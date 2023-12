Quế Thương nổi tiếng là nghệ sỹ chỉn chu, cẩn trọng trong làm nghề cũng như trong cuộc sống. Thế nên, nhạc sĩ nào đã giao bài cho Quế Thương đều an tâm vì sự nghiên cứu kỹ lưỡng của cô. Còn nhớ có những cuộc thi sáng tác, đến vòng công diễn có 8 tác phẩm thì đã có tới 4 tác phẩm do cô trình bày. “Điều này là niềm hạnh phúc của một nghệ sĩ, nhưng cũng là áp lực bởi kết quả lần sau phải tốt hơn lần trước” – Quế Thương nói. Cô luôn nỗ lực đạt được những dấu mốc mới: “Lời ru nguồn cội” của nhạc sĩ Xuân Thủy đạt huy chương vàng tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015; “Thương ôi phận gái” của nhạc sĩ Trọng Đài đạt huy chương vàng Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2018; “Hồn sông” của nhạc sĩ Lê An Tuyên đạt huy chương vàng tại Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021; “Hát đợi anh về” đạt huy chương bạc (không có huy chương vàng) tại Liên hoan Âm nhạc ASEAN 2022…