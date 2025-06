Thể thao Nữ huấn luyện viên gần 30 năm gieo mầm đam mê cho cầu mây xứ Nghệ Gần 3 thập kỷ gắn bó với cầu mây, từ một cô bé nghèo mê thể thao đến HLV trưởng dày dạn kinh nghiệm, Hồ Thị Minh Thuận không chỉ chinh phục những đỉnh cao huy chương mà còn bền bỉ truyền lửa đam mê cho nhiều thế hệ vận động viên Nghệ An.

Hành trình đến với thể thao chuyên nghiệp

Sinh năm 1983 tại xã Châu Nhân (Hưng Nguyên), tuổi thơ của Hồ Thị Minh Thuận gắn liền với những tháng ngày gian khó. Bố mất sớm, mẹ là giáo viên tiểu học tần tảo nuôi 5 anh em ăn học trong điều kiện thiếu thốn. Chính hoàn cảnh ấy đã sớm tôi luyện cho chị nghị lực, sự kiên trì – những phẩm chất trở thành nền tảng quan trọng trên hành trình gắn bó với thể thao chuyên nghiệp.

Đam mê thể thao đến với chị một cách tự nhiên từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm lớp 8, chị được thầy Hoàng Hữu Nghĩa – người có công lớn với phong trào cầu mây Nghệ An, phát hiện năng khiếu và đưa vào đội năng khiếu. Một bước ngoặt quan trọng mở ra con đường thể thao chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên Hồ Thị Minh Thuận. Ảnh: NVCC

Tài năng của cô gái xứ Nghệ nhanh chóng tỏa sáng. Chị được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia năm 1998, rồi chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia chỉ một năm sau đó. Trong giai đoạn từ 2000–2001, chị giành nhiều huy chương quốc gia và quốc tế, đặc biệt là tấm Huy chương Đồng châu Á năm 2001 – thành tích cao hiếm hoi của cầu mây Việt Nam thời điểm ấy.

Dù đang ở đỉnh cao phong độ, năm 2002, chị chủ động xin rút khỏi đội tuyển để về quê hỗ trợ gia đình – một quyết định khó khăn nhưng đầy trách nhiệm. Năm 2007, sau khi hoàn thành chương trình đại học, chị chính thức trở lại với cầu mây, lần này trong vai trò huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An.

Truyền lửa đam mê, hun đúc bản lĩnh

Gần 20 năm trong nghề huấn luyện, HLV Hồ Thị Minh Thuận luôn giữ tinh thần tận tụy, gần gũi và đầy trách nhiệm với học trò. Không chỉ tuyển chọn, đào tạo về kỹ thuật, chị còn đồng hành cùng vận động viên trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện kỹ năng sống và nhân cách. Với chị, huấn luyện là “yêu thương, trách nhiệm và đam mê”.

Lợi thế lớn của chị là bề dày kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, giúp chị dễ dàng nhận diện và khắc phục điểm yếu của vận động viên cả về kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu. Chị là người cô nghiêm khắc trên sân, nhưng là người bạn, người chị ngoài giờ – luôn lắng nghe, truyền cảm hứng, động viên từng học trò bằng cả trái tim.

HLV Hồ Thị Minh Thuận tại một giải cầu mây tổ chức ở Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Là HLV nữ, chị cũng hy sinh rất nhiều cho công việc. Có thời điểm tập huấn kéo dài 6 tháng, chị gần như không có thời gian chăm con nhỏ. Thế nhưng, với sự hỗ trợ từ gia đình, chị vẫn kiên cường bám sân và cống hiến hết mình cho cầu mây Nghệ An.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Hồ Thị Minh Thuận, cầu mây Nghệ An luôn giữ vững vị thế là 1 trong 3 môn thể thao mũi nhọn. Từ Đại hội TDTT toàn quốc 2010 đến 2022, đội tuyển liên tục giành HCV. Trên đấu trường quốc tế, các học trò của chị như Nguyễn Thị Quyên, Ngô Thị Ngọc Quỳnh đã giành HCV châu Á, HCV Thế giới, HCV ASIAD 2023 và mới nhất là HCV World Cup 2025 – những mốc son lịch sử cho thể thao tỉnh nhà.

Gần 20 năm gắn bó với nghiệp huấn luyện, HLV Hồ Thị Minh Thuận xem Đại hội TDTT toàn quốc 2022 là dấu ấn không thể quên – một “bản hùng ca” của ý chí, nước mắt và tinh thần vượt khó. Khi ấy, đội cầu mây Nghệ An bước vào đợt tập trung kéo dài 6 tháng xa nhà, tập luyện 2–3 buổi mỗi ngày, không có ngày nghỉ. Các trụ cột như Nguyễn Thị Quyên (34 tuổi), Nguyễn Thị Hoà (32 tuổi), Trần Thị Yến (31 tuổi), Nguyễn Thị Mơ (29 tuổi) đều gặp khó khăn về thể lực và chấn thương, nhưng không ai bỏ cuộc.

HLV Hồ Thị Minh Thuận (áo hồng, giữa hàng trên) và các học trò ở đội cầu mây Nghệ An. Ảnh: Minh Quân

Giải đấu tại Thanh Hóa khởi đầu đầy trