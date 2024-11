Thể thao Mục tiêu của Sông Lam Nghệ An trong trận Derby Bắc Trung Bộ Trận Derby Bắc Trung Bộ thuộc vòng 7 V.League 2024/25 được dự đoán sẽ rất khó để Sông Lam Nghệ An tìm được chiến thắng đầu tiên. Một điểm có lẽ là mục tiêu thiết thực nhất mà thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn nên nhắm đến.

Khó khăn đang bủa vây Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Khó cho chủ nhà

Sông Lam Nghệ An đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn. Sau 6 vòng đấu đầu tiên, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn chưa biết đến mùi chiến thắng, mới chỉ giành được 4 điểm, đang tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng V-League 2024/25.

Điều khó hơn là Câu lạc bộ xứ Nghệ đã được gặp những đội "đồng cân, đồng lạng" như SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Định hay Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đều không thể có được kết quả như mong đợi.

Những vòng đấu tới, Sông Lam Nghệ An sẽ phải gặp những đội bóng mạnh trong mùa giải năm nay. Trong đó, tại vòng 7, các học trò của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ chạm trán với đội đang đứng ở nhì bảng xếp hạng V-League là Đông Á Thanh Hóa. Đây là một thách thức không nhỏ đối với đội chủ nhà. Bởi ở thời điểm này, Sông Lam Nghệ An đang bộc lộ nhiều điểm yếu không dễ để khỏa lấp trong một sớm, một chiều.

Kuku dính chấn thương gót chân, bỏ ngõ ra sân ở trận đấu gặp Thanh Hóa. Ảnh: Chung Lê

Nếu ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ không mạnh dạn có những thay đổi mang tính đột phá, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp khó trước đội bóng láng giềng. Như đã biết, sau khi trở lại với sơ đồ 3-5-2, lối chơi của Sông Lam Nghệ An đã được vận hành trơn tru hơn. Các bước chuyển đổi trạng thái đã cho thấy được sự nhịp nhàng. Tuy nhiên, điểm yếu của Sông Lam Nghệ An ở các vòng đấu đã qua đến từ nhân sự nơi tuyến giữa.

Trong đó, mắt xích mang đến nỗi thất vọng lớn nhất là vị trí tiền vệ mỏ neo, nơi Quang Tú thường xuyên được sử dụng. Nếu ban huấn luyện xứ Nghệ không thay đổi vị trí này, Sông Lam Nghệ An sẽ khó lòng chống đỡ được những đường lên bóng nơi có sự tham gia của những cầu thủ chất lượng Luiz Antonio, Yago, A Mít, Ribamar... đến từ Thanh Hóa.

Vì vậy, Sông Lam Nghệ An hãy thử trao cơ hội cho những cầu thủ khác như Nam Hải hay Trọng Tuấn, để biết đâu họ sẽ tạo nên bước chuyển biến mới, sự mạnh mẽ, uyển chuyển hơn nơi tuyến giữa.

Tuy nhiên, bước đến vòng 7, Sông Lam Nghệ An còn gặp phải bất lợi lớn khi Kuku vừa dính chấn thương gót chân và bỏ ngỏ khả năng có thể xung trận. Thiếu vắng ngoại binh này, Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi tấn công. Có thể nói khó khăn đang bủa vây đội bóng xứ Nghệ. Vì thế để tìm kiếm một kết quả khả quan trong trận Derby Bắc Trung Bộ không phải là điều dễ dàng đối với thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Mục tiêu 1 điểm

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa vừa trải qua 2 trận hòa, nhưng trước đó, họ có 3 trận thắng liên tiếp. Nhờ vậy, đội bóng xứ Thanh đang chiếm ngôi nhì bảng xếp hạng, vị trí mà nhiều đội bóng giàu tiềm lực như Nam Định, Hà Nội, Bình Dương... phải mơ ước. Và trên thực tế, Thanh Hóa luôn là đội bóng chẳng dễ chơi dưới tài cầm quân của huấn luyện viên Popov. Câu lạc bộ Hà Nội đã gặp may mắn mới tìm được trận hòa quý giá ở phút bù giờ cuối cùng trước Thanh Hóa tại vòng 6 vừa qua.

1 điểm là mục tiêu thiết thực nhất mà thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn nên nhắm đến. Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh đó, Đội bóng xứ Thanh cũng là “khắc tinh” của Sông Lam Nghệ An. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sông Lam Nghệ An không biết đến mùi chiến thắng, nhận đến 3 thất bại và chỉ hòa được 2 trận.

Do đó cuộc tiếp đón đội bóng láng giềng được nhận định là “lành ít, dữ nhiều” cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Vì thế, 1 kết quả hòa có lẽ là điều mà Sông Lam Nghệ An nên hướng đến trong trận Derby Bắc Trung Bộ.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa sẽ diễn ra lúc 18h00, ngày 10/11 trên sân Vinh.