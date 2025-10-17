Nissan Navara 2026: Bước chuyển nền tảng, giữ máy dầu Navara 2026 ra mắt 19/11, phát triển chung nền tảng với Mitsubishi Triton, dự kiến dùng diesel 2,4L khoảng 201 mã lực và cân nhắc PHEV; mở bán tại Úc/New Zealand từ nửa đầu 2026.

Sau hơn một thập kỷ bền bỉ trên thị trường, Nissan Navara chuẩn bị bước sang thế hệ hoàn toàn mới với một thay đổi lớn: chuyển sang chia sẻ nền tảng và công nghệ với Mitsubishi Triton. Tuy vậy, Nissan khẳng định sẽ tinh chỉnh cấu trúc, hệ thống treo và thiết kế để Navara vẫn mang bản sắc riêng, không trở thành “bản sao” của Triton.

Hình ảnh nhá hàng của mẫu xe bán tải Nissan Navara dự kiến ra mắt vào 19/11. Ảnh: Nissan

Sự kiện ra mắt toàn cầu được ấn định vào ngày 19/11. Lô xe đầu tiên dự kiến dành cho Australia và New Zealand từ nửa đầu 2026. Bên cạnh cấu trúc kỹ thuật mới, điểm nhấn khác là Navara vẫn trung thành với động cơ diesel – lời đáp vào nhu cầu tải nặng và đường dài của khách hàng bán tải – đồng thời Nissan cân nhắc bổ sung một phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) để đón đầu xu thế điện hóa.

Bước ngoặt nền tảng, triết lý kỹ thuật

Thế hệ mới của Navara được phát triển trên nền tảng chung với Mitsubishi Triton (ra mắt từ 2023). Đây là khung xát-xi rời định hướng tăng độ cứng xoắn và tải trọng, vốn là cốt lõi của một mẫu bán tải đa dụng. Dù dùng chung “xương sống”, Nissan cho biết họ sẽ can thiệp sâu vào tinh chỉnh: từ tỉ lệ thân xe, thiết kế ngoại – nội thất đến thiết lập hệ thống treo, nhằm tạo khác biệt rõ rệt trong cảm giác vận hành và hình ảnh thương hiệu.

Chiến lược “Navara toàn cầu” nhưng khác biệt theo vùng cũng được khẳng định: bản cho Australia/New Zealand sẽ tách bạch với Navara Nam Mỹ và Frontier Pro cho Trung Quốc. Cách tiếp cận này giúp Nissan tối ưu theo điều kiện đường sá, quy chuẩn an toàn và nhu cầu sử dụng từng thị trường.

Phong cách Nissan trên khung Triton

Qua loạt hình nhá hàng, Navara 2026 mang vẻ bệ vệ, thực dụng nhưng vẫn nhận diện Nissan. Cụm đèn pha LED hiện đại, lưới tản nhiệt tạo hình cơ bắp và nắp ca-pô dập nổi gợi cảm giác khỏe khoắn. Đuôi xe dùng đèn hậu tách rời dạng dọc – lựa chọn thiên về chức năng và độ bền trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Thanh thể thao phía thùng xuất hiện trên bản cao, nhấn mạnh định vị dã ngoại/off-road.

Nissan Navara thế hệ mới được phát triển trên nền tảng chung với Mitsubishi Triton. Ảnh: Nissan

Dải sản phẩm dự kiến bao gồm cấu hình cabin đơn và cabin đôi, đáp ứng cả vai trò xe thương mại lẫn xe gia đình đi dã ngoại. So với Triton, Navara hướng tới chất “Nissan” qua cách xử lý mặt ca-lăng, đồ họa đèn và các chi tiết tạo hình khối – thiên về vững chãi, ít đường cong.

Khoang lái và trải nghiệm người dùng: chờ công bố, kỳ vọng thực dụng

Nissan chưa tiết lộ hình ảnh khoang nội thất Navara mới. Tuy nhiên, với định vị sử dụng đa mục đích, có thể kỳ vọng táp-lô bố cục thẳng, các phím chức năng lớn, vật liệu bền và dễ làm sạch – triết lý quen thuộc trên các bán tải cỡ trung. Màn hình trung tâm, kết nối điện thoại thông minh và cụm đồng hồ có thể được cập nhật để theo kịp xu hướng trong phân khúc, nhưng chi tiết cụ thể sẽ chỉ rõ khi xe ra mắt.

