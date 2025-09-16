Xây dựng Đảng Những nữ 'thủ lĩnh' tròn việc Đảng, trọn việc dân Không chỉ “giữ lửa” trong gia đình, nhiều phụ nữ còn là những “thủ lĩnh” thôn, bản “miệng nói tay làm” được Đảng tin, dân mến. Họ đã và đang khẳng định vai trò, vị thế trong cộng đồng, xã hội, cống hiến cho việc dân, việc bản và góp sức cho sự phát triển của địa phương.

“Đầu tàu” vượt khó

Ở bản Ka Dưới, xã Na Ngoi-nơi có 46 hộ, hơn 300 khẩu đồng bào Mông, việc nữ đảng viên trẻ Lỳ Y Chò (SN 1993) được bầu làm Bí thư chi bộ trở thành một “sự kiện” lớn của cả cộng đồng.

Bởi xưa nay phần lớn phụ nữ đồng bào dân tộc Mông sau khi lập gia đình, ban ngày bám nương rẫy sản xuất, tối đến chỉ quanh quẩn bếp núc, một số chị em còn không biết tiếng phổ thông nói gì đến việc trở thành “thủ lĩnh” của thôn, bản.

Bí thư chi bộ bản Ka Dưới xã Na Ngoi Lỳ Y Chò trao đổi về tình hình thôn bản. Ảnh: KL

Ấy thế nhưng cô gái trẻ Lỳ Y Chò đã vượt lên mọi định kiến, mọi khó khăn, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vốn là chi hội trưởng phụ nữ nhiệt tình, năng động của bản Ka Dưới, Lỳ Y Chò là “hạt giống đỏ” được các đảng viên lão thành, có uy tín trong chi bộ lựa chọn để bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên mới. Đến năm 2020, Lỳ Y Chò vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đến Đại hội Chi bộ bản Ka Dưới nhiệm kỳ 2025-2027 diễn ra vào tháng 2/2025, đảng viên trẻ Lỳ Y Chò đã được bầu làm Bí thư Chi bộ bản.

Việc một phụ nữ (là cô dâu trẻ của bản), trở thành người đứng đầu chi bộ là một “sự kiện lớn”, thể hiện sự đổi mới, bước đột phá trong tư tưởng của đồng bào Mông ở các bản làng dưới chân núi Puxailaileng.

Ruộng bậc thang ở xã Na Ngoi. Ảnh tư liệu

Bí thư Chi bộ bản Ka Dưới Lỳ Y Chò cho hay: Lúc bác Già Tồng Thù - nguyên Bí thư Chi bộ bản động viên gánh vác trách nhiệm thay bác, mình cũng phân vân, lo lắng lắm, vì mình là phụ nữ, lại còn trẻ, không giỏi điều hành.

Ấy nhưng, bác Thù bảo: Giờ cái lưng của phụ nữ Mông không chỉ gùi ngô, gùi sắn mà còn gùi chủ trương, chính sách của Đảng về với thôn, bản nữa. Cháu cứ mạnh dạn thử thách đi, có gì khó bác sẽ hỗ trợ. Vậy là, mình đã mạnh dạn nhận nhiệm vụ. Mới đầu cũng có những bỡ ngỡ nhưng được chi bộ giúp đỡ, người dân ủng hộ đến giờ mình đã dần thạo việc. Từ công tác vệ sinh môi trường đến việc lựa chọn cây, con giống phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng để có năng suất cao đến công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… đều được chi bộ đưa ra bàn bạc, triển khai lấy ý kiến, ban hành nghị quyết cụ thể chỉ đạo thôn, bản triển khai.

“Quan trọng là trong mọi phong trào, hoạt động mình cứ thật thà, công tâm, trách nhiệm thì đảng viên và người dân sẽ đồng tình, ủng hộ thôi”, Lỳ Y Chò bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Na Ngoi cho biết: Đồng chí Lỳ Y Chò là nữ bí thư chi bộ duy nhất trong 25 chi bộ thôn, bản ở xã Na Ngoi. Sự ham học hỏi, nhiệt tình, năng động, chịu khó vì việc bản, việc dân và tinh thần tiên phong đổi mới của đồng chí Lỳ Y Chò là tấm gương sáng cho phụ nữ Mông nói riêng, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao nói chung học tập, noi theo.

