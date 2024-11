Thể thao Những khó khăn đặt ra với huấn luyện viên Phan Như Thuật Trong lần tái xuất này, nhiệm vụ và áp lực sẽ nặng nề hơn đối với huấn luyện viên Phan Như Thuật, nhất là khi có rất nhiều vấn đề khó khăn đang chờ đợi huấn luyện viên sinh năm 1984 giải quyết.

Ở lần cầm quân đầu tiên của HLV Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An đang đứng thứ 11 và đang có một khoảng cách khá an toàn so với những đội bóng ở phía dưới. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ thời điểm đó cũng đang có trong tay khá nhiều cầu thủ chất lượng. Đó là Đội trưởng Quế Ngọc Hải, trung vệ Vytas Gaspuitis, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh, lão tướng Nguyễn Trọng Hoàng và bộ đôi ngoại binh trên hàng công Michael Olaha, Jordy Soladio.

Với những nhân sự này, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã nhanh chóng củng cố lại niềm tin các cầu thủ và tạo ra sự gắn kết trong đội hình để sớm trụ hạng trước 4 vòng đấu.

Hàng tiền vệ đang quá yếu và thiếu khiến cho Sông Lam Nghệ An thường xuyên đánh mất thế trận. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, tình hình thực tại của Sông Lam Nghệ An rất khó khăn. Cả 3 tuyến đang đều gặp những vấn đề nhất định. Chấn thương và thẻ phạt khiến vị huấn luyện viên sinh năm 1984 này sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở vòng đấu tới.

Ngay cả khi có được đội hình mạnh nhất thì huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng sẽ phải làm việc rất nhiều để giúp cho đội bóng xứ Nghệ cải thiện được lối chơi và phong độ.

Bởi lẽ, Sông Lam Nghệ An đang sở hữu đội hình không có chiều sâu, đặc biệt là hàng tiền vệ. Nhìn sự lép vế hoàn toàn của đội bóng xứ Nghệ trước Đông Á Thanh Hóa, nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An. Và bài toán gia cố tuyến giữa sẽ là bài toán không hề dễ cho huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Trong khi đó, hàng thủ vẫn chưa thể là điểm tựa vững chắc cho các tuyến ở phía trên. Nhưng ít nhất hàng thủ Sông Lam Nghệ An hiện tại đang có một lực lượng tạm chấp nhận được. Đó là thủ thành Nguyễn Văn Việt cùng các trung vệ Lê Nguyên Hoàng, Zaracho hay bộ đôi hậu vệ biên Vương Văn Huy, Hồ Văn Cường. Chỉ cần có những điều chỉnh phù hợp hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An sẽ sớm được cải thiện.

Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cũng sẽ là một bài toán khó cho huấn luyện viên Phan Như Thuật. Sau 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ phần nào đánh mất đi sự tự tin. Do đó, vị huấn luyện viên sinh năm 1984 này phải nhanh chóng khơi dậy được tinh thần chiến đấu của các cầu thủ để bù đắp những điểm yếu trong chất lượng đội hình.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật còn có rất nhiều việc phải làm để giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ngoài ra, một điểm yếu cố hữu bao lâu nay của Sông Lam Nghệ An chính là vấn đề thể lực. Chính điểm yếu này là một trong những lý do khiến cho huấn luyện viên Phan Như Thuật phải "bay ghế" ở nhiệm kỳ đầu tiên. Sự hụt hơi ở trong những thời điểm quyết định đã khiến cho đội bóng xứ Nghệ nhận những kết quả không tốt. Vì vậy, vị huấn luyện viên sinh năm 1984 này và các cộng sự cần sớm khắc phục điểm yếu này nếu không muốn tiếp tục nhận những kết quả không tốt.

Trước mắt, huấn luyện viên Phan Như Thuật là thử thách mang tên Câu lạc bộ Quảng Nam. Đây là một đội bóng cũng đang nằm ở nửa cuối của bảng xếp hạng. Vì vậy, nếu như huấn luyện viên Phan Như Thuật sớm giải quyết được các vấn đề khó khăn đó thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể có được một kết quả thuận lợi ngay tại sân Hòa Xuân./.