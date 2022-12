Nỗ lực nâng cao hình ảnh bóng đá chuyên nghiệp của Sông Lam Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong năm 2022, dù vẫn còn nhiều điều luyến tiếc về mặt thành tích nhưng Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An vẫn gặt hái được nhiều thành tích cũng như những dấu ấn nổi bật, nhiều nét mới mẻ trong nỗ lực nâng cao hình ảnh đội bóng và phát triển thương hiệu.

ĐẦU TƯ THAY ĐỔI BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Ngay sau khi được tiếp quản bởi Tập đoàn Tân Long, Ban lãnh đạo SLNA đã xác định một hướng đi mới chuyên nghiệp hơn và mục tiêu này được cụ thể hóa bằng việc đầu tư thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới. Từ hàng ngàn tác phẩm của cuộc thi “Sáng tác Logo CLB SLNA” đã chọn ra biểu trưng (logo) mới cho đội bóng.

Logo mới của CLB SLNA được giới chuyên gia đánh giá là đơn giản, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Sau một thời gian công bố, bộ nhận diện thương hiệu mới của CLB SLNA cùng Slogan “Tinh thần thép – Chiến thắng đẹp” đã được đông đảo cổ động viên trong và ngoài nước đón nhận. Từ đó tạo nên sự mới mẻ và tăng thêm hình ảnh cho CLB cũng như giải đấu V.League.

CÓ NHÀ TÀI TRỢ TRANG PHỤC DANH TIẾNG GRAND SPORT

Tiến hành đàm phán và chính thức ký kết hợp đồng vào cuối năm 2021, năm 2022 là năm đầu tiên CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An triển khai hợp tác cùng thương hiệu thể thao nổi tiếng Grand Sport. Với kinh nghiệm hơn 50 năm trong lĩnh vực thời trang thể thao, kết hợp với bộ nhận diện thương hiệu hiện đại của CLB SLNA, nhà tài trợ Grand Sport (đến từ Thái Lan) đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác cho các trang phục tập luyện và thi đấu của đội SLNA trong năm 2022.

Tại Việt Nam, Grand Sport cũng là nhà tài trợ trang phục chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia và là lựa chọn hàng đầu của hàng trăm đội bóng đá chuyên nghiệp, phong trào và bóng chuyền trên khắp Việt Nam.

HÀNG NGHÌN ÁO ĐẤU, ĐỒ LƯU NIỆM ĐƯỢC PHÂN PHỐI TRONG NĂM ĐẦU TIÊN

Là một trong những CLB nỗ lực nhất trong việc tiếp cận và phân phối các sản phẩm áo thi đấu, đồ lưu niệm chính hãng đến người hâm mộ, SLNA với sự đồng hành của Grand Sport đã đạt được những thành tựu ngoài mong đợi.

Cụ thể, trong năm đầu tiên triển khai phân phối áo đấu và đồ lưu niệm, CLB SLNA đã lập nên kỷ lục của mình với hơn gần 3.000 sản phẩm áo đấu, đồ lưu niệm đến tay người hâm mộ. Trong đó, áo thi đấu sân nhà đã sớm hết hàng khi mở bán. Con số này so với các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng không nhiều đội bóng tại V.League làm được điều này.

NĂM ĐẦU TIÊN TRIỂN KHAI CỬA HÀNG LƯU NIỆM TRỰC TUYẾN

Nhận thấy những tín hiệu khởi sắc trong việc kinh doanh áo đấu, đồ lưu niệm và nhu cầu mua hàng trực tuyến của người hâm mộ, SLNA FC đã nhanh chóng ra mắt cửa hàng trực tuyến (Shop Online). Theo đó, các khán giả yêu mến SLNA có thể mua hàng trực tuyến trên Website shop.slnafc.com và các sàn thương mại điện tử uy tín như Shoppe, Lazada, trên Fanpage các các kênh truyền thông của CLB.

Thật bất ngờ, CLB SLNA cũng là đội bóng đầu tiên của Việt Nam có cửa hàng trực tuyến. Trong tương lai, kết quả kinh doanh của SLNA hoàn toàn có thể tăng lên khi thành tích đội bóng được cải thiện và tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên, người hâm mộ.

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÉ ĐIỆN TỬ/SEASON TICKET

Năm 2022 cũng là một năm đáng nhớ của SLNA trong việc tổ chức các trận đấu. Ngoài sự đầu tư của tỉnh nhà cho việc nâng cấp, cải tạo dàn đèn, mặt sân…, SLNA FC đã đầu tư hàng tỷ đồng cho hệ thống vé online, phân phối vé trận/vé mùa có mã QR Code.

Việc triển khai hệ thống vé điện tử không mới tại V.League nhưng hệ thống của SLNA được đối tác cung cấp một hệ thống riêng biệt với nhiều tính năng thuận tiện, dễ dàng sử dụng từ việc đặt vé, thanh toán đến khâu kiểm/soát vé. Tất cả đều được thực hiện bởi những quy trình và thiết bị hiện đại, giúp hạn chế tối đa hình thức vé giấy truyền thống.

Đây là xu thế của tương lai và người hâm mộ SLNA đang có rất nhiều sự lựa chọn trong việc mua vé bằng các thiết bị di động thay vì phải chen chúc xếp hàng và gặp khó khăn khi không thể đến trực tiếp tại quầy để mua vé như trước đây.

CLB SLNA CÓ THÊM ĐƠN VỊ ĐỒNG TÀI TRỢ

Ngoài các nhà tài trợ lớn như Tan Long Group, Gạo A An, Sibafood, BAF Meat, Grand Sport…, SLNA còn nhận được sự đồng hành tài trợ của Eurosun – Thương hiệu hàng đầu Việt Nam về các thiết bị nhà bếp. Trong năm 2022, nhiều khán giả may mắn khi đến sân Vinh đã may mắn nhận được những phần quà, giải thưởng có giá trị cao từ nhà tài trợ Eurosun. Hiện tại, CLB SLNA và Eurosun đang nỗ lực đàm phán để có thể tiếp tục, đồng hành trong các năm/mùa giải tiếp theo.

Với những nền móng đã tạo được trong năm 2022, SLNA được VPF đánh giá rất cao trong việc nỗ lực tổ chức các trận đấu, góp phần nâng cao hình ảnh của CLB cũng như giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Mong rằng trong năm 2023, thành tích của SLNA sẽ tiếp tục được cải thiện và sân Vinh sẽ sôi động trở lại với những trận đấu hấp dẫn, chuyên nghiệp./.