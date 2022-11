Nỗi niềm làng biển nơi thượng nguồn Vực Mấu!

Con đường đến với xã Quỳnh Thắng nay đã thuận lợi hơn nhiều so với cách đây khoảng 10 năm khi lần đầu tôi đến. Từ thị trấn Cầu Giát, tôi quyết định đi ra Bắc theo Quốc lộ 1A đến ngã tư Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) rồi lại ngược theo Quốc lộ 48E lên Quỳnh Thắng. Lâu nay đây cũng đã trở thành con đường tránh lũ cho các phương tiện mỗi khi tuyến Quốc lộ 1A qua thị xã Hoàng Mai hay huyện Quỳnh Lưu bị ngập sâu. Giữa mênh mông bóng núi, lòng hồ Vực Mấu dần dần hiện rõ. Mùa mưa, nước hồ dâng cao. Nước dâng lên sát đường. Xa xa, dấu bùn non bàng bạc vẫn còn in hằn lên những mép núi.

Ông Hồ Diên Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt và không quên kèm một lời xuýt xoa “ngày trước nhắc đến Quỳnh Thắng là nghĩ ngay đến xã miền núi xa xôi hẻo lánh. Còn nay, vùng này đã mênh mông nước với lòng hồ Thủy lợi Vực Mấu cho sản lượng thủy sản hàng trăm tấn, giá trị sản xuất bình quân hơn 10 tỷ đồng mỗi năm. Cũng nhờ có nước hồ Vực Mấu mà tổng diện tích gieo trồng của xã đã đạt 1.229 ha mỗi năm với lúa, ngô, mía, dứa, cam, quýt…”.