Chuyển đổi số Những tính năng quan trọng cần chú ý khi mua laptop cho sinh viên? Bước vào giảng đường đại học, một chiếc laptop phù hợp sẽ là “trợ thủ” đắc lực cho học tập và giải trí. Nhưng giữa vô vàn lựa chọn, đâu là những tính năng quan trọng mà sinh viên cần ưu tiên?

Dù bạn là tân sinh viên vừa bước chân vào giảng đường hay đang quay lại trường sau kỳ nghỉ hè, một chiếc laptop bền bỉ và đáng tin cậy sẽ là người bạn đồng hành suốt những năm học và thậm chí cả khi ra trường.

Thế nhưng, giữa “rừng” lựa chọn với đủ loại cấu hình, giá cả và thương hiệu, việc tìm ra chiếc máy phù hợp đôi khi rất khó cho nhiều người. Nên chọn màn hình bao nhiêu inch? Có cần cấu hình mạnh mẽ nếu chủ yếu chỉ dùng để học tập và lướt web?

Ảnh minh họa.

Nếu bạn đang cảm thấy bối rối thì bài viết này sẽ giúp bạn điểm qua 6 tính năng quan trọng mà bất kỳ laptop nào dành cho sinh viên cũng nên có.

Thời lượng pin đủ dài

Khi chọn laptop cho sinh viên đại học, yếu tố số một cần ưu tiên chính là thời lượng pin. Không ai muốn máy đột ngột hết pin ngay giữa buổi học hay những lúc đang làm việc bên ngoài, nơi không có nguồn sạc.

Vậy pin bao lâu là đủ? Theo kinh nghiệm, bạn nên chọn laptop có thời lượng pin càng dài càng tốt, thông thường từ 7 - 10 giờ liên tục để đảm bảo một ngày học trọn vẹn mà không cần mang theo sạc.

Trong thực tế hiện nay có nhiều mẫu laptop có thời lượng pin dài hơn nhiều, chẳng hạn như Asus ZenBook 14 OLED có thời gian dùng lên đến hơn 15 giờ, MacBook Air M1 2020 có thời gian dùng lên đến 18 giờ, Samsung Galaxy Book4 Edge đạt tới 21 giờ sử dụng.

Cấu hình đủ mạnh để học tập và làm việc hàng ngày

Với những tác vụ cơ bản như soạn bài, tra cứu tài liệu hay lướt web, bạn không cần một chiếc laptop quá “khủng”. Một cấu hình phổ thông với bộ vi xử lý Intel Core i3, RAM 8 GB và ổ cứng SSD 256 GB là đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc thường ngày.

Tuy nhiên, dung lượng RAM và ổ cứng lớn hơn sẽ giúp laptop phản hồi nhanh hơn, mở nhiều tab trình duyệt mượt mà hơn và xử lý đa nhiệm hiệu quả hơn, chẳng hạn vừa nghe nhạc, vừa chỉnh tài liệu, vừa mở vài ứng dụng học tập cùng lúc.

Nếu ngân sách cho phép, hãy cân nhắc nâng cấp lên RAM 16 GB và ổ cứng SSD 512 GB hoặc 1 TB. Đây là lựa chọn tối ưu nếu bạn thường xuyên lưu trữ nhiều tài liệu, video, hoặc sở hữu một “kho” trò chơi và muốn mọi thứ luôn sẵn sàng chỉ sau vài giây khởi động.

Màn hình độ phân giải cao giúp bảo vệ đôi mắt và nâng cao trải nghiệm

Một chiếc laptop với màn hình chất lượng tốt không chỉ giúp hình ảnh hiển thị rõ nét, màu sắc chân thực mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đôi mắt của bạn.

Khi học tập, làm việc hoặc giải trí trong thời gian dài, màn hình có độ phân giải cao (tối thiểu 1.920 x 1.080), độ sáng phù hợp và khả năng chống chói sẽ giảm thiểu tình trạng mỏi mắt, nhức đầu hay nheo mắt liên tục.

Một chiếc laptop với cấu hình phù hợp và màn hình độ phân giải cao là lựa chọn hợp lý.

Ảnh: Internet.

Nếu có điều kiện, màn hình OLED hoặc IPS chất lượng cao sẽ mang lại màu sắc sống động, độ tương phản sâu và góc nhìn rộng, giúp việc xem phim, chỉnh sửa ảnh hay thiết kế đồ họa trở nên thú vị hơn.

