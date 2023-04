Niềm vui trên những con tàu 67 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 26/4, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển thanh niên tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Nghệ An. Bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) - Nhà sáng lập Ứng dụng công nghệ bảo hiểm LIAN trở thành Cố vấn, Chủ tịch danh dự câu lạc bộ trong thời gian tới.

Trình bày lý do rút kháng cáo, chấp nhận tử hình, “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang cho biết không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân.

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch 271/KH-UBND ngày 20/4/2023 về tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

(Baonghean.vn) - Sau 2 lượt trận đầu tiên tại bảng C, U19 Sông Lam Nghệ An đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Với 4 điểm trong tay, thầy trò Nguyễn Văn Vinh có rất nhiều cơ hội để giành được chiếc vé vào vòng tứ kết.

(Baonghean.vn) - Nghệ An là tỉnh có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, với nhiều loại hình, phong phú về nội dung và đậm đà bản sắc. Mỗi di tích đều kết tinh giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời của quê hương, dân tộc, ghi đậm dấu ấn tâm sức, tài năng, sự sáng tạo của cha ông.

(Baonghean.vn)- Viện KSND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Pháp lệnh số 03/2022 ngày 13/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về “Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân”.

Nga đang tập trung lực lượng cho cuộc tấn công ở thành phố Bakhmut và do đó giảm các hoạt động ở một số khu vực khác, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự phía Đông của Ukraine - ông Serhii Cherevatyi ngày 25/4 cho biết.

(Baonghean.vn) - Các nước BRICS, trong đó có Nga, đang vươn lên dẫn đầu trong nền kinh tế thế giới, đóng góp nhiều hơn so với nhóm G7. Sau nhiều thập kỷ lãnh đạo, phương Tây đã bị phá vỡ. Đây không phải là một hiện tượng nhất thời, nó là một xu hướng hiện rõ trong 2 năm vừa qua.

(Baonghean.vn) - Giành chiến thắng 2-1 trước U19 Bình Dương ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An có được 4 điểm và tạm xếp thứ 2 tại bảng C. Với kết quả này đội bóng xứ Nghệ sẽ có cơ hội lớn để ghi tên mình vào bán kết.