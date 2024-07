Giải trí Noo Phước Thịnh hé lộ hình ảnh gai góc trong MV mới Nam ca sĩ đánh dấu việc quay trở lại đường đua Vpop bằng những hình ảnh nhiều ẩn ý.

Vừa qua, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã giới thiệu những hình ảnh sẽ xuất hiện trong MV Đùa anh đau đấy dự kiến ra mắt tối 16/7/2024.

Để chuẩn bị cho MV lần này, Noo Phước Thịnh cũng đã có chế độ tập luyện hình thể nên tự tin khoe thân hình săn chắc.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh ấp ủ nhiều dự án mới trong năm 2024.

Trước đó, Noo Phước Thịnh cũng đã công bố đường dây câu chuyện trong MV về một chuyện tình buồn, nhiều trắc trở. MV do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện. Bộ đôi ca sĩ, đạo diễn đã từng thành công với nhiều MV trước đây như Chạm khẽ tim anh một chút thôi, I’m still loving you, Cause I Love You...

Nam ca sĩ khẳng định mình sẽ có sự thay đổi trong tư duy âm nhạc bằng một chương mới, âm nhạc mới.

Tạo hình đầu tiên của nam ca sĩ trong MV "Đùa anh đau đấy" khá mạnh mẽ, bụi bặm và gai góc.

Không chỉ có MV Đùa anh đau đấy, Noo Phước Thịnh cũng thực hiện buổi gặp gỡ người hâm mộ vào ngày 21/07/2024 tại TP. Hồ Chí Minh. Noo’s Special Night sẽ là sân khấu trình diễn trực tiếp đầu tiên của ca khúc mới. Đồng thời, nam ca sĩ hứa hẹn cùng hoà nhịp với khán giả bằng những ca khúc quen thuộc gắn liền với tên tuổi của mình từ trước đến nay.