Kinh tế Nông dân xã Nghĩa Hưng thu nhập cao từ cây sâm núi Dành Thời điểm này, cây sâm núi Dành tại xã Nghĩa Hưng đang vào vụ thu hoạch hoa. Nhờ hiệu quả kinh tế cao, loại cây dược liệu này đang mở ra hướng đi mới, giúp nhiều nông dân nâng cao thu nhập.



Cách đây 4 năm, bà Lê Thị Dần ở xóm Trung Thịnh mạnh dạn vay hơn 500 triệu đồng để trồng 6 sào sâm núi Dành. Khi đó, nhiều người còn bán tín bán nghi về hiệu quả của cây trồng mới. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm chăm sóc, cây đã cho hoa bói. Đến nay, vườn sâm bước vào năm thứ 4 và mang lại mùa thu hoạch bội thu.

“Giá hoa sấy khô ổn định ở mức 600.000 đồng/kg. Với năng suất khoảng 40kg hoa khô/sào, hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với trồng mía trước đây”, bà Dần chia sẻ.

Lãnh đạo xã tham quan mô hình hoa sâm núi Dành của gia đình bà Lê Thị Dần, xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Hưng. Ảnh: Minh Thái

Vụ hoa sâm kéo dài từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 10. Cây trồng từ 5 - 7 năm tuổi còn cho thu hoạch củ, giá bán lên tới 1,5 triệu đồng/kg. “Nếu chăm sóc tốt, cây vừa cho hoa, vừa cho củ, nguồn thu sẽ rất ổn định” - bà nói thêm.

Cũng như bà Dần, gia đình ông Lê Viết Hiển đang tất bật thu hoạch hoa sâm. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, ông đầu tư 30 triệu đồng mua máy sấy tại nhà, đáp ứng tiêu chuẩn OCOP, nhờ đó, sản phẩm được công ty bao tiêu.

“Trước đây trồng na, mía, đầu ra bấp bênh. Nay chuyển sang sâm, vừa được mùa, vừa được giá. Cây này thực sự đã giúp chúng tôi đổi đời,” ông Hiển chia sẻ.

Ông Lê Viết Hiển thu hoạch hoa sâm núi Dành. Ảnh: Minh Thái

Nếu như trước kia, người dân loay hoay với cây trồng truyền thống thì nay, nhờ sâm núi Dành, nhiều hộ đã có thu nhập hàng chục triệu đồng/năm.

Theo ông Phạm Văn Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, vài năm trở lại đây, sâm núi Dành trở thành cây nguyên liệu có giá trị cao. “Chúng tôi sẽ tổ chức cho bà con tham quan, học hỏi để từng bước nhân rộng ra nhiều xóm khác”, ông Thông cho biết.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu, xã còn phối hợp các hộ chế biến nâng cao giá trị sản phẩm. Trà nụ sâm núi Dành đạt chuẩn OCOP 3 sao, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn. Công tác quảng bá sản phẩm cũng được đẩy mạnh thông qua hội chợ, thương mại điện tử, kết nối doanh nghiệp.

1 sào trồng sâm núi Dành cho năng suất khoảng 40kg hoa khô. Ảnh: Minh Thái

Sự phát triển của cây sâm cho thấy chuyển biến rõ nét trong tư duy sản xuất của người dân. Không còn canh tác nhỏ lẻ, manh mún, bà con đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ sấy, bảo quản, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Nhiều hộ tin tưởng rằng, chỉ vài năm tới, xã Nghĩa Hưng sẽ trở thành vùng chuyên canh sâm gắn với thương hiệu OCOP Nghệ An.

Thành công bước đầu từ cây sâm núi Dành mở ra nhiều triển vọng. Cây phù hợp điều kiện tự nhiên, đáp ứng nhu cầu thị trường về sản phẩm sạch, chất lượng. Ngoài giá trị kinh tế, sâm núi còn góp phần đa dạng hóa cây trồng, giảm phụ thuộc vào mía, na - những loại cây truyền thống nhiều rủi ro.