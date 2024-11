Thể thao Những lý do để tin vào huấn luyện viên trưởng SLNA Phan Như Thuật Sau khi huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn từ chức, Sông Lam Nghệ An đã ngay lập tức công bố Ban huấn luyện mới với huấn luyện viên trưởng là huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Thay tướng đổi vận

Câu thay tướng đổi vận khá hợp với Sông Lam Nghệ An trong những năm gần đây. Ở mùa giải năm ngoái, sau khi huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn lên nắm quyền, huấn luyện viên sinh năm 1970 này đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ có 5 trận bất bại liên tiếp (3 trận thắng, 2 trận hòa), qua đó góp phần giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng thành công.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Hay như ở mùa giải 2023, huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng sắm vai người đóng thế khi lên thay huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng. Trong 4 trận đầu tiên cầm quân, huấn luyện viên sinh năm 1984 này đã giúp cho Sông Lam Nghệ An thắng 3 hòa 1. Nổi bật trong số đó là chiến thắng 1-0 trước Câu lạc bộ Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy.

Do đó, người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể hy vọng câu thay tướng đổi vận lại "ứng" với Sông Lam Nghệ An ở những trận đấu sắp tới.

Phan Như Thuật và các cầu thủ trẻ

Trong giai đoạn cầm quân ở mùa giải 2023 và mùa giải 2023/2024 thì huấn luyện viên Phan Như Thuật ưu tiên sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ. Thậm chí, vị huấn luyện viên sinh năm 1984 này còn mạnh dạn trao chiếc băng đội trưởng cho thủ thành Nguyễn Văn Việt, người mới chỉ 21 tuổi.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật đặt niềm tin trọn vẹn vào các cầu thủ trẻ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Niềm tin và sự khích lệ của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã giúp cho các cầu thủ trẻ thi đấu tự tin hơn để dần khẳng định mình tại Sông Lam Nghệ An. Vì vậy, với việc huấn luyện viên Phan Như Thuật lên nắm quyền lần 2, người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng vị huấn luyện viên sinh năm 1984 này sẽ vực dậy tinh thần của các cầu thủ, qua đó đem về những thành tích tốt cho đội nhà.

Lối chơi dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật

Trong "nhiệm kỳ đầu" cầm quân, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã xây dựng một lối chơi tương đối rõ ràng tại Sông Lam Nghệ An. Đó là các pha phối hợp cự ly ngắn và trung bình. Các cầu thủ tích cực di chuyển để tạo ra các khoảng trống cho những cầu thủ tấn công khai thác.

Hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ có được sự tươi mới trong lối chơi dưới thời huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Lối chơi này tạo ra trận thắng 6-2 hay trận hòa 4-4 của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải vừa qua. Đây là các trận đấu mà Sông Lam Nghệ An ghi được nhiều bàn thắng nhất trong nhiều mùa giải gần đây. Do đó, việc huấn luyện viên Phan Như Thuật lên tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng được kỳ vọng sẽ mang đến những nét tươi mới trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An ở các vòng đấu sắp tới.

Kinh nghiệm được rút ra

Trong lần đầu cầm quân, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình. Sau 27 trận đấu, vị huấn luyện viên sinh năm 1984 này có 9 trận thắng, 7 trận hòa và 11 trận thua. Tuy nhiên, những sự chuẩn bị không tốt cùng với sự thiếu kinh nghiệm trong việc cầm quân đã khiến cho vị huấn luyện viên sinh năm 1984 này phải nhận chuỗi 9 trận không thắng liên tiếp. Thành tích không tốt này đã khiến cho huấn luyện viên Phan Như Thuật phải rời "ghế nóng" tại Sông Lam Nghệ An.

Thuyền trưởng Phan Như Thuật sẽ chèo lái con thuyền Sông Lam Nghệ An vượt qua được giông bão. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Mặc dù vậy, đó chính là bài học quý giá cho huấn luyện viên Phan Như Thuật trên con đường "cầm sa bàn". Những kinh nghiệm quý giá này sẽ giúp Phan Như Thuật đưa ra được những kế sách để giúp ngăn chặn khủng hoảng tại đội bóng xứ Nghệ.

Do đó, trong lần trở lại này, người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ trở nên toàn diện hơn để giúp đội nhà vượt qua được giai đoạn khó khăn này.