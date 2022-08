Những lý do bất ngờ khiến xe ôtô có thể bốc cháy trên đường

Nguyên nhân các trường hợp xe ôtô bốc cháy chủ yếu thường được biết tới là do chập điện (có thể do chuột cắn đứt dây), sử dụng nhiên liệu...

Nguyên nhân các trường hợp xe ô tô bốc cháy chủ yếu thường được biết tới là do chập điện (có thể do chuột cắn đứt dây), sử dụng nhiên liệu bẩn, xe hết nước làm mát... Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều lý do khác mà tài xế cần lưu ý.

Không thường xuyên bảo dưỡng

Không thường xuyên bảo dưỡng hoặc liên tục trì hoãn việc đưa chiếc xe của bạn đến một cửa hàng sửa chữa để kiểm tra định kỳ có thể khiến hệ thống dây điện bị lỗi, vòng đệm bị rò rỉ và các bộ phận khác bị hỏng làm cho ôtô bị giảm tuổi thọ hoặc dễ gặp phải các trường hợp gây cháy. Hệ thống dây điện khi bị hỏng có thể phát ra tia lửa, và có thể tạo đám cháy nếu tiếp xúc với vật dễ cháy.

Bên cạnh đó, ở động cơ đốt trong trên ôtô có một miếng đệm đầu cung cấp vòng đệm giữa khối động cơ và đầu xi-lanh để làm kín khí cháy bên trong xi-lanh và tránh rò rỉ nước làm mát hoặc dầu động cơ vào xi-lanh. Vì vậy, nếu không được thường xuyên kiểm tra, rò rỉ ở chi tiết này có thể khiến động cơ hoạt động kém và quá nhiệt, gây ra hỏa hoạn.

Lỗi thiết kế

Một lỗ hổng thiết kế trên một chiếc ôtô sẽ không thể khiến nó bốc cháy nhưng có thể tạo ra một điều kiện dẫn đến hỏa hoạn. Hầu hết nhà sản xuất xe hơi đều phát hiện ra những vấn đề này khi họ thử nghiệm sản phẩm. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp các thương hiệu nổi tiếng phải triệu hồi ôtô để sửa chữa bởi nguy cơ cháy nổ.

Động cơ quá nhiệt

Động cơ bị quá nhiệt sẽ không thể khiến chiếc xe bốc cháy ngay lập tức, song điều này sẽ làm cho thể tích các chất lỏng như chất làm mát và dầu tăng nhanh và dần dần tràn hoặc rò rỉ ra khỏi khu vực chứa đựng.

Khi những dung dịch này tiếp xúc với các bộ phận cũng đang có nhiệt độ cao khác trên xe hơi, chúng có thể dễ dàng bắt cháy và lan nhanh. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng động cơ quá nhiệt là do bộ tản nhiệt hoạt động không bình thường hoặc miếng đệm hoặc vòng đệm bị rò rỉ.

Khi xảy ra va chạm ôtô

Tại thời điểm xảy ra va chạm, nhiên liệu có thể bị rò rỉ, khiến tăng nguy cơ cháy nổ. Theo đó, rò rỉ nhiên liệu là nguyên nhân phổ biến nhất trong các vụ hỏa hoạn ôtô. Các chất lỏng khác nhau trong xe hơi đều có tính chất ăn mòn và dễ cháy.

Trong số các chất lỏng, xăng là thứ nguy hiểm nhất, vì nó có thể dễ dàng bắt lửa từ tia lửa. Vì vậy, xăng tiếp xúc với các bề mặt kim loại nóng khác trên xe hơi có thể gây cháy và lan với tốc độ cao.

Do đó, người điều khiển xe cần phòng tránh bằng cách bảo dưỡng xe đúng theo định kỳ. Đặc biệt, nếu ngửi thấy mùi xăng xung quanh hoặc trong ôtô, cần tắt động ngay lập tức khi đang di chuyển, tìm ra chỗ rò rỉ kịp thời và khắc phục nó.

Thủng pin xe điện

Pin được sử dụng trong xe ôtô điện cũng hoạt động tương tự bất kỳ loại pin nào khác, chúng thường bốc cháy khi bị thủng. Vì vậy, nếu một chiếc ôtô điện đang chạy với tốc độ tối đa và va phải một vật thể nhỏ làm thủng pin, chiếc xe sẽ có thể gặp hỏa hoạn.