Bối cảnh cạnh tranh cũng gợi mở tiêu chuẩn mới: các đối thủ như Toyota Hilux thế hệ mới, Ford Ranger hay Volkswagen Amarok đều đã cải thiện mạnh về giao diện số và khả năng kết nối. Navara sẽ cần đáp ứng ngưỡng đó để duy trì sức hút trong nhóm khách hàng cá nhân.

Hiệu năng: diesel 2,4L và khả năng điện hóa PHEV

Về vận hành, Navara 2026 nhiều khả năng dùng động cơ diesel 2,4L tăng áp, công suất khoảng 201 mã lực – tương đồng Triton hiện tại. Lựa chọn này ưu tiên mô-men mạnh ở dải tua thấp và hiệu quả tiêu hao theo đặc thù tải nặng. Đi kèm là khung xát-xi rời hướng tới độ cứng xoắn cao và tải trọng tốt, nền tảng then chốt cho chở nặng và off-road.

Nissan cho biết sẽ tinh chỉnh hệ thống treo để tạo khác biệt với Triton, từ độ êm trên đường nhựa đến độ bền khi đi địa hình. Bên cạnh bản tiêu chuẩn, hãng dự kiến tiếp tục hợp tác Premcar để phát triển bản off-road hiệu năng cao Pro-4X Warrior – lựa chọn đối trọng với những phiên bản thiên địa hình của đối thủ. Ngoài ra, khả năng xuất hiện bản NISMO vẫn đang được “mở cửa” nếu thị trường đón nhận.

Trong trung hạn, một phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) đang được cân nhắc. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là cấu hình đáng chú ý, dung hòa giữa khả năng chạy điện quãng ngắn và sức kéo của động cơ đốt trong, phù hợp quy định khí thải ngày càng chặt tại nhiều quốc gia.

An toàn và công nghệ hỗ trợ lái

Hiện nhà sản xuất chưa công bố danh mục chi tiết. Với mặt bằng phân khúc, Navara có thể trang bị các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến tùy thị trường như cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go. Thông tin xếp hạng an toàn độc lập và cấu hình túi khí sẽ được cập nhật khi xe ra mắt.

Giá bán, thị trường và đối thủ

Navara thế hệ mới sẽ bán tại Australia và New Zealand từ nửa đầu 2026; các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, hiện chưa được xác nhận. Song song, Nam Mỹ sẽ có một phiên bản Navara riêng – về cơ bản là nâng cấp từ thế hệ ra mắt năm 2014.

Trong lần trở lại này, Navara đối đầu trực diện dàn đối thủ sừng sỏ: Toyota Hilux thế hệ mới, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, KIA Tasman và BYD Shark. Lợi thế của Navara nằm ở sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật mới, động cơ diesel quen thuộc và những bản off-road đặc thù; thách thức là khác biệt hóa đủ sâu so với Triton và hoàn thiện trải nghiệm số trong cabin.

Bảng thông tin nhanh

Mục Thông tin Thời điểm ra mắt 19/11 (toàn cầu) Nền tảng Chung với Mitsubishi Triton (khung xát-xi rời, ưu tiên độ cứng xoắn và tải trọng) Động cơ dự kiến Diesel 2,4L tăng áp, khoảng 201 mã lực Phiên bản điện hóa PHEV đang được cân nhắc Biến thể thân xe Cabin đơn, cabin đôi (dự kiến) Bản hiệu năng Pro-4X Warrior hợp tác Premcar (dự kiến); khả năng có NISMO tùy thị trường Thị trường ưu tiên Australia, New Zealand từ nửa đầu 2026 Tình trạng phân phối ĐNA/VN Chưa xác nhận

Navara thế hệ mới sẽ không phải là bản sao của Mitsubishi Triton. Ảnh: Nissan

Kết luận

Navara 2026 đánh dấu cú chuyển mình mang tính nền tảng khi bước sang khung kỹ thuật chung với Triton, nhưng vẫn hướng tới bản sắc Nissan qua tinh chỉnh thiết kế và hệ thống treo. Động cơ diesel 2,4L được duy trì, trong khi phương án PHEV mở ra triển vọng điện hóa.