Những ý kiến xoay quanh đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT

(Baonghean.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố việc thống kê, xếp hạng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Mức điểm được tuyên dương dự kiến với khối A từ 28.80 điểm trở lên, khối B có điểm từ 29.05 trở lên, khối C từ 28.50 điểm trở lên, khối D từ 28.35 điểm trở lên, khối A 1 từ 28.40 điểm trở lên.

(Baonghean.vn) - Năm nay, điểm trung bình chung các môn thi ở Nghệ An là 6,06 điểm, cao hơn so với năm 2019 là 0,76 điểm và cao hơn so với năm 2018 là 1,25 điểm.