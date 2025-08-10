Quốc tế Nobel Hòa bình 2025: Cửa thắng của ông Trump là bao nhiêu Giải Nobel Hòa bình 2025 sẽ được công bố vào ngày 10/10 tại Oslo, Na Uy. Trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều xung đột, Cơ hội của ông Donald Trump là bao nhiêu?

Nhiều gương mặt sáng giá trong danh sách đề cử

Theo thông tin từ Ủy ban Nobel, giải Nobel Hòa bình năm 2025 có 338 cá nhân và tổ chức được đề cử, trong đó gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức.

Dù danh sách cụ thể được giữ bí mật, nhiều cái tên nổi bật vẫn được giới chuyên môn nhắc đến. Một trong số đó là Mạng lưới Phòng ứng phó khẩn cấp tại Sudan, nơi các tình nguyện viên dấn thân cứu trợ người dân giữa chiến tranh và nạn đói.

Ngoài ra, bà Yulia Navalnaya, vợ của cố nhà hoạt động Nga Alexei Navalny, cũng được xem là biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì dân chủ.

Một số tổ chức quốc tế khác như Văn phòng về các thiết chế dân chủ và quyền con người (ODIHR) hay Ủy ban Bảo vệ nhà báo (CPJ) cũng được nhắc tới như ứng viên tiềm năng.

Trong bối cảnh năm 2024 chứng kiến số lượng xung đột vũ trang cao nhất kể từ 1946, giới phân tích cho rằng Ủy ban Nobel nhiều khả năng sẽ “trở lại với tinh thần hòa bình cổ điển” – ưu tiên các giá trị như nhân quyền, dân chủ, tự do báo chí và bình đẳng giới.

Năm ngoái, giải thưởng được trao cho Tổ chức Nihon Hidankyo – nhóm những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Nhật Bản nhằm tôn vinh nỗ lực vận động xóa bỏ vũ khí hạt nhân.

Một số chuyên gia cũng dự đoán Nobel Hòa bình năm nay có thể mang thông điệp chính trị rộng hơn nếu được trao cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoặc các cơ quan nhân đạo như UNHCR hay UNRWA, trong bối cảnh trật tự thế giới chịu nhiều sức ép.

Tuy nhiên, Ủy ban Nobel vốn nổi tiếng khó đoán, nên việc xuất hiện một cái tên bất ngờ vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Cơ hội của ông Donald Trump là bao nhiêu

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần khẳng định ông “xứng đáng” với giải Nobel Hòa bình vì đã góp phần giải quyết hàng loạt xung đột quốc tế.

Ông được một số nghị sĩ và lãnh đạo nước ngoài đề cử, trong đó có nghị sĩ Mỹ Claudia Tenney, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, tất cả đều viện dẫn vai trò của ông trong Hiệp định Abraham 2020 và một số thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông và Nam Á.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng con đường duy nhất để Tổng thống Mỹ Donald Trump giành được giải Nobel Hòa bình 2025 là đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt chiến tranh tại Gaza.

Ông Macron cho rằng Mỹ là quốc gia duy nhất có đủ ảnh hưởng để tác động trực tiếp tới tiến trình hòa bình, bởi Washington là bên cung cấp phần lớn vũ khí và thiết bị quân sự được sử dụng tại khu vực này.

Tuy nhiên, các chuyên gia Na Uy cho rằng khả năng ông Trump nhận giải năm nay là rất thấp. Giáo sư Peter Wallensteen (Thụy Điển) nhận định Ủy ban Nobel cần thời gian để đánh giá toàn diện di sản chính trị của ông, bởi nhiều chính sách trong nhiệm kỳ trước như việc rút Mỹ khỏi các tổ chức quốc tế, khơi mào chiến tranh thương mại hay siết chặt tự do học thuật đi ngược tinh thần hòa bình và hợp tác quốc tế mà Alfred Nobel đề ra.