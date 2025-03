Xã hội Lô Thế Anh ra mắt MV ‘Tương tư nàng ví giặm’ Sau thời gian dài ấp ủ, MV “Tương tư nàng ví giặm” ra đời. Ca khúc được ca sĩ Lô Thế Anh – Ca sĩ thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An sáng tác và trình diễn dựa trên cung điệu ví giận thương, hứa hẹn sẽ có một đời sống riêng biệt, phong phú trong lòng công chúng yêu nhạc trẻ và dân ca xứ Nghệ.

Để có “Tương tư nàng ví giặm”

“Tương tư nàng ví giặm” có sự kết hợp giữa ví phường vải và rap. Ca khúc có nội dung nói về một chàng trai học sĩ xưa miệt mài kinh sử, một lòng nuôi chí lớn. Tình cờ trên đường vinh quy bái tổ chàng bắt gặp ánh mắt và câu hát của nàng ví giặm trên dòng sông Lam trong xanh hiền hoà. Chàng đã bị hớp hồn bởi giai điệu da diết và ánh mắt đắm say của nàng. Từ đó, chàng quyết chí sẽ cùng nàng đi hết chân trời góc bể, cùng nhau xây dựng hạnh phúc trăm năm.

NSND Trịnh Hồng Lựu phát biểu trong buổi ra mắt MV. Ảnh: Đậu Đình Sơn

Ca sĩ Lô Thế Anh tại buổi ra mắt MV. Ảnh: Đậu Đình Sơn

MV “Tương tự nàng ví giặm” được xây dựng theo phong cách cổ trang, bối cảnh được dàn dựng trên dòng Lam với con thuyền gỗ tạo nên khung cảnh xưa đẹp như bức tranh thuỷ mặc. Với phong cách nhạc trẻ, Lô Thế Anh đã khéo léo kết hợp với ví giận thương và giai điệu ví giặm cổ qua giọng ca của NSƯT Minh Thành tạo nên sự hoà quyện giữa nhạc trẻ với dân ca Nghệ Tĩnh.

MV cũng là những thước phim miêu tả những nét văn hoá đặc sắc của người Nghệ với miền đất khổ học vươn lên, với những hiền tài nổi tiếng từ trăm năm; Miền quê ví giặm thông qua MV cũng là miền quê với bao trầm tích văn hoá thiêng liêng được bảo tồn phát huy và lưu giữ cho đến hôm nay.

Đông đảo đại biểu, các nghệ sĩ tham gia buổi họp báo. Ảnh: Đậu Đình Sơn

Lô Thế Anh biểu diễn ca khúc Tương tư nàng ví giặm tại buổi ra mắt. Ảnh: Đậu Đình Sơn

Trích đoạn ca khúc Tương tư nàng ví giặm. Clip: NVCC

Lô Thế Anh cho biết: Qua MV tôi muốn đưa đến cho khán giả gần xa những nét văn hoá xứ Nghệ và đưa ví giặm đến với giới trẻ bằng một cách thức gần gũi nhất. Để ra mắt được MV này, tôi và ekip đã đầu tư thời gian tầm 8 tháng. Đầu tiên là phải book lịch với đạo diễn âm nhạc, đạo diễn hình ảnh, sau đó mới đến việc thống nhất ý tưởng và triển khai từng thước phim, từng bối cảnh một cách cẩn thận chi tiết nhất, làm sao để ra được hồn cốt của “Tương tư nàng ví giặm”.

Chàng trai núi rừng khát vọng đưa ví, giặm bay xa

Ekip sản xuất MV trả lời họp báo tại buổi ra mắt. Ảnh: Đậu Đình Sơn

Sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi cao Yên Hòa (Tương Dương), dù vùng quê nghèo heo hút gió ngàn không có những phương tiện giải trí nghe nhìn, cũng không có sân khấu lớn nhỏ, nhưng Thế Anh vẫn "tìm thấy" được thứ âm nhạc mê hoặc cho riêng mình.

Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, dù gia đình không có ai theo nghệ thuật nhưng Thế Anh sớm nhận được sự đồng tình hưởng ứng của bố mẹ và các anh chị em khi lựa chọn âm nhạc làm con đường phát triển sự nghiệp. Vì vậy, Thế Anh đã thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, chuyên ngành Thanh nhạc để viết tiếp ước mơ trở thành ca sĩ.

Lô Thế Anh trả lời trong buổi ra mắt. Ảnh: Đậu Đình Sơn

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng VHNT tỉnh, Thế Anh được nhận vào Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh (nay là Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh) và nhanh chóng khẳng định được vị trí bởi chất giọng cao sáng khỏe. Anh thường được giao những ca khúc mang đậm phong cách núi rừng, hoặc những bài hát được viết trên nền nhạc trẻ.

Với mong muốn được nói lên tiếng lòng của mình thông qua tác phẩm âm nhạc, Thế Anh đã mạnh dạn thử sức ở mảng sáng tác. Cho đến nay, anh đã có hàng chục ca khúc được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Những ca khúc sáng tác hưởng ứng phong trào chống dịch được viết trên nền nhạc điện tử EDM, có phối khí thêm phần rap được rất nhiều khán giả thích thú.

Mới đây, ca khúc “Tiếng chuông giao thông” Thế Anh viết đã đạt giải Nhì trong “Cuộc vận động sáng tác ca khúc về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An” do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Bên cạnh đó, nhiều ca khúc về tình yêu đôi lứa, quê hương và con người xứ Nghệ được Thế Anh thử sức và nhận được nhiều món quà tinh thần từ khán giả.

Trong đó, phải nhắc đến ca khúc “Yên Hòa quê tôi” mà anh viết tặng quê hương yêu dấu của mình. “Ca khúc không được viết trên nền nhạc trẻ, cũng không sử dụng các cách phối khí hiện đại, nhưng nó là lời hát từ trái tim nên tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm của công chúng, đặc biệt là người dân quê mình. Sau một thời gian ngắn, ca khúc này đã có gần 200.000 lượt nghe trên kênh YouTube” - Lô Thế Anh chia sẻ.

Thế Anh cũng nói rằng, là người con quê hương xứ Nghệ lại hoạt động trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp điều anh đau đáu nhất là làm sao để đưa ví giặm bay xa, làm sao để dân ca Nghệ Tĩnh được khán giả trẻ nồng nhiệt đón nhận theo cách mới mẻ nhất. Thế rồi trong một lần tình cờ khi anh đang nhẩn nha câu ví giận thương, một ý tưởng bật lên, “ta sẽ viết về nàng ví giặm”.

Lô Thế Anh biểu diễn ca khúc Tương tư nàng ví giặm. Ảnh: Đậu Đình Sơn

Và “nàng ví giặm" của Lô Thế Anh là nàng thiếu nữ hát ví giặm, nhưng cũng là câu ví giặm chân chất mộc mạc da diết đắm say luôn chất chứa trong tim của mỗi người con xứ Nghệ.

“Với Tương tư nàng ví giặm, tôi hy vọng đây sẽ là bước đi đầu tiên cho sự sáng tạo mới mẻ đối với ví giặm, giúp công chúng đến gần hơn, nồng nhiệt hơn và mới mẻ hơn với câu ví giặm đương đại mang hơi thở cuộc sống mới. Tôi xúc động vô cùng khi xem MV, một ca khúc nhạc trẻ nhưng lại đưa được chất liệu ví giặm vào, ca khúc vừa có rap, vừa có ví giặm cổ tạo nên một sự bắt tai mới mẻ đầy hấp dẫn” - NSND Hồng Lựu nhận xét trong buổi họp báo ra mắt MV.