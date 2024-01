Nông dân Quỳnh Lưu ấp ủ Tết ấm từ những ruộng rau màu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Gần Tết, nông dân trồng rau trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) có niềm vui một năm thu nhập khá do giá tăng. Những ngày này, không khí sản xuất ở các làng rau rất khẩn trương.

Về vùng chuyên canh rau màu xã Quỳnh Lương, người dân nơi đây đang tích cực bám đồng chăm sóc và thu hoạch. Từng chiếc xe ô tô tải lớn đang dừng sẵn bên bờ ruộng để thu gom rau màu của bà con để đi vận chuyển đi tiêu thụ. Vụ rau Tết năm nay, toàn xã có gần 1.000 hộ sản xuất với diện tích 215 ha rau xanh các loại, gồm cải xanh, cải ngọt, cải bắp, súp lơ, cà chua, hành hoa.

Bà Nguyễn Thị Hòa - người dân xã Quỳnh Lương cho biết, gia đình trồng 2 sào rau vụ Tết là cải bắp và súp lơ. Từ mùng 10 Âm lịch tháng Chạp, gia đình tập trung thu hoạch để bán ra thị trường dịp Tết. Thời điểm này, cải bắp được thương lái thu mua 2.000 đồng/kg; súp lơ 4.000 đồng/kg; cà chua 6.000 đồng/kg. Tuy giá không cao nhưng sản phẩm rau màu thu hoạch đến đâu đều được thu mua hết nên bà con bớt lo lắng.

Rau màu Quỳnh Lưu gần Tết giá tăng, nông dân rất phấn khởi. Ảnh: Việt Hùng

Cách đó không xa, gia đình chị Hồ Thị Huệ ở xã Quỳnh Lương cũng đang tích cực thu hoạch diện tích hành hoa. Phấn khởi khi giá hành hoa được thu mua cao, chị Huệ cho biết, hiện giờ giá hành hoa được thương lái thu mua 18.000 – 20.000 đồng/kg (cao gấp 4 lần so với cách đây vài tháng). Tuy nhiên, do vụ đông xuân thời tiết không thuận lợi cho cây hành nên người dân thường dành nhiều diện tích để cơ cấu các loại rau khác phục vụ thị trường Tết. Do vậy, trên các xứ đồng, diện tích hành hoa còn lại chỉ rất ít mà chủ yếu là trồng các loại rau như cải bắp, súp lơ, cà chua, su hào, cải xanh…

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) cho biết, năm 2023, thời tiết khá thuận lợi nên người dân địa phương sản xuất rau màu đạt năng suất và sản lượng cao, giá bán ở mức ổn định. Với 215 ha diện tích rau, sản lượng năm 2023 của toàn xã đạt 24.300 tấn (tăng 300 tấn so với năm 2022). Hiện nay đang vào vụ rau Tết, bà con đang tích cực chăm sóc, thu hoạch để cung cấp ra thị trường. Mỗi ngày, vùng rau Quỳnh Lương cung cấp cho thị trường các tỉnh Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh... hàng chục tấn rau các loại.

Hành hoa dịp Tết giá tăng gấp 3, 4 lần ngày thường. Ảnh: Việt Hùng

Không khí sản xuất rau màu vụ Tết cũng nhộn nhịp ở nhiều xã ở địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Trong vụ rau đông xuân, toàn huyện có 1.600 ha diện tích sản xuất rau màu, tập trung ở các xã Quỳnh Minh, Quỳnh Lương, Quỳnh Bảng, Quỳnh Văn, Quỳnh Thạch, Tân Sơn... Theo nhận định của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Lưu, năm nay thời tiết thuận lợi nên bà con sản xuất rau màu đạt năng suất cao. Giá các loại rau trong những ngày giá rét tăng lên từ 1.000 – 2.000 đồng/kg.

Ông Bùi Xuân Trúc – Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Năm 2023 vừa qua, trên địa bàn huyện không bị mưa ngập nên bà con trồng rau màu có điều kiện sản xuất quanh năm, không bị gián đoạn như các năm trước khoảng 2 – 3 tháng. Để cung ứng rau quả vào dịp trước và trong Tết Giáp Thìn 2024, bà con ở các vùng rau tất bật xuống giống các loại rau, quả.

Bên cạnh việc chú trọng khâu làm đất, xuống giống và chăm sóc các loại rau, người dân nơi đây còn áp dụng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, bón phân cân đối, đúng nguyên tắc, ưu tiên các loại thuốc sinh học, thân thiện môi trường và tuân thủ thời gian cách ly nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng”.

Nông dân ra đồng thu hoạch và bán rau cho thương lái, các sản phẩm rau màu đa dạng. Ảnh: Việt Hùng

Không khí những ngày cuối năm ở vùng chuyên canh rau màu huyện Quỳnh Lưu thật nhộn nhịp. Nông dân tập trung chăm sóc những luống rau thẳng tắp, đang xanh non mơn mởn để kịp thời cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Trước thềm Xuân mới đang gõ cửa, người dân đang ấp ủ một cái Tết “ấm” hơn, đầy đủ hơn từ những luống rau của mình.