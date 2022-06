Những ngôi sao bóng đá xứ Nghệ thổi niềm đam mê với trái bóng tròn đến các cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Có mặt tại buổi họp báo và bốc thăm, chia bảng Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022, các cầu thủ Đinh Xuân Tiến, Đặng Văn Lắm và cựu cầu thủ Phạm Văn Quyến - hiện là HLV CLB Sông Lam Nghệ An, những người từng trưởng thành từ Giải bóng đá TNNĐ Cúp Báo Nghệ An đã có những chia sẻ rất cởi mở, tiếp thêm động lực giúp các cầu thủ nhí theo đuổi niềm đam mê với trái bóng tròn của mình.

Phải nỗ lực hết mình

Sau 23 mùa giải tổ chức, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã chứng kiến rất nhiều tài năng được phát hiện, để rồi sau đó họ đã được CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An cũng như các CLB bóng đá chuyên nghiệp khác chiêu mộ, trở thành những ngôi sao của bóng đá Việt Nam như chính giấc mơ của họ khi còn là những cậu bé. Trong rất nhiều những ngôi sao đã trưởng thành từ Giải bóng đá TNNĐ Cúp Báo Nghệ An có thể kể đến như Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Âu Văn Hoàn, Trần Đình Hoàng, Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức, Đinh Xuân Tiến, Đặng Văn Lắm…

Từng là một tuyển thủ nổi tiếng - giành Quả bóng vàng bóng đá Việt Nam năm 2003, sau khi giải nghệ Phạm Văn Quyến cũng đã gắn bó với bóng đá xứ Nghệ một thời gian dài trong vai trò đào tạo các tuyến trẻ trước khi trở thành HLV Phó của CLB Sông Lam Nghệ An.

Chia sẻ với các bạn trẻ, HLV Phạm Văn Quyến cho rằng, ở lứa tuổi này, các em hầu hết lần đầu tiên xa gia đình, nên chắc chắn sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ. Nhưng với niềm đam mê với quả bóng tròn, Phạm Văn Quyến tin rằng các em sẽ vượt qua những khó khăn, áp lực để thể hiện tốt nhất những phẩm chất của mình.

HLV Phạm Văn Quyến nhớ lại, thời điểm tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, anh mới 12 tuổi, kể từ đó anh đã nỗ lực không ngừng, khổ luyện hết sức mình trên sân tập mới có được kỹ năng, tố chất cần thiết đối với một tiền đạo. Đối với mỗi cầu thủ, nếu như được tuyển chọn vào CLB Sông Lam Nghệ An thì các cầu thủ sẽ phải trải qua nhiều cấp độ đội tuyển khác nhau từ U11, U13, U15, U17, U19…, nếu không ngừng nỗ lực rèn luyện trên sân tập và tu dưỡng đạo đức thì các cầu thủ sẽ rất khó có thể theo đuổi đam mê của mình.

“Bản thân tôi từ sau Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đến khi được chiêu mộ vào CLB Sông Lam Nghệ An luôn xác định từng mục tiêu của mình để phấn đấu, mục tiêu cao nhất là được đôn lên đội 1 và xa hơn nữa là được chọn vào đội tuyển quốc gia. Vì vậy, các em nhỏ ngoài niềm đam mê cũng cần không ngừng phấn đấu, một khi đã nỗ lực hết sức thì chắc chắn bóng đá sẽ không phụ mình” - HLV Phạm Văn Quyến chia sẻ.

Nói về cơ hội lọt vào mắt xanh các nhà tuyển trạch viên, HLV Phạm Văn Quyến cho rằng, với uy tín của Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, trên các khán đài sẽ có rất nhiều tuyển trạch viên tham gia theo dõi, có thể đó là từ CLB Sông Lam Nghệ An, nhưng cũng có thể có người ở các CLB khác về theo dõi, vì thế các em hãy thể hiện hết khả năng của mình, bộc lộ hết những gì tinh tuý nhất. Nếu các em đá hay thì cơ hội đến với bóng đá chuyên nghiệp của các em sẽ rộng mở hơn.

HLV Phó CLB Sông Lam Nghệ An Phạm Văn Quyến

Nuôi dưỡng đam mê

Từng tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An cùng đội Nhi đồng Đô Lương giành ngôi Á quân năm 2010, sau đó được CLB Sông Lam Nghệ An chiêu mộ, cầu thủ Đặng Văn Lắm vẫn còn nguyên cảm xúc như chính các em thiếu niên, nhi đồng lúc này. Tại buổi giao lưu, Đặng Văn Lắm chia sẻ, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là nơi nuôi dưỡng cho đam mê của nhiều bạn trẻ, của nhiều lứa cầu thủ CLB Sông Lam Nghệ An.

Dù chỉ là một môn thể thao, như các môn thể thao khác, nhưng bóng đá là một điều gì đó hết sức đặc biệt. Trên sân các cầu thủ không chỉ đá vì đam mê, vì màu cờ sắc áo mà còn cả vì người thân, gia đình, và hơn hết là với người hâm mộ. Đặng Văn Lắm mong rằng các em thiếu niên, nhi đồng hãy luôn giữ vững niềm đam mê của mình để tạo ra những pha bóng hay, tình huống đẹp trên sân. Dù kết quả trên sân có như thế nào thì các em cũng đều là người chiến thắng.

Đối với CLB Sông Lam Nghệ An, nếu như Đặng Văn Lắm được xem là sự kế thừa của Công Phượng và là bản sao của Công Vinh, cả 2 cầu thủ này đều từng tham gia và trưởng thành từ Giải bóng đá TNNĐ Cúp Báo Nghệ An. Thì Đinh Xuân Tiến - Đội trưởng của đội bóng đá nhi đồng Nam Đàn từng vô địch Cúp Báo Nghệ An năm 2014 lại được xem là một viên ngọc quý. Anh đã từng cùng với đội tuyển U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, nhưng Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An luôn mãi là một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên.

Tiến cho biết, cho đến bây giờ, sau 8 năm vô địch, những hình ảnh về giải đấu lần đó vẫn được em lưu giữ trong máy, để mỗi khi mệt mỏi em lại mở ra xem như một thứ động lực tinh thần giúp mình phấn chấn hơn.

Trước các bạn trẻ đang háo hức đứng trước sân chơi lớn đầu đời, Tiến chia sẻ, có thể các em sẽ cảm thấy bỡ ngỡ khi lần đầu tiên xa nhà, nhưng khi vào trận, tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, cùng tinh thần chiến thắng sẽ cuốn các em theo. Dù trong số 500 vận động viên nhí về tham dự giải lần này, sẽ chỉ có một số ít em được tuyển chọn vào các câu lạc bộ bóng đá, nhưng không vì thế mà niềm đam mê với trái bóng của các em giảm xuống.

Từ Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, những Phạm Văn Quyến, Đặng Văn Lắm hay Đinh Xuân Tiến đã được nhiều người biết đến, họ cũng đã toả sáng hơn khi ra với các sân chơi lớn. Dẫu vậy, với họ, trải nghiệm cảm xúc đam mê trái bóng tròn ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng vẫn là một trải nghiệm khó quên./.