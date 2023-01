Những thách thức cho thị trường lao động Nghệ An trong năm 2023

Tin mới

Giám đốc và kế toán bán khống hàng tỷ đồng hóa đơn Từ ngày 4/2021 đến 12/2022, đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng nhưng Công ty HCC kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng.

Đình Trọng lại bị đứt dây chằng, không thể thi đấu tại V.League 2023; Messi, Ronaldo & đoạn kết buồn của cuộc ganh đua bất tận (Baonghean.vn) - Bị đứt dây chằng gối phải, trung vệ Đình Trọng đã không được CLB Bình Định đăng ký thi đấu tại V.League 2023; Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã tạo ra cuộc ganh đua có một không hai trong lịch sử bóng đá. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chairman of the Central Committee's Inspection Commission offers incense to commemorate President Ho Chi Minh (Baonghean.vn) - Mr. Tran Cam Tu and members of the delegation as well as delegates of Nghe An province vowed to forever study and follow President Ho Chi Minh’s thoughts, morality and lifestyle.



Hiểm họa với toàn thế giới, khi Ukraine theo Mỹ đe dọa tấn công hạt nhân vào Điện Kremlin (Baonghean.vn) - Phương Tây không ngừng tuyên truyền rằng, Nga sắp sửa dùng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Tổng thống Zelensky đã từng yêu cầu các nước NATO tấn công hạt nhân phủ đầu nhắm vào Nga. Đây sẽ là hiểm hoạ đối với toàn thế giới.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/1 (Baonghean.vn) - Tết, Xuân, Quý Mão, tặng quà, chúc Tết… là những “từ khoá” được tìm thấy nhiều nhất trên baonghean.vn ngày hôm nay 20/1. Nổi bật trong đó là các sự kiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, trao quà Tết tại các địa phương.

Cận Tết, chủ vườn cho thuê đào cả ngày ngồi 'hóng' khách (Baonghean.vn) - Xu hướng thuê đào chưng tết đã xuất hiện từ hàng chục năm nay và ngày càng phát triển. Tuy nhiên năm nay, mặc dù giá cho thuê giảm mạnh, nhưng đến tận ngày 28, 29 Tết, nhiều chủ đào vẫn đang phải ngồi “hóng” khách.

Thăm nhà của tiền vệ Sông Lam Nghệ An - Đinh Xuân Tiến (Baonghean.vn) - Năm 2022, cầu thủ trẻ Đinh Xuân Tiến - SLNA đã có những bước trưởng thành đáng kể trong sự nghiệp. Hy vọng năm 2023, tiền vệ gốc Nam Đàn sẽ gặt hái thêm nhiều thành công mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Hãy cùng Báo Nghệ An về thăm gia đình của tiền vệ này tại quê nhà.

Cây ATM ở Nghệ An giảm hẳn tình trạng quá tải ngày cận Tết (Baonghean.vn) - Nếu như các năm trước, các cây ATM trên địa bàn các huyện nông thôn Nghệ An thường xảy ra tình trạng chen chúc xếp hàng rút tiền ngày cận Tết thì năm nay, tình trạng này đã giảm rõ rệt.

Hoa hậu Thùy Tiên mặc đồ bộ bán hoa tết khiến dân mạng thích thú Trong tập 3 series Đu đêm, Hoa hậu Thùy Tiên có những trải nghiệm khó quên khi vào vai người bán hoa tết.

Leaders of Nghe An province pay tribute to President Ho Chi Minh and late Party General Secretary Le Hong Phong (Baonghean.vn) - The delegation pay tribute to President Ho Chi Minh and late Party General Secretary Le Hong Phong on the Tet occasion and 93rd founding anniversary of the Communist Party of Vietnam.

Học viên của Sông Lam Nghệ An vẫn chưa được chi trả tiền phụ cấp trước khi về Tết (Baonghean.vn) -Theo thông tin từ Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ đã không kịp chi trả tiền phụ cấp cho học viên trước Tết, do hệ thống ngân hàng đã nghỉ Tết trước giờ tiền được chuyển về tài khoản của Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà, chúc Tết hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công tại huyện Nam Đàn (Baonghean.vn) - Sáng 20/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại xã Nam Giang, chào đón năm Quý Mão 2023, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác về thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Đồng chí Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Sáng 20/1 (29 tháng Chạp Nhâm Dần), chào đón năm Quý Mão 2023, hướng tới kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2023), đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Party General Secretary meets leaders, former leaders ahead of Tet ​ Party General Secretary Nguyen Phu Trong hosted a meeting with leaders and former leaders of the Party, State and Vietnam Fatherland Front in Hanoi on January 19, on the threshold of the Lunar New Year (Tet) – the biggest festival in a year of Vietnamese people.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng quà chúc Tết người có công tiêu biểu, hộ nghèo tại huyện Diễn Châu (Baonghean.vn) - Sáng 20/1, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã về thăm, tặng quà chúc Tết người có công tiêu biểu, hộ nghèo tại huyện Diễn Châu.

