Giải trí Nữ BTV gây sốt khi diện áo dài đỏ ở bản tin Thời sự VTV ngày đại lễ là ai? Hình ảnh nữ BTV diện áo dài màu đỏ, họa tiết sao vàng và hoa sen rực rỡ trong bản tin Thời sự VTV1 vào tối 2/9 nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Những ngày qua, nữ BTV xinh đẹp trên chương trình Thời sự 19h vào tối 2/9 liên tục nhận được chú ý trên mạng xã hội. Người đó không ai khác là BTV Minh Trang.

Xuất hiện trên sóng đài quốc gia, cô diện áo dài truyền thống với sắc đỏ cùng họa tiết sao vàng và hoa sen. Bên cạnh đó, giọng đọc truyền cảm, phong thái chuẩn mực và sự chuyên nghiệp của nữ MC trong ngày lễ lớn toàn dân tộc cũng là điểm thu hút người xem.

Minh Trang gây sốt trên bản tin "Thời sự 19h" vào ngày Quốc khánh.

Trên trang cá nhân, BTV Minh Trang chia sẻ cảm xúc khi được dẫn bản tin "đặc biệt, ý nghĩa nhất trong sự nghiệp 18 năm" của mình.

Cô tiết lộ: "Trên nền chiếc áo dài màu đỏ, ngôi sao vàng năm cánh trang trọng sáng bừng giữa đài sen, họa tiết chim hạc từ trống đồng Đông Sơn thêu trên cổ áo đang cất cánh bay lên. Hôm nay, cô ấy không chỉ cố gắng tròn vai, đúng việc, mà còn mong muốn kể câu chuyện nói lên lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của người con đất Việt về Tổ quốc, dân tộc với 4.000 năm lịch sử, 80 năm độc lập và đang sải cánh bay cao, vươn xa trong Kỷ nguyên mới".

Nhan sắc xinh đẹp của BTV Minh Trang.

Minh Trang sinh năm 1987, là BTV quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam. Trước khi xuất hiện trên sóng Thời sự 19h, cô đảm nhận dẫn dắt nhiều chương trình của VTV như Dự báo thời tiết, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày...

Minh Trang tốt nghiệp ngành biên kịch điện ảnh tại Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nhờ chữ duyên và đam mê truyền hình, cô theo đuổi con đường báo chí. Tính đến nay, BTV sinh năm 1987 có 18 năm gắn bó với VTV, trong đó hơn 10 năm đảm nhận vị trí dẫn Thời sự.

Mỗi lần xuất hiện, nữ BTV đều mang đến hình ảnh chỉn chu và duyên dáng trong những tà áo dài truyền thống.

Gu thời trang nữ tính của Minh Trang ngoài đời.

Ngoài ra, nữ BTV cũng từng khiến nhiều người bất ngờ khi công diễn vở kịch Đỉnh cao và vực sâu với vai trò là tác giả kịch bản. Sản phẩm của cô khi ấy nhận được rất nhiều lời ngợi khen.

Ngoài đời thường, Minh Trang trung thành với gu thời trang kín đáo, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhấn mạnh vẻ đẹp nền nã, chuẩn mực. Trên trang cá nhân, MC Minh Trang thường xuyên đăng tải những hình ảnh cá tính, tươi trẻ.

Cũng như những BTV nhà Đài khác, Minh Trang khá kín tiếng chuyện đời tư. Cô từng nhiều lần cho biết luôn cố gắng để làm tốt công việc nhất có thể và dành thời gian cho con.

Nữ MC quan niệm, là phụ nữ luôn phải xinh đẹp, tươi vui và thoải mái. Minh Trang từng chia sẻ, bản thân cô luôn yêu thích và tâm đắc câu nói: "Đường tới thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng". Đó cũng chính là lý do những năm qua, Minh Trang luôn bền bỉ, chăm chỉ tận tâm với nghề.