Những mẫu ôtô dự kiến ra mắt trong tháng 6 tại Việt Nam

Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022: Ngày hội bóng đá tuổi thơ (Baonghean.vn) - Năm 2022, Báo Nghệ An cùng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục & Đào tạo và Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An vinh dự được trao trọng trách đồng tổ chức, tạo sân chơi lý thú, ý nghĩa cho trẻ thơ: Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24. Ý thức được nhiệm vụ được giao, các thành viên Ban Tổ chức giải đã luôn nỗ lực hết sức mình để Giải trở thành sân chơi bổ ích của các em thiếu niên - nhi đồng, tiếp tục góp phần thúc đẩy phong trào xã hội hóa thể thao tỉnh nhà, sự phát triển của bóng đá Nghệ An và cả nước.

Vinamilk khởi động chuỗi ngày ‘sống khỏe, sống thanh xuân’ hướng đến người cao tuổi cả nước (Baonghean.vn) - Các nhãn hàng Sure Prevent Gold, Kenko Haru, và Sure Diecerna của Vinamilk đã chính thức khởi động hành trình chăm sóc sức khỏe và lan tỏa tinh thần “Sống khỏe, sống thanh xuân” đến người cao tuổi với chuỗi Ngày hội chăm sóc sức khỏe cho 10 ngàn người cao tuổi tại 27 tỉnh thành cả nước.

Quy hoạch vùng Anh Sơn sẽ có 3 đô thị (Baonghean.vn) - Theo Quyết định 2439 của UBND tỉnh Nghệ An, Anh Sơn được xác định là vùng kinh tế tổng hợp trọng điểm đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An gắn với các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại và nông lâm ngư nghiệp...

Tổng thống Putin nói trừng phạt của phương Tây 'gậy ông đập lưng ông' Các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập và trừng phạt Nga đã phản tác dụng và làm tổn hại tới chính những người tạo ra chúng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ngày 9/6.

Chất vấn tại Kỳ họp thứ 3: Đáp ứng mong mỏi của cử tri, nhân dân Tại Kỳ họp thứ 3, nội dung chất vấn đều là những vấn đề khó, phức tạp, phù hợp với đời sống thực tế, được cử tri, dư luận cả nước quan tâm, mong muốn cần sớm giải quyết.



'Cần đưa ngay những cán bộ sợ sai không dám làm ra khỏi bộ máy' Nêu quan điểm về một bộ phận cán bộ sợ sai không dám làm khi thực thi công vụ, ông Nguyễn Mai Bộ - nguyên Ủy viên thường trực Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, cho rằng, nên đưa những cán bộ đó ra khỏi bộ máy Nhà nước.

Nhan sắc xinh đẹp 'gây sốt' của hai cô gái Tày thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hai cô gái dân tộc Tày còn gây ấn tượng bởi sự đa tài và nỗ lực chinh phục vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022.

AFC ca ngợi cú đánh đầu 'xé lưới' U23 Malaysia của Nhâm Mạnh Dũng; Vừa trở lại sau chấn thương, trò cưng thầy Park tiếp tục nhận tin dữ (Baonghean.vn) - Vừa trở lại sau chấn thương, trò cưng thầy Park tiếp tục nhận tin dữ; Messi, Ronaldo ‘bật’ khỏi top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới; AFC ca ngợi cú đánh đầu 'xé lưới' U23 Malaysia của Nhâm Mạnh Dũng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Nhóm bắt cóc, tống tiền 4,5 tỷ đồng lĩnh án Trần Anh Tuấn, 35 tuổi, bị đưa ra xét xử về hành vi thuê người bắt cóc chủ vườn đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc, vì không bán đất theo cam kết.

Lịch thi đấu Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An: Sân Nhi đồng (Baonghean.vn) - Ở lứa tuổi nhi đồng, 20 đội bóng được chia làm 5 bảng đấu. Mỗi bảng đấu có 4 đội bóng, các đội thi đấu vòng tròn. Tại bảng đấu này sẽ chọn 5 đội đầu bảng cùng 3 đội nhì bảng có hiệu số tốt nhất vào thi đấu vòng tứ kết.

Lịch thi đấu Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An: Sân Thiếu niên (Baonghean.vn) - Lứa tuổi thiếu niên với 8 đội bóng được chia làm 2 bảng đấu. Mỗi bảng đấu có 4 đội bóng, các đội thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội đầu bảng vào thi đấu vòng bán kết.

Khánh Thi hồi hộp trước ngày lên xe hoa Chuyện tình lệch tuổi Phan Hiển - Khánh Thi thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Họ là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất trong làng thể thao và giải trí, không chỉ vì đời sống riêng hạnh phúc, mà còn vì họ là những vận động viên xuất sắc, đóng góp không nhỏ trong lĩnh vực khiêu vũ thể thao. Sắp tới, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới, ghi dấu mốc đặc biệt trên hành trình 12 năm bên nhau.

