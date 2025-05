“

NSND Phạm Tiến Dũng, sinh năm1959, tên khai sinh là Nguyễn Cảnh Dũng, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An. Anh là Hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An; hội viên Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An; hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

*Tác phẩm chính lĩnh vực sáng tác: Ép duyên (năm 1992); Nơi các anh để lại (năm 1994); Hết giận rồi thương (năm 1995); Nét mới bản làng; Tâm sự cô gái bản (năm 1996); Hương sắc sông Lam (năm 1999); Cảm xúc từ câu hò điệu ví (năm 2002); Trở về xứ Nghệ (năm 2004); Yêu lắm quê mình (năm 2005); Hát trọn về anh (năm 2007); Tìm về câu Ví, Giặm (2012); Sông Lam tình mẹ (2016); Về với quê mình (2023)... và rất nhiều ca khúc về đề tài miền núi: Bình minh miền Tây; Về bản Ơ Đu cùng em; Sắc xuân miền Tây... Anh đạt Giải C năm 2005, 2 giải B, năm 2010 và 2015 - giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương; giải Nhì cuộc vận động sáng tác ca khúc Nghệ An năm 2012; giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam...



*Trong lĩnh vực biểu diễn, NSND Tiến Dũng cũng gặt hái được nhiều thành công: Năm 1982, giải Vàng cuộc thi Tiếng hát sân khấu tại Nghĩa Bình; Năm 1994, anh đạt Huy chương Vàng hội diễn tại Lai Châu; Năm 1992 giải Vàng tại Hội diễn Ca múa nhạc Toàn quốc tại Hà Nội; 1995 anh đoạt 2 Huy chương Vàng Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc tại Hải Phòng với bài Neo đậu bến quê, sáng tác An Thuyên và bài Người về thăm quê, sáng tác Thuận Yến; Năm 1999, Tiến Dũng song ca cùng NSƯT Ngọc Hà đạt giải Vàng tại Đà Nẵng.



* Năm 1989, Phạm Tiến Dũng về Đoàn Ca múa nhạc Nghệ Tĩnh làm Đội trưởng Đội Ca. Sau khi tách tỉnh, Tiến Dũng công tác tại Đoàn Ca múa kịch Nghệ An. Năm 1993, anh được bổ nhiệm làm Phó đoàn, năm 1995 anh đi học Trường Đại học Văn hóa, đến năm 1997 Tiến Dũng được bổ nhiệm làm Trưởng Đoàn Ca múa kịch và được phong NSƯT. Năm 2009, NSƯT Phạm Tiến Dũng được đề bạt làm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An. Anh được phong NSND năm 2015.