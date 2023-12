Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luôn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; triển khai, chỉ đạo 6 huyện, thị diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn; phối hợp tốt với các lực lượng để đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng.