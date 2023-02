Nông dân Nghệ An thu hoạch lứa hoa muộn, bán dịp Rằm tháng Giêng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hiện nay, nhiều nhà vườn đang tất bật thu hoạch hoa để cung ứng cho thị trường dịp Rằm tháng Giêng. Mặc dù giá hoa giảm so với dịp Tết nhưng người dân khá phấn khởi khi thị trường dễ tiêu thụ.

Vụ hoa năm 2022-2023, do thời tiết bất lợi nên nhiều nhà vườn xuống giống muộn hơn, kèm với đó là các đợt rét đậm cuối năm nên hoa nở chậm, không kịp bán Tết. Sau Tết, trời nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi để hoa sinh trưởng, nở đúng dịp Rằm tháng Giêng.

Anh Nguyễn Văn Thắng (thôn Long, xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương) trồng 1 sào hoa cúc các loại. Dịp Tết, chỉ các loại cúc mai cam, cúc lan tím, cúc chi là nở đúng dịp và xuất bán hàng Tết. Riêng 6.000 gốc cúc vàng pha lê do thời tiết bất thường nên không kịp nở. Sau Tết, dồn sức chăm sóc, cộng với thời tiết thuận lợi nên đến nay, diện tích cúc pha lê của vườn anh Thắng đã nở hết, kịp để bán vào dịp Rằm.

Anh Nguyễn Văn Thắng cho biết: “So với dịp Tết thì giá hoa cúc rẻ hơn, chỉ bằng một nửa. Hiện, giá tại vườn dao động từ 2.500 đồng – 3.000 đồng/cành. Giá rẻ, lãi không nhiều nhưng cũng rất phấn khởi vì hoa vẫn còn dễ tiêu thụ”.

Mưa lũ kéo dài vào đầu tháng 11/2022 khiến 10.000 cây hoa cúc của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Phú Thịnh (phường Nghi Hoà, TX. Cửa Lò) bị ngập úng. Sau khi nước rút, cây hoa mất khoảng 15 ngày để phục hồi nên bị “lỡ” lứa hoa Tết, chỉ kịp bán vào dịp Rằm.

“So với hoa Tết thì giá giảm khoảng 30%. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường lớn nên vẫn dễ tiêu thụ. Chỉ trong 2 ngày đăng bán trên trang cá nhân, đến nay, 10.000 cành hoa đã được đặt mua hết”, chị Nguyễn Thị Dung, Giám đốc hợp tác xã cho biết.

Với diện tích nhà màng gần 500m2, sau đợt lụt vào đầu tháng 11/2022, anh Trần Quốc Tuấn (xã Hưng Đông, TP. Vinh) đã mạnh dạn xuống giống gần 1 vạn cây hoa cúc trắng, vàng các loại để bán vào dịp sau Tết.

Anh Tuấn cho biết: “Lụt xong, chờ đất ráo nên trồng hoa Tết thì không kịp, trồng rau thì lại vấp phải lúc rộ mùa thu hoạch nên cũng khó bán, giá không cao. Do đó, tôi quyết định xuống giống lại các loại cúc để ra Tết bán cho người dân đi đền, chùa, cúng Khai hạ, Thần Tài và Rằm tháng Giêng. Do nhu cầu người dân cao, hoa được chăm sóc tốt nên đẹp, thắm màu, cành mập, hoa to được nhiều người ưa chuộng. Vào dịp Rằm này tôi bán ra thị trường 5.000 bông cúc trắng, vàng, giá bán tại vườn dao động 5.000-6.000 đồng/cành”.

Dịp này, các hộ trồng hoa ở Yên Thành, Nghi Lộc, TP. Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên… cũng tất bật thu hoạch “vét” lứa hoa cuối cùng để cung ứng cho thị trường dịp Rằm tháng Giêng. Mặc dù giá hoa không tăng mạnh như đợt Tết song theo các chủ vườn thì so với trồng rau, hoa cúc vẫn cho thu nhập khá hơn, lại dễ tiêu thụ.

Là địa phương có diện tích trồng hoa khá lớn (khoảng 13ha) ông Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Liên (TP.Vinh) cho biết: “Thay vì dồn vào trồng hoa Tết thì những năm gần đây, bà con Nghi Liên đã đầu tư nhà màng để trồng hoa rải vụ. Theo đó, hoa được xuống giống cách nhau một thời gian nhất định để bán cho thị trường vào tháng Giêng. Đồng thời, có nhiều hộ nghiên cứu thị trường trong tỉnh, trồng hoa quanh năm để bán vào ngày Rằm, mồng Một”.