Cũng giống như Lỳ Y Chò, chị La Thị Vân (SN 1996) - Bí thư Chi bộ bản Châu Sơn cũng là niềm tự hào của đồng bào Đan Lai ở xã Châu Khê. Do hoàn cảnh khó khăn, chị La Thị Vân học hết cấp 2 sau đó nghỉ ở nhà lao động, sản xuất và tích cực tham gia hoạt động phong trào tại thôn, bản. Bên cạnh đó, chị còn nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, trồng keo, mét kết hợp chăn nuôi để nâng cao thu nhập.

Bí thư Chi bộ bản Châu Sơn La Thị Vân (áo xanh) tham gia làm nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh: KL

Nhờ sự cố gắng của bản thân, năm 2019, chị La Thị Vân vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Được Đảng tin, dân mến, đến đầu năm 2021, chị La Thị Vân được bầu làm Bí thư Chi bộ bản Châu Sơn - trở thành phụ nữ Đan Lai đầu tiên làm “thủ lĩnh” thôn, bản.

Bản Châu Sơn là địa bàn vùng khó, với 221 hộ, 907 khẩu, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn (toàn bản có tới 154 hộ nghèo), đàn ông đi làm ăn xa, phụ nữ ở nhà chăn nuôi, ai thuê gì làm nấy, bởi đất sản xuất ít.

Vì vậy, để hoàn thành tốt vai trò “đứng mũi chịu sào” đối với nữ bí thư chi bộ trẻ như chị La Thị Vân là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, nhờ khéo léo tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, nếp làm, phát triển sản xuất, trồng rừng, nuôi cá trắm lồng, phát triển đàn gia súc, gia cầm để nâng cao thu nhập và luôn nêu gương trong mọi hoạt động nên "đầu tàu" La Thị Vân luôn được người dân tín nhiệm, ủng hộ.

Cùng với xóa đói, giảm nghèo, công tác phát triển đảng viên trẻ trong cộng đồng người Đan Lai cũng được Bí thư La Thị Vân và Chi bộ bản Châu Sơn quan tâm. Bình quân mỗi năm, chi bộ kết nạp được 1 đảng viên mới. Hiện Chi bộ bản Châu Sơn có 25 đảng viên, trong đó, có 3 đảng viên nữ.

Bí thư Chi bộ bản Châu Sơn La Thị Vân (áo xanh) trao đổi với người dân. Ảnh: KL

Chồng đi làm ăn xa, một mình chăm sóc 2 con nhỏ, bận rộn việc gia đình, nhưng với tinh thần tiên phong, gương mẫu nữ “thủ lĩnh” trẻ của bản Châu Sơn La Thị Vân vẫn vượt lên khó khăn, vừa hoàn thành vai trò làm vợ, làm mẹ, làm dâu, vừa làm tròn trách nhiệm với việc Đảng, việc dân.

Nỗ lực của chị được người dân, cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận; được Hội LHPN tỉnh tôn vinh điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo giai đoạn 2021-2024.

"Đứng mũi chịu sào" vì bản, vì dân

Hiện nay, xu thế lao động trẻ đi làm ăn xa nhiều nên tại nhiều thôn, xóm, bản, vị trí trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận do một tay phụ nữ gánh vác. Họ không chỉ gần dân, sát dân, khéo tuyên truyền, vận động mà còn là những tấm gương lao động giỏi, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; tích cực giúp đỡ cộng đồng cùng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Điển hình như tại xã Môn Sơn - địa bàn có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào dài 36,5 km, với 7 cột mốc đường biên, 25 thôn, bản. Trong đó, có 10 bản do đảng viên nữ làm bí thư chi bộ, 4 bản do phụ nữ làm trưởng bản. Đặc biệt, có một số bản cả bí thư chi bộ và trưởng bản đều là nữ.

Theo đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn: Thực tiễn cho thấy, các nữ bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản đã phát huy tốt vai trò ở thôn, bản. Bằng sự mềm dẻo, linh hoạt, tinh thần tiên phong, gương mẫu họ đã “thổi lửa” vào các phong trào thi đua ở địa phương, như phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới...

