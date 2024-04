Những trải nghiệm thú vị khi đến Cửa Lò

Ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò nhấn mạnh: Năm 2024 là năm bản lề, năm nước rút để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2020 – 2025; kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã, du lịch Cửa Lò đang đứng trước vận hội mới. Trước thời cơ và vận hội đó, Đảng bộ và nhân dân Cửa Lò tập trung vào các nhiệm vụ như: Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang hệ thống hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, điện trang trí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá Cửa Lò là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Tập trung phát triển hệ thống sản phẩm du lịch chất lượng, đặc sắc, đa dạng và đồng bộ, có giá trị cao, từng bước kéo dài thời gian hoạt động du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách. Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, nhà hàng, nguồn lao động phục vụ du lịch. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả các Đề án, Kế hoạch phục vụ phát triển du lịch.