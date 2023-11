NSƯT Minh Thông: Trái ngọt chắt chiu từ khổ luyện không ngừng

Minh Thông đem những suy nghĩ, trăn trở và cả những ước vọng vừa nhen nhóm hỏi một người bà con – NSND An Phúc, là diễn viên đình đám của Đoàn dân ca Nghệ An lúc bấy giờ. NSND An Phúc nghe thử giọng ca của Thông, xem phong thái và cả những hiểu biết của anh, liền ưng bụng. Ông bảo, nếu Thông biết đầu tư, nhen nhóm sớm tình yêu dân ca thì sẽ thành công trong tương lai. Kể từ ngày đó, Thông miệt mài nghiên cứu tập luyện, có vở diễn nào về làng Thông cũng đi xem dù chỉ được đứng ngoài nghe thôi. Với trí nhớ hiếm có của mình, Thông thuộc hết lời thoại và lời ca trong vở.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sau khi tốt nghiệp THPT, Minh Thông quyết định đi theo con đường ấp ủ bấy lâu. Năm 2002, anh xuống TP. Vinh dự sơ tuyển và không ngờ chỉ sau mấy bài dân ca đã chuẩn bị sẵn, Thông được Ban Giám đốc Đoàn chào đón. Từ đó, con đường học hành luyện tập được Thông lên kế hoạch khá chuẩn chỉnh, bài bản với quyết tâm cao độ là học để thành tài.