Một góc cánh đồng Môn Sơn và thắng cảnh Đập Phà Lài. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Điển hình như ở bản Nam Sơn- nơi có cặp nữ bí thư chi bộ, trưởng bản lâu năm được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Đó là chị Quang Thị Vân và chị Ngân Thị Xuyến. Toàn bản hiện có 187 hộ, với 832 nhân khẩu, dân tộc Thái chiếm 89% nhưng chủ yếu là người già và trẻ em vì người trẻ đã đi làm ăn xa.

Là những người am hiểu phong tục, tập quán địa phương, trên cương vị là “thủ lĩnh” thôn, bản, các chị luôn lắng nghe tâm tư, tình cảm của đảng viên và quần chúng để cùng chi bộ, ban quản lý bản lãnh đạo xây dựng thôn, bản phát triển về mọi mặt. Ngoài việc động viên người dân tích cực phát triển chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế… hai nữ "thủ lĩnh" của bản Nam Sơn còn quan tâm đến việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Điển hình như việc xây dựng các mô hình "Tổ tự quản"; mô hình "Tiếng trống học bài", "Tiếng trống hữu nghị", hay phối hợp với Đồn Biên phòng Môn Sơn xây dựng và đưa Câu lạc bộ "Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia" đi vào hoạt động hiệu quả. Đến nay, câu lạc bộ thu hút trên 30 thành viên tham gia.

Bí thư chi bộ Quang Thị Vân và Trưởng bản Nam Sơn Ngân Thị Xuyến kiểm tra mô hình tổ hợp nuôi ong của người dân. Ảnh: KL

Chị Ngân Thị Xuyến - Trưởng bản Nam Sơn cho biết: Tham gia Câu lạc bộ "Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia", chị em không chỉ thường xuyên được cập nhật chủ trương, chính sách mới, các kiến thức về pháp luật, quy chế biên giới... mà còn có điều kiện hỗ trợ nhau trong cuộc sống thông qua hoạt động gây quỹ. Nguồn quỹ của câu lạc bộ hiện khoảng 20 triệu đồng được dùng cho hội viên vay xoay vòng để mua giống cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ những thành viên khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

Bên cạnh đó, để gây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chi bộ ra Nghị quyết chỉ đạo thôn, bản xây dựng 11 tổ tiết kiệm phụ trách 11 hộ gia đình chính sách, hỗ trợ ngày công thu hoạch mùa màng, ủng hộ củi, gạo… khi gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau kéo dài. Ngoài ra, các tổ tiết kiệm còn xây dựng phường gà, gạo, nếp, rượu… để hỗ trợ nhau khi nhà có công việc hay thôn, bản có sự kiện.

Nói về bí quyết “Dân vận khéo”, Bí thư chi bộ Quang Thị Vân cho biết: Để “nói dân tin, làm dân theo”, trước hết, những người đứng đầu thôn, bản và 23 đảng viên trong chi bộ phải tiên phong gương mẫu đi trước, làm trước. Mặt khác, bản thân cán bộ thôn, bản cũng phải biết sắp xếp khoa học để vuông tròn chuyện gia đình và việc thôn, việc bản để vừa có sự chia sẻ, thông cảm từ gia đình, vừa có sự ủng hộ, tín nhiệm của người dân.

Bí thư Chi bộ bản Nam Sơn Quang Thị Vân trao đổi với người dân về tình hình sạt lở trên địa bàn. Ảnh: KL

Tại xã Đô Lương - địa bàn được ví là “siêu xã” bởi được sáp nhập từ thị trấn Đô Lương và 8 xã khác thuộc huyện Đô Lương (cũ). Trong 49 đơn vị cấp xóm hiện có 20 nữ bí thư chi bộ, 8 nữ xóm trưởng. Theo đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đô Lương: Cấp ủy, chính quyền luôn tạo điều kiện và mạnh dạn bố trí, giao việc cho phụ nữ thôn, xóm có môi trường để phát huy và khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Về phía các nữ “thủ lĩnh” ở thôn, xóm, tuy mỗi người có phương pháp hoạt động riêng, nhưng họ có điểm chung là đều “lấy dân làm gốc” nên được người dân tin tưởng, ủng hộ; qua đó, giúp họ làm tròn việc Đảng, trọn việc xóm, việc dân.