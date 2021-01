Những hình ảnh ấn tượng tại lễ xuất quân diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội hứa quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: VGP/Đoàn Bắc