Sức khỏe Nữ bác sĩ tâm huyết với sứ mệnh đặc biệt Lựa chọn truyền nhiễm - lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với những ca bệnh đặc biệt, đối mặt với nhiều đợt dịch bệnh, nhiều thách thức, rủi ro, song với tâm niệm nỗ lực tận tâm vì sức khỏe cộng đồng, khó khăn càng trở thành động lực thôi thúc bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hoài Thương (Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh) gắn bó và tận hiến.

Vượt thử thách vì sứ mệnh cao quý

Bác sĩ Hoài Thương lựa chọn làm việc tại Khoa Bệnh nhiệt đới, đồng nghĩa với việc hàng ngày đối mặt với nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh do tiếp xúc với các tác nhân truyền nhiễm qua đường hô hấp, đường máu hay tiếp xúc trực tiếp. Mặc dù đã có các biện pháp phòng hộ nhưng thực tế, điều kiện bảo hộ lao động vẫn chưa thực sự tối ưu; đòi hỏi các y, bác sĩ tại khoa phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống lây nhiễm, vừa để bảo vệ bản thân vừa đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Mặt khác, dịch bệnh luôn biến đổi, khiến công tác điều trị ngày càng phức tạp. Áp lực công việc đè nặng là những thử thách mà bác sĩ Thương và đồng nghiệp phải đối mặt mỗi ngày.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hoài Thương cùng các đồng nghiệp tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Diệp Sương

Nhớ lại thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, với bác sĩ Hoài Thương, đó là trải nghiệm chưa từng có trong suốt sự nghiệp. Có một ca bệnh mà chị và các đồng nghiệp không thể quên là bệnh nhân nữ (khoảng 40 tuổi), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng. Bệnh nhân là mẹ của hai đứa trẻ, khi biết mình mắc COVID-19 nặng, cô đã òa khóc, hoảng loạn vì lo lắng cho an nguy của cả gia đình.

Đối diện với ca bệnh nguy hiểm nhưng nguy cơ lây nhiễm cao, không thể động viên người bệnh, chỉ có thể nhìn nhau qua lớp khẩu trang và kính chắn giọt bắn, bác sĩ Thương càng thấm thía nỗi đau mà người bệnh đang phải chịu đựng và càng thêm quyết tâm cứu người. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết. Tất cả nhân lực, máy móc và trang thiết bị đã được huy động để điều trị cho người bệnh. Sau nhiều ngày các bác sĩ nỗ lực hết mình, người bệnh đã hồi sinh kỳ diệu.

Bác sĩ Thương vẫn nhớ như in khoảnh khắc người bệnh được xuất viện, về với gia đình, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và biết ơn. Ngay giây phút ấy, nữ bác sĩ thấm thía hơn hết sức mạnh của sự đồng lòng, tận tâm và thấu cảm, sẻ chia và đồng hành với người bệnh - nguồn năng lượng chiến thắng mọi cuộc đua sinh tử.

Thực hiện sứ mệnh cao quý chăm sóc sức khỏe người bệnh mà những người thầy thuốc có lúc phải hi sinh cả bản thân mình. Nhớ lại thời điểm mang thai em bé đầu nhưng hàng ngày vẫn tham gia công tác khám, điều trị người bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ lây nhiễm, bác sĩ Thương còn vẹn nguyên cảm xúc hồi hộp khi chính bản thân mình mắc bệnh truyền nhiễm: “Mặc dù ý thức giữ gìn phòng tránh lây nhiễm nhưng không may tôi vẫn mắc thuỷ đậu khi mang thai tuần thứ 36, sắp sinh. Cả gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ và bé. Nhưng với kiến thức chuyên môn giúp bản thân tự chăm sóc sức khỏe cùng với sự giúp đỡ, động viên của ban lãnh đạo bệnh viện, khoa phòng và sự quan tâm của đồng nghiệp - những người đang cùng tôi chiến đấu với dịch bệnh mỗi ngày; may mắn mẹ con tôi bình an vượt qua”.

Bác sĩ Thương gắn bó với Khoa Truyền nhiễm 10 năm qua. Ảnh: PV

Dẫu biết môi trường làm việc luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, với tấm lòng của lương y thực hiện sứ mệnh phụng sự, bác sĩ Thương đã gắn bó với Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh được 10 năm.

Nỗ lực nâng cao tay nghề

Ngần ấy thời gian đồng hành với hàng nghìn người bệnh, đối mặt với vô vàn thử thách nhưng sự hồi sinh, niềm vui của người bệnh đã thắp lên động lực lớn lao giúp chị luôn vững niềm tin và không ngừng nỗ lực trau dồi tay nghề.

Bác sĩ Thương chia sẻ: "Tôi may mắn khi được công tác tại một bệnh viện luôn tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số và cập nhật những xu hướng mới nhất trong y tế. Cùng đồng nghiệp, chúng tôi không ngừng cải tiến và hoàn thiện quy trình tiếp cận, khám và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là những ca lây nhiễm phức tạp; nhằm đảm bảo an toàn khi tiếp xúc và bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ y tế và hạn chế tối đa lây nhiễm chéo trong bệnh nhân.

Theo đó, trong các thời điểm diễn ra dịch Covid -19 và một số dịch bệnh theo mùa, bệnh dễ lây nhiễm như: Sởi, cúm, lao phổi…, Khoa bệnh nhiệt đới xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân bằng cách phân loại người bệnh ngay từ khâu khám ban đầu tại phòng khám hô hấp; hướng dẫn lối đi riêng cho người bệnh mắc các bệnh dễ lây nhiễm; thực hiện 4 tại chỗ (dự phòng, cách ly điều trị; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, phòng hộ; kinh phí và nhân lực); trở thành mô hình được các đồng nghiệp tại các bệnh viện khác học tập".

Bác sĩ Hoài Thương luôn nỗ lực nâng cao kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn để đóng góp nhiều hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ảnh: PV

Thực hiện phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, song song nhiệm vụ việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh, bác sĩ Thương cùng các đồng nghiệp luôn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng bệnh cho từng người bệnh, để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Dù bận rộn với công việc nhưng bác sĩ Thương luôn nỗ lực “chắt chiu” mọi khoảng thời gian trống để tham gia các dự án nghiên cứu, hợp tác chuyên môn với các đơn vị y tế tuyến trên để cập nhật, trau dồi kiến thức, kỹ năng mới; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc cho người bệnh, giảm thiểu biến chứng và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Dù gắn bó với công việc nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi lòng yêu nghề và cả sự hi sinh nhưng được cống hiến sức mình ở lĩnh vực đặc biệt, không chỉ chăm sóc sức khỏe người bệnh mà còn ngăn chặn dịch bệnh lây lan, góp phần bảo vệ cộng đồng, với bác sĩ Hoài Thương công việc ấy là sứ mệnh đặc biệt, vô cùng cao quý để hết mình tận hiến!