Nghệ An công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 22 phạm nhân dịp Tết Nguyên đán (Baonghean.vn) - Sáng 20/1, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhân dịp Tết Nguyên đán cho 22 phạm nhân.

Năm Quý Mão, bàn về tuyệt kỹ võ thuật ‘Miêu tẩy diện’ (Baonghean.vn) - Võ mèo tuy tĩnh mà động, tuy động mà tĩnh, thoạt nhìn khá dịu dàng nhưng khi phát đòn thì uy lực vô cùng.

Đảm bảo cung ứng xăng, dầu trong dịp Tết trên địa bàn Nghệ An (Baonghean.vn) - Dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ tăng, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An cam kết đảm bảo đủ nguồn cung cho người dân du Xuân, đón Tết.

Nghệ An: Vỉa hè tràn lan các điểm xả hàng ngày cận Tết (Baonghean.vn) - Những ngày cận Tết, các tuyến đường trên địa bàn Nghệ An xuất hiện nhiều điểm xả hàng tự phát với đa dạng các mặt hàng thu hút đông đảo người dân mua sắm vì giá cả cực rẻ.

Số 13462+13463+13464 ngày 19-1-2023 (Baonghean.vn) - Báo Nghệ An số tất niên 13462+13463+13464 ngày 19-1-2023

Trận đấu lớn bằng tăng và thiết giáp sắp xảy ra tại miền Đông Ukraine? Những diễn biến gần đây trong cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể sớm dẫn đến trận đánh lớn bằng xe tăng và xe bọc thép ở miền Đông Ukraine – nơi chiến sự diễn ra ác liệt từng ngày.

Cận cảnh cặp đôi xe máy cổ Honda DD đỏ rao bán giá 800 triệu đồng Hai chiếc xe máy Honda DD đỏ sản xuất năm 1996 và 2001 được chủ xe ở Hà Nội đăng tin bán với giá đến 800 triệu đồng.

11 người ở ba trung tâm đăng kiểm Nam Định, Thái Bình bị bắt Công an bắt 11 người tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 17-01D, 17-02D (Thái Bình), Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 18-02D (Nam Định) để điều tra sai phạm liên quan kiểm định ôtô.

Quanh chuyện lì xì (Baonghean.vn) - Mừng tuổi (hay còn gọi là lì xì) đã trở thành truyền thống với nét đẹp văn hoá của người Việt. Những tờ tiền mới cứng bỏ trong phong bao màu đỏ với ý nghĩa mang lại may mắn, bình an cho người già và trẻ nhỏ.

Troussier sắp làm HLV tuyển Việt Nam; HAGL xung đột quyền lợi với VPF (Baonghean.vn)- VFF đạt thỏa thuận sơ bộ với Philippe Troussier để HLV người Pháp thay ông Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam; Hợp đồng của HAGL với thương hiệu nước giải khát khiến họ xung đột quyền lợi với đơn vị tài trợ độc quyền của V.League từ mùa 2022 là những tin tức thể thao nổi bật.

4 người đẹp showbiz Việt vướng tin đồn tình cảm với Đen Vâu Trước Hoàng Thùy Linh, nam rapper nổi tiếng từng nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm với không ít người đẹp như H'Hen Niê, Bích Phương...

Vui Xuân, đón Tết, nồng ấm tình quân dân (Baonghean.vn) - Để nhân dân vui Xuân, đón Tết Quý Mão bình yên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn sẵn sàng chiến đấu cao, xử trí thắng lợi mọi tình huống; đồng thời có nhiều việc làm ý nghĩa, nồng ấm tình quân dân trong mùa xuân mới.

Phường Cửa Nam (TP. Vinh): Huy động sức dân làm đẹp cho những tuyến đường (Baonghean.vn)- Trong vòng chưa đầy 1 tháng, nhiều ngõ phố trên địa bàn phường Cửa Nam đã được sửa sang sạch sẽ, rải thảm nhựa phẳng lì, nhiều mái tôn trước đây thò ra, thụt vào cũng đã được cắt gọn. Có được điều này là nhờ phần lớn vào công đóng góp của nhân dân trên địa bàn.

Tản văn hay: Hạt muối cô đơn (Baonghean.vn) - Giống như nhiều sáng tác khác của Hồ Huy, “Hạt muối cô đơn” cũng được viết trong bao nhớ nhung, day dứt. Ở Hồ Huy dường như thường trực những cơn mơ đổ về ký ức, và có vẻ như chúng ám ảnh anh đến lạ lùng để rồi từng câu chữ được viết ra cứ như để trả một món nợ với quá khứ.