Đầu tư vào một chiếc laptop với màn hình tốt không chỉ là nâng cấp trải nghiệm thị giác, mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe lâu dài, đặc biệt với những ai phải làm việc hoặc học tập hàng giờ liền trước máy tính.

Trọng lượng nhẹ để dễ dàng mang theo

Không ai muốn mỗi ngày phải kéo lê một chiếc laptop nặng nề từ lớp này sang lớp khác. Nếu thời khóa biểu của bạn kín đặc, việc cân nhắc trọng lượng máy là điều cực kỳ quan trọng để bảo vệ vai và lưng.

Thông thường, laptop chơi game hoặc máy trạm hiệu năng cao có cân nặng từ 2,7 kg trở lên do chứa phần cứng mạnh mẽ, hệ thống tản nhiệt lớn và pin dung lượng cao. Dù trên thị trường có một số mẫu laptop gaming nhẹ hơn, nhưng nếu bạn cần hiệu suất xử lý tối đa, khả năng cao bạn sẽ phải chấp nhận một thiết kế dày và nặng hơn.

Trong thế giới laptop, mọi thiết bị dưới 1,8 kg được xem là “di động”. Nhưng nếu bạn thường xuyên di chuyển hoặc không muốn chịu áp lực lên vai và cánh tay, hãy cân nhắc các mẫu máy siêu nhẹ.

Chẳng hạn, Microsoft Surface Pro (2025) chỉ nặng khoảng 775 g, vẫn đủ sức xử lý công việc học tập, email và các cuộc họp Zoom mượt mà. Một chiếc laptop nhẹ không chỉ giúp bạn di chuyển thoải mái hơn, mà còn mang lại sự linh hoạt tối đa cho học tập và công việc hằng ngày.

Chọn hệ điều hành phù hợp với nhu cầu

Việc lựa chọn hệ điều hành cho laptop đôi khi giống như so sánh táo với cam, mỗi nền tảng đều có ưu và nhược điểm riêng. Ba hệ điều hành phổ biến hiện nay là Windows, ChromeOS và macOS.

Nếu bạn cần một chiếc máy linh hoạt, hỗ trợ nhiều phần mềm và trình duyệt, đặc biệt là các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, video hay thiết kế đồ họa, Windows là lựa chọn hợp lý. Hệ sinh thái phong phú giúp bạn dễ dàng tìm phần mềm phù hợp, từ học tập đến giải trí.

Ngược lại, nếu ưu tiên tính đơn giản và bảo mật, bạn có thể cân nhắc ChromeOS. Chromebook nhận các bản cập nhật tự động, ít bị tấn công hơn và thường có giá dễ chịu. Đây cũng là lựa chọn tốt cho người không muốn tốn thời gian bảo trì hệ thống.

Với những ai đã quen sử dụng sản phẩm Apple, macOS trên các mẫu như MacBook Air (M3) mang lại trải nghiệm mượt mà, đồng bộ tốt với iPhone, iPad và Apple Watch. Quá trình cài đặt ban đầu rất đơn giản, giao diện thân thiện, phù hợp cho cả người mới lẫn người dùng lâu năm.

Bàn phím cho trải nghiệm gõ thoải mái

Dù bạn đang nhập dữ liệu vào bảng tính hay soạn báo cáo nghiên cứu, việc gõ phím sẽ chiếm phần lớn thời gian khi học đại học. Vì vậy, một bàn phím thoải mái không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giảm mỏi tay khi sử dụng lâu dài.

Một yếu tố quan trọng là hành trình phím, tức là khoảng cách từ khi bạn nhấn đến khi phím chạm đáy và gửi tín hiệu tới CPU. Khoảng cách này được đo bằng milimét, và nguyên tắc chung là hành trình dài hơn sẽ mang lại cảm giác gõ êm và chính xác hơn. Con số lý tưởng thường là từ 1,4 mm trở lên.

Hiện nay, hầu hết laptop sử dụng bàn phím màng với lớp cao su hoặc silicon dưới mỗi phím. Loại bàn phím này êm ái, nhẹ, giá thành phải chăng và đặc biệt phù hợp với môi trường lớp học vì không gây tiếng ồn lớn.

Trong khi đó, bàn phím cơ cho cảm giác gõ tốt hơn nhưng thường nặng, dày và ồn hơn, ít phù hợp để mang theo hàng ngày./.