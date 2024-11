Thể thao Sông Lam Nghệ An mời Lê Công Vinh tham gia Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An quyết định mời huấn luyện viên Lê Công Vinh về tham gia Ban huấn luyện đội nhà.

Lê Công Vinh chính thức dẫn dắt Sông Lam Nghệ An.

Chiều 11/11, Sông Lam Nghệ An công bố quyết định mời huấn luyện viên Lê Công Vinh về tham gia Ban huấn luyện câu lạc bộ.

Tuy nhiên, trên thực tế, Quả bóng Vàng Việt Nam 2007 hiện mới hoàn tất khóa học bằng C, chưa đủ điều kiện để chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng các đội bóng V-League. Vì vậy, nếu trở về, Lê Công Vinh sẽ mang chức danh trợ lý huấn luyện viên trưởng.

Chiều cùng ngày, CLB Sông Lam Nghệ An công bố Như Thuật làm HLV trưởng câu lạc bộ.

Như vậy sau khi chia tay huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sẽ gồm các huấn luyện viên gồm: Huấn luyện viên trưởng Phan Như Thuật; các trợ lý Phạm Văn Quyến, Phạm Bùi Minh, Phạm Đức Anh, Nguyễn Ngọc Anh.

Nói về việc chiêu mộ nhân sự mới trên băng ghế huấn luyện, Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An - ông Hồ Lê Đức cho biết: "Sau khi chia tay huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn, chúng tôi đã liên hệ với Lê Công Vinh và anh ấy đã đồng ý trở về để tham gia Ban huấn luyện đội bóng quê hương. Lê Công Vinh mong muốn sẽ cống hiến năng lực cho Sông Lam Nghệ An, nơi đã giúp anh có được sự nghiệp lẫy lừng. Chúng tôi cũng kỳ vọng cựu tuyển thủ Việt Nam sẽ mang đến làn gió mới trong cách chơi cho Sông Lam Nghệ An, qua đó đưa đội nhà thoát khỏi tình trạng như hiện nay".

Việc Lê Công Vinh hồi hương không chỉ mang đến niềm hy vọng trong việc cải thiện thứ hạng mà còn giúp Sông Lam Nghệ An tạo ra sức hút đối với người hâm mộ. Bởi sau thành tích nghèo nàn đã qua, khán giả dường như không mấy quan tâm đến đội bóng xứ Nghệ.

Lê Công Vinh trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Lê Công Vinh trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Năm 18 tuổi, Công Vinh được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An. Mùa giải 2006 và 2007, chứng kiến màn trình diễn nổi bật của CV9, nhưng anh không thể có được một danh hiệu tập thể nào. Bù lại, đây là 2 năm rực rỡ nhất về mặt thành tích cá nhân của Công Vinh khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất V.League trong cả hai năm, đồng thời danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam các năm 2006 và 2007 đều thuộc về anh. Cho đến nay, Công Vinh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành được giải thưởng cá nhân này trong 2 năm liên tiếp.

Ở cấp độ đội tuyển Quốc gia, Lê Công Vinh được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, và là người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam. Thời còn thi đấu, Công Vinh từng giữ vai trò đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Anh đã có 3 lần nhận giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Năm 2008, với bàn thắng của CV9, Việt Nam đã lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Cup./.