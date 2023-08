Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích của người lao động

Đối với công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động đã có sự đổi mới trong các chương trình gắn với “thương hiệu” của tổ chức Công đoàn như: “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”… Các chương trình này đã lồng ghép những hoạt động sáng tạo như tổ chức Diễn đàn “Cảm ơn người lao động”; tổ chức Chương trình “Đến với nhà trọ công nhân lao động” để thăm hỏi, tặng quà. Thông qua đó, trong nhiệm kỳ đã huy động được 57 tỷ 444 triệu đồng tổ chức các hoạt động “Tết Sum vầy”. Mang lại 239 căn nhà được xây mới và sửa chữa mang tên “Mái ấm Công đoàn”, với tổng số tiền 8,425 tỷ đồng, xây dựng 02 nhà bán trú cho giáo viên với số tiền 1 tỷ đồng..

Các phong trào thi đua yêu nước, được đổi mới mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên tích cực tham gia. Nổi bật trong đó, Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”: Nghệ An dẫn đầu cả nước về số người đăng ký và số người nộp sáng kiến. Còn đối với Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” Kết thúc giai đoạn 1, Nghệ An xếp thứ 5 trong toàn quốc. Giá trị làm lợi ước tính của các đề tài, sáng kiến là hàng trăm tỷ đồng. Những nỗ lực đó đã giúp Công đoàn Nghệ An đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, trở thành đơn vị tiêu biểu toàn quốc trong việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

P.V: Bước vào nhiệm kỳ mới với những thuận lợi và khó khăn đan xen, theo đồng chí, tổ chức công đoàn cần thay đổi những gì để củng cố sức mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động?