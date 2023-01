Đưa vào sử dụng cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) sau thời gian nâng cấp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho 500-700 tàu thuyền có nơi neo đậu an toàn.

Trước thực trạng nhiều hạng mục của cảng cá Lạch Quèn xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu xuống cấp nghiêm trọng khiến tàu thuyền của ngư dân địa phương cập cảng khó khăn, từ đầu năm 2022, Nghệ An triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng cảng cá Lạch Quèn.

Công trình trên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ, tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá theo Quyết định 56/QĐ-TTg, ngày 8/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Công trình nâng cấp mở rộng cảng cá Lạch Quèn đã hoàn thành các hạng mục bao gồm: Nâng cấp, mở rộng và xây mới bến neo tàu, nâng cấp, mở rộng bến cảng chiều dài khoảng 564m, chiều rộng thêm 1,5m; xây mới cầu tàu chiều dài khoảng 45m, chiều rộng 15m; xây dựng 11 nhà chứa hải sản (rộng 100m2/nhà).

Hiện nay, dự án đang triển khai hút bồi lắng bùn, cát trên 1 km phạm vi tại khu vực cảng cá Lạch Quèn, đạt trên 95% khối lượng.

Được biết, lâu nay cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu có nhiều bất cập như tàu thuyền đông đúc thiếu nơi neo đậu, cảng cá bồi lắng rất khó khăn cho dịch vụ hậu cần nghề cá. Việc cảng cá Lạch Quèn được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 500-700 tàu thuyền có nơi neo đậu tránh trú bão an toàn.