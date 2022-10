Nơi lũ dữ đi qua

Sau lũ, trung tâm thị trấn Mường Xén trở thành một đại công trường. Giữa những núi đất đá cao quá đầu người, hàng loạt máy xúc, máy ủi cùng hàng trăm người ngày đêm cật lực đào xới đất đá, nạo vét bùn, rồi sửa đường điện, đường nước… Trong ngổn ngang, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng băng qua lũ giúp đưa cháu nhỏ đi cấp cứu, chiến sĩ công an tiếp sức dùng xe chuyên dụng đưa cháu đến bệnh viện kịp thời.

Thượng tá Tô Văn Hậu – Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, từ 2/10 đến nay lực lượng Công an tỉnh và huyện đã điều động 350 cán bộ, chiến sĩ; Bộ Công an tăng cường lực lượng Cảnh sát cơ động 100 người giúp bà con dọn dẹp. Đến sáng 13/10, lực lượng Công an tỉnh tạm thời rút, lực lượng Cảnh sát cơ động vẫn bám trụ dân để giúp.

Có 11 gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kỳ Sơn bị ảnh hưởng, trong đó có nhà của 1 đồng chí là Tô Đình Quang – Trưởng Công an xã Tà Cạ và nhà bố mẹ bị sập hoàn toàn nhà, hiện đang phải đi ở nhờ nhà người khác. Song, các cán bộ, chiến sĩ vẫn vừa giúp người dân khắc phục hậu quả lũ quét, vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh xử lý một số trường hợp xuyên tạc sai sự thật về chế độ hỗ trợ của địa phương, cũng như tấm lòng của các nhà hảo tâm hướng về Kỳ Sơn.

Ngoài lực lượng Công an, có mặt nơi tâm lũ còn có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, quân đội, cùng với các đoàn thể địa phương đóng vai trò nòng cốt trong giúp người dân vượt qua hoạn nạn. Thượng tá Nguyễn Thành Đồng – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn cho biết, để kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã nhanh chóng triển khai thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, điều động 40 cán bộ, chiến sĩ cơ quan, cùng lực lượng dân quân tự vệ các xã Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, Phà Đánh, Bảo Nam để ứng cứu kịp thời. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng lập tức điều động 150 chiến sĩ Trung đoàn 764 cùng tham gia.