Kinh tế Nông dân miền núi Nghệ An thu tiền tỷ từ nuôi vịt trong nhà điều hoà Gia đình bà Đậu Thị Thu ở xã miền núi Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đầu tư nuôi vịt trong nhà điều hoà nhiệt độ, thu lãi cao.

Clip: Xuân Hoàng

Theo con đường bê tông vào khu vực đồi núi của xóm Đồng Du, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước trại vịt hàng nghìn con được nuôi trong 2 khu chuồng trại lắp hệ thống làm mát bằng hơi nước, mát lạnh. Chủ trại vịt là gia đình bà Đậu Thị Thu, một nông dân dám nghĩ, dám làm và nhạy bén với thị trường.

Gia đình bà Đậu Thị Thu đầu tư 2 trại vịt được lắp đặt hệ thống làm mát. Mỗi trại nuôi 6 nghìn con/lứa. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà Thu cho biết, năm 2022, gia đình đầu tư gần 4 tỷ đồng xây dựng 2 khu trại nuôi vịt này. Nhờ lắp đặt hệ thống làm mát bằng quạt công nghiệp hút hơi nước, nên nhiệt độ trong chuồng trại luôn ở mức 27 độ C. Do vậy, dù thời tiết nắng nóng gay gắt như mấy ngày trước trên dưới 40 độ C, nhưng bên trong chuồng trại này vẫn mát mẻ. Quả thực như vậy, bước chân vào khu vực chuồng trại, cho thấy không khí mát lạnh như ngồi trong phòng có điều hoà nhiệt độ.

Điều ấn tượng nhất là các khu nhà nuôi vịt, bên trong mỗi nhà được lắp đặt sàn lưới mắt cáo bằng nhựa, màu xanh, thiết kế cách mặt đất khoảng chừng 50 cm để vịt ở trên sàn cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ. Vì thế, toàn bộ chất thải của vịt cũng được xử lý bằng hầm Biogas. Do vậy, dù nuôi một lúc 1,2 vạn con vịt vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường.

Vịt được nuôi trong nhà điều hoà, lắp đặt hệ thống ăn uống tự động, nên vịt phát triển tốt, giảm được công sức lao động. Ảnh: Xuân Hoàng

Thời gian đầu, gia đình nuôi theo hình thức gia công, toàn bộ giống, thức ăn,... đều do một công ty cung ứng, toàn bộ sản phẩm vịt thương phẩm vịt đến ngày xuất chuồng đều do phía công ty bao tiêu. Với hình thức chăn nuôi này là an toàn, không lo đầu ra, tuy nhiên, lợi nhuận không bằng bán thị trường tự do.

Sau khi tìm hiểu được thị trường tiêu thụ ở các thành phố lớn, năm 2023 gia đình chuyển từ nuôi gia công, sang nuôi theo hình thức hộ, tự lo đầu vào, đầu ra. Toàn bộ sản phẩm được các thương lái từ Thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Ninh... đến tận trại thu mua. Do nuôi giống vịt lai nên sau gần 2 tháng nuôi, vịt đạt trọng lượng 3,7kg/con được thị trường ưa chuộng.

Giá bán tuỳ từng thời điểm, như hiện tại giá thị trường là thấp nhất 38.000 đồng/kg, có thời điểm lên 45.000 đồng/kg. Mỗi năm xuất chuồng 5 lứa, với tổng số 6 vạn con, tính giá bình quân hơn 40.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình bà Thu lãi trên 1 tỷ đồng.

Vào những ngày nắng nóng, trại vịt còn được làm mát bằng hệ thống béc phun mưa trên mái nhà. Ảnh tư liệu Xuân Hoàng

"Mặc dù nuôi với số lượng vịt lớn, nhưng do ứng dụng các thiết bị ăn uống tự động, nên chỉ cần sử dụng 2 lao động thường xuyên cũng đáp ứng được. Cùng đó, vịt được tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh, nên tỷ lệ thành công cao, hầu như không có dịch bệnh. Các nhà hàng ở thành phố lớn chủ yếu sử dụng vịt trọng lượng to để chế biến các món ăn, nên nuôi vịt cỏ không phù hợp, mà phải nuôi giống vịt lai này. Do nhu cầu của thị trường lớn, trong khi trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nuôi vịt theo truyền thống, nên "cung chưa đủ cầu"", bà Đậu Thị Thu chia sẻ.

Nghệ An là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển ngành chăn nuôi, trong đó nuôi vịt là một thế mạnh. Nhiều gia đình đã đầu tư xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi vịt theo hình thức truyền thống, với mục đích để lấy trứng và vịt thương phẩm. Tuy nhiên, để hướng đến thị trường lớn, thì đầu tư nuôi vịt trong nhà điều hoà là hướng đi mới, cần được nhân rộng.