Xã hội Những 'sứ giả' lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống, có những "sứ giả" đặc biệt mang trong mình tình yêu sâu đậm với văn hóa dân tộc. Họ chính là những báo cáo viên, tuyên truyền viên truyền cảm hứng cho giới trẻ, góp phần gìn giữ và lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Nỗ lực bảo tồn văn hóa Thái của Quán quân báo cáo viên

Nếu ai đã từng theo dõi hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2024 vừa qua, hẳn nhớ hình ảnh Lữ Thành Đức - Bí thư Đoàn xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu, thanh niên người Thái tự tin thuyết trình về vai trò của tuổi trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc ở kỷ nguyên số.

Lữ Thành Đức (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu đã xuất sắc giành giải Nhất Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2024. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Với anh, tình yêu với văn hóa dân tộc và trăn trở làm sao để thắp lửa được nó trong lòng các bạn trẻ luôn đau đáu trong lòng. Từ niềm trăn trở ấy, Lữ Thành Đức đã tìm ra nhiều giải pháp để triển khai vào thực tiễn cuộc sống. Những trải nghiệm quý giá đó là tiền đề quan trọng góp phần giúp anh đoạt giải Nhất của Hội thi.

Phải khẳng định rằng, một trong những tố chất cần có của báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi đó chính là khả năng thấu cảm thực tiễn để truyền tải thông điệp tới mọi người một cách hiệu quả. Tại quê nhà, nhờ vào tài năng ấy, Đức đã vận động mọi người tham gia nhiệt tình vào Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Thái do anh làm chủ nhiệm.

Lữ Thành Đức cùng các nghệ nhân và thành viên Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Thái xã Châu Phong. Ảnh: Lô Xuân Hưng

Câu lạc bộ được anh đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành lập vào đầu năm 2023. Dù chỉ hơn một năm đi vào hoạt động, nhưng đã tạo thành một phong trào lan tỏa mạnh mẽ trong các bạn trẻ ở xã Châu Phong.

Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Thái ở xã Châu Phong có 35 thành viên. Trong số các thành viên này, nhiều người đã thông thạo các loại hình văn hóa văn nghệ của đồng bào Thái, nhưng cũng có nhiều thành viên trẻ tuổi đến đây để học và thực hành các loại hình này. Lữ Thành Đức là người trực tiếp truyền dạy chữ Thái cổ cho các thành viên. Dưới sự kết nối của Đức, đã có 3 nghệ nhân trong xã tham gia truyền dạy cho các thành viên nhiều kiến thức quan trọng. Nào là các làn điệu dân ca Thái, cách sử dụng nhạc cụ, tổ chức các trò chơi dân gian như ném còn, tò mạc lẹ và còn cả cách đan lát, thêu thùa.

Dưới sự kết nối của Lữ Thành Đức, đã có nhiều nghệ nhân tham gia truyền dạy cho các thành viên của câu lạc bộ. Ảnh: Lô Xuân Hưng

Thành viên trẻ tuổi nhất của Câu lạc bộ là cô bé 14 tuổi Lương Ánh Đào (bản Ban, xã Châu Phong). Ánh Đào chia sẻ, em có một niềm say mê lớn với những làn điệu dân ca Thái. Mỗi lần nghe lời hát của các nghệ nhân, em lại tìm thấy niềm vui trong âm hưởng mộc mạc của những câu từ. Em rất thích tìm hiểu về cách dệt vải, thêu thùa, đan lát của những người dân nơi mình sinh sống. Những niềm say mê ấy thôi thúc Đào tìm kiếm những người lớn tuổi trong bản làng để học hỏi.

Và rồi, cơ hội mở ra với Lương Ánh Đào khi em được tham gia Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Thái do Đoàn xã Châu Phong thành lập. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lữ Thành Đức đã nhiệt tình truyền dạy cho em nhiều kiến thức quan trọng về chữ Thái cổ, về phong tục tập quán... từng bước khơi dậy trong em và các thành viên trẻ tuổi khác niềm tự hào về di sản văn hóa của đồng bào Thái thông qua các môn học ý nghĩa khác.

Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa Thái xã Châu Phong. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Trong 3 tháng Hè của mỗi năm, Lữ Thành Đức trên cương vị là Bí thư Đoàn xã còn đứng ra tổ chức các lớp học về văn hóa Thái. Tại các lớp học, các em sẽ được Đức cùng các nghệ nhân bồi dưỡng, truyền dạy những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc của dân tộc Thái; các thể loại diễn tấu cồng, chiêng, khắc luống, sáo, khèn... Đặc biệt, với năng khiếu thổi sáo, hát nhuôn, hát ru của mình, Lữ Thành Đức gần như có mặt tại các lớp học ở tất cả các ngày trong tuần để kiên nhẫn và tận tụy chỉ dạy cho các em nhỏ.

Chỉ tính riêng năm 2023, Lữ Thành Đức cùng Đoàn xã tổ chức 10 lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn. Trong những buổi học này, Lữ Thành Đức đã khéo léo kết hợp giữa giáo dục truyền thống và kỹ năng sống, giúp các em có cái nhìn sâu sắc hơn về những nét đẹp văn hóa của quê hương mình.

Lan tỏa tình yêu đất nước trên không gian mạng

Là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Lý luận trẻ của Đoàn Thanh niên cấp tỉnh, Hồ Bá Trí (SN 1992) - Bí thư Chi đoàn phòng An ninh Chính trị nội bộ, Ban Thanh niên Công an tỉnh từ lâu được biết đến là một cây viết xuất sắc của tuổi trẻ Nghệ An.

Bài thuyết trình về nội dung phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng của Hồ Bá Trí đã thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Hồ Bá Trí đã thực hiện nhiều bài viết phản bác lại những luận điệu xuyên tạc và thông tin sai lệch của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Ví như thời gian gần đây, trong lĩnh vực văn hóa, anh đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, xác minh các trường hợp đăng tải tin sai sự thật trên không gian mạng liên quan đến tình hình hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tình hình "dân chủ, nhân quyền" hoặc xu hướng nghe theo idol mạng (thần tượng trên mạng xã hội) một cách lệch chuẩn, méo mó.

Thủ đoạn của những kẻ xấu là lợi dụng không gian mạng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu nhằm thúc đẩy cách mạng màu trong đối tượng thanh thiếu niên, học sinh. Khi các bài viết của Trí được lan tỏa, phần nào đã vạch rõ các thông tin sai lệch để các đoàn viên, thanh niên nắm được bản chất vấn đề.

Một bài viết của Hồ Bá Trí đăng tải trên Nghệ An nhật báo. Ảnh P.V chụp màn hình

Với từng bài viết, Hồ Bá Trí không chỉ cung cấp những thông tin chính xác mà còn khơi dậy trong lòng bạn đọc, nhất là giới trẻ, tình yêu với quê hương, đất nước. Những bài viết này đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội của Đoàn Thanh niên, góp phần nâng cao nhận thức về việc giữ gìn bản sắc dân tộc và trách nhiệm bảo vệ đất nước trước những mưu toan xấu xa.

Sau gần 10 năm gắn bó với công việc, Hồ Bá Trí đã có hàng chục bài viết chất lượng, đòi hỏi tính đầu tư cao. Nỗ lực đó của anh đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng một không gian mạng lành mạnh, tích cực, nơi giới trẻ không chỉ tiếp cận thông tin chính xác mà còn được hun đúc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Hồ Bá Trí (SN 1992) đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2024 Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Vừa qua, Hồ Bá Trí cũng đã xuất sắc đạt giải Nhì chung cuộc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2024. Với chuyên đề thuyết trình và tranh biện liên quan đến việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng đã mang lại nhiều góc nhìn sâu sắc, góp phần đẩy mạnh nhận thức của giới trẻ trong thời đại số.