Những ngôi sao bóng đá xứ Nghệ thổi niềm đam mê với trái bóng tròn đến các cầu thủ nhí (Baonghean.vn) - Có mặt tại buổi họp báo và bốc thăm, chia bảng Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022, các cầu thủ Đinh Xuân Tiến, Đặng Văn Lắm và cựu cầu thủ Phạm Văn Quyến - hiện là HLV CLB Sông Lam Nghệ An, những người từng trưởng thành từ Giải bóng đá TNNĐ Cúp Báo Nghệ An đã có những chia sẻ rất cởi mở, tiếp thêm động lực giúp các cầu thủ nhí theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn của mình.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6 (Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông tiếp xúc cử tri xã Châu Bính; Khánh thành cầu Niềm Tin tại bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh (Quỳ Châu); Trao đổi thúc đẩy hợp tác giữa Nghệ An và thành phố lớn thứ 6 của Hàn Quốc; Họp báo Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24; Mỏ quặng dừng hoạt động, toàn bộ giếng ở "thủ phủ khoáng sản" Nghệ An có nước trở lại... là những thông tin nổi bật ngày 9/6.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên ở huyện biên giới Quế Phong (Baonghean.vn) - Ngày 9/6, tại xã Mường Nọc (Quế Phong) , thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Nghệ An, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên trên địa bàn.

Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 (Baonghean.vn) - Ngày 9/6, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, tập trung trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất chất vấn tại kỳ họp thứ 3.

Ngày mai, hơn 3.500 thí sinh Nghệ An sẽ tham dự kỳ thi vào các trường chuyên (Baonghean.vn) - Đây là kỳ thi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất toàn tỉnh. Kỳ thi này cũng là kỳ thi khó khăn do số lượng thí sinh đăng ký đông nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường chỉ hạn chế.

Công tác trọng tài phải đảm bảo khách quan, minh bạch (Baonghean.vn) - Với đội ngũ trọng tài chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, hứa hẹn các trận đấu tại Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 sẽ thực sự minh bạch, đảm bảo khách quan và công bằng, góp phần vào sự thành công chung của giải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng ở Quỳnh Lưu (Baonghean.vn) - Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Cầu thủ nhí tham dự Cúp Báo Nghệ An giao lưu cùng Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến và cầu thủ Đặng Văn Lắm, Đinh Xuân Tiến (Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Phạm Văn Quyến và 2 cầu thủ Đặng Văn Lắm, Đinh Xuân Tiến đã nhắn gửi tới các cầu thủ nhí tham dự Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022: “Cố gắng không ngừng rèn luyện để phát triển bản thân và thành công”.

Họp báo Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 (Baonghean.vn) - Chiều 9/6, tại Trung tâm Báo chí - Báo Nghệ An, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24, năm 2022 tổ chức họp báo tuyên truyền về giải đấu.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu sản phẩm hàng hoá Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 9/6, sau cuộc làm việc với tỉnh, đoàn tiền trạm thành phố Gwangju (Hàn Quốc) có cuộc làm việc với Sở Công Thương và các doanh nghiệp Nghệ An có hoạt động xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Vì cái tủ lạnh, đổi lấy 20 năm tù (Baonghean.vn) - Được Tuấn rủ đi bán ma túy sẽ trả công bằng cái tủ lạnh mới Hưng liền đồng ý. Khi cả hai đang đưa ma túy đến cho khách bằng ô tô thì bị công an bắt quả tang.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin cá nhân (Baonghean.vn) - “Phần lớn những người cho thuê, cho mượn thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng không biết việc sử dụng thông tin, tài khoản để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, có trường hợp dù biết rõ nhưng vì hám lợi vẫn tiếp tay, tạo cơ hội cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và đã bị xử lý với vai trò đồng phạm" - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết và tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Sản vật Hà Nội - Nghệ An sẽ có mặt trên phố đi bộ Thành Vinh (Baonghean.vn) - Tham gia "Tuần lễ sản phẩm Hà Nội tại Nghệ An năm 2022” khai mạc vào tối mai 10/6, Nghệ An sẽ có 7 gian hàng với các đặc sản, sản vật vùng miền, các sản phẩm OCOP và gian hàng ẩm thực. Với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư bài bản, dàn dựng công phu, sự kiện sẽ đem lại cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị.

Mỏ quặng dừng hoạt động, toàn bộ giếng ở 'thủ phủ khoáng sản' Nghệ An có nước trở lại (Baonghean.vn) - Kể từ khi Công ty CP Tân Hoàng Khang dừng bơm hút nước ngầm, toàn bộ giếng của người dân đã cạn trơ đáy từ lâu đã có nước trở lại. Trong khi, tại đây cũng không còn xuất hiện thêm nhà nào bị nứt nẻ, sụt lún.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông tiếp xúc cử tri xã Châu Bính (Quỳ Châu) (Baonghean.vn) - Sáng 9/6, tại xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Hình ảnh các đội bóng nhi đồng tham gia Cúp Báo Nghệ An (Baonghean.vn) - Hình ảnh của các đội bóng nhi đồng tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An.