, Quang chia sẻ.

Từ tình yêu đối với sách đã đưa Nguyễn Hữu Minh Quang đến với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2024 và đạt giải cao nhất tại cuộc thi này. Ảnh tư liệu: Trường THCS Tôn Quang Phiệt

Điều mà những ai tiếp xúc với Quang cảm nhận rõ, là ánh mắt đầy cảm xúc khi em chia sẻ những kiến thức, những trang sách mà mình đã đọc được về Bác. Hẳn rằng đó cũng là động lực để em lập ra câu lạc bộ đọc sách với thành viên là những bạn bè yêu sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Quang đã lập một phần mềm học tập để đưa các file sách bổ ích, giúp các bạn của mình có thể tải về đọc.

Trong số các cuốn sách em đã sưu tầm, không ít những cuốn có giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trong vai trò là Liên đội trưởng của trường, em còn tổ chức nhiều chương trình đọc sách trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, từ đây, lan tỏa tình yêu với văn hóa đọc và khơi gợi những tình cảm chân thành của các thế hệ học sinh dành cho Bác.

Đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho Nguyễn Hữu Minh Quang tại Chương trình tuyên dương "Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu" năm 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ tình yêu với sách, Quang đã mở rộng kiến thức của mình để đạt được nhiều thành tích quan trọng như Giải vàng Cuộc thi Robot tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2022; Huy chương Đồng toàn quốc môn Toán học cuộc thi Olimpic STEM - Tạp chí Vật lý và tuổi trẻ năm 2023; Giải Nhì tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ XXX năm 2024; Giải Vàng đấu trường Toán học VioEdu tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023, 2023- 2024.

“ Trước đây em từng nghĩ, yêu nước chỉ có ở người lớn, ở những bậc anh hùng, thế nhưng, qua những câu chuyện giản dị về tuổi thơ của Bác, em nhận ra rằng, yêu nước có thể bắt đầu từ hôm nay, từ những việc bình dị nhất. Em đã bắt đầu từ những việc nhỏ, như làm bài tập tốt, giúp đỡ bạn bè và tham gia vào các hoạt động ngoại khóa. Để rồi chính những hành động nhỏ ấy đã góp phần làm cho cuộc sống của em thêm ý nghĩa và giúp em yêu hơn mảnh đất quê hương mình". Nguyễn Hữu Minh Quang

Cùng chung một tình yêu trong sáng dành cho Bác, em Nguyễn Tiến Lộc, học sinh lớp 4H, Trường Tiểu học Hưng Dũng 1, thành phố Vinh, cũng đã dành nhiều tâm huyết tìm hiểu về cuộc đời bình dị mà thanh cao của Người. Niềm đam mê ấy được em thể hiện sâu sắc qua từng trang viết, từng bức ảnh, phóng sự mà em đã cùng các bạn dày công tìm tòi và thực hiện.

Đặc biệt, trong cuộc thi "Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An" năm 2024, với tác phẩm xuất sắc về tình yêu của Bác dành cho những câu hát dân ca ví, giặm, Lộc cùng nhóm tác giả đã khiến nhiều người xúc động bởi những tình cảm chân thành, tinh tế mà mình gửi gắm.

Nguyễn Tiến Lộc cùng nhóm tác giả trong phóng sự tham gia cuộc thi "Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An" năm 2024 thăm quê Bác. Ảnh: Trường Tiểu học Hưng Dũng cung cấp



Trong tác phẩm, em đã khéo léo kể lại những kỷ niệm về Bác và những lần Người nghe hát dân ca, những nhân chứng đã từng được gặp Bác để làm sáng lên tình yêu sâu sắc của Người đối với văn hóa quê hương.

Lộc chia sẻ, qua những câu chuyện đó, em không chỉ hiểu thêm về tấm lòng của Bác với dân tộc mà còn cảm nhận được sự gần gũi, giản dị và tình yêu vô bờ bến của Bác với con người và cuộc sống. Em hy vọng mình sẽ tiếp tục mang theo tình yêu ấy để lan tỏa, góp phần nhỏ bé trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, trở thành một công dân tốt như lời dạy của Bác năm nào.

Nguyễn Tiến Lộc, học sinh lớp 4H, Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 được tuyên dương tại Chương trình tuyên dương "Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu" năm 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tình yêu đối với Bác và niềm say mê đó đã giúp em đạt được giải Nhất cuộc thi "Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An" năm 2024 và lan tỏa tình yêu dành cho văn hóa truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Lan tỏa tinh thần hiếu học

Trong căn nhà đơn sơ được Công đoàn Viên chức hỗ trợ sửa chữa từ năm 2018 tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, người ta vẫn thường thấy ánh đèn nơi bàn học của em Trần Hoàng Phương Thảo (lớp 4C, Trường Tiểu học Nghi Hưng) sáng lên mỗi tối. Dẫu hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Thảo không bao giờ bỏ lỡ cơ hội học tập.

Với em, góc học tập nhỏ bé ấy chính là nơi nuôi dưỡng ước mơ, là nơi em kiên trì rèn luyện từng con chữ, từng phép toán, dù cuộc sống còn muôn nỗi khó khăn.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình Trần Hoàng Phương Thảo sau khi bố em mất vì căn bệnh bụi phổi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên bàn học của con gái, chị Hoàng Thị Kim Quế (SN 1985) chia sẻ, hoàn cảnh của Thảo có nhiều mất mát. Bố mất vì căn bệnh bụi phổi quái ác vào tháng 9/2022 sau thời gian làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến. Trước đó, bố em cũng đã bị bỏng nặng trong một vụ nổ lò hơi tại công ty gỗ vào năm 2016. Tài sản trong nhà cứ thế "đội nón ra đi" theo những lần ra vào bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị bệnh cho bố.

Dù chị Quế đang công tác tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh nhưng sức khỏe của chị có nhiều bệnh nền, buộc phải điều trị bệnh trong một thời gian dài. Tất cả những điều đó khiến cho ngôi nhà nhỏ của Thảo như run lên trong gió bão.

Dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng Trần Hoàng Phương Thảo (áo vàng) luôn nỗ lực vươn lên để đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận trong học tập. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thấu hiểu những gánh nặng đang đè lên vai mẹ, Thảo đã nỗ lực học tập và nhiều năm liền đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc với điểm số ấn tượng; đạt danh hiệu Trạng nguyên Tiếng Việt cấp trường và có thành tích cao trong cuộc thi VioEdu tại ngôi trường em đang theo học.

Em tâm niệm, những thành tích này là món quà ý nghĩa mà em dành tặng mẹ, là lời hứa dành cho người bố đã khuất, là động lực để em tiếp tục vươn tới những ước mơ trong tương lai. Với em, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có nghị lực và quyết tâm, mọi điều đều có thể đạt được.

Có thể thấy, những cô cậu học trò như Phương Thảo, Minh Quang và Tiến Lộc, với tinh thần ham học hỏi và nghị lực vượt khó, đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn bè đồng trang lứa. Các em là những hạt nhân tiêu biểu trong số hàng trăm học sinh được Đoàn Khối Các Cơ quan tỉnh tôn vinh trong những năm qua, thông qua chương trình tuyên dương "Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu".

Các em học sinh đạt danh hiệu "Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu" năm 2024. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với sự phát triển toàn diện, mỗi em là một cá nhân xuất sắc khi đã đạt giải cao các cuộc thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, nỗ lực đoạt Huy chương Vàng, Bạc trong các cuộc thi của các bộ, ngành, các kỳ thi năng khiếu, thể dục, thể thao.

Là người đã đồng hành cùng các em trong nhiều năm qua, anh Nguyễn Công Minh - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh cho biết: "Mỗi thành tích của các em là minh chứng cho những giá trị tốt đẹp được nuôi dưỡng và phát triển trong mọi hoàn cảnh. Đúng như tên gọi của chương trình, tình yêu với Bác được thể hiện qua từng hành động nhỏ bé, từ việc chăm chỉ học tập đến việc tham gia các hoạt động cộng đồng, tất cả đều hướng về lý tưởng cao đẹp mà Bác đã vun đắp cho thế hệ măng non của nước nhà”./.