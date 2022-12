Nông dân Nghệ An đốt than, củi sưởi ấm cho đàn vật nuôi trong đợt rét đậm, rét hại

(Baonghean.vn) - Theo số liệu do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cập nhật, tính đến thời điểm 14h ngày 29/12/2022, các tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh đã đăng ký ủng hộ hơn 70,6 tỷ đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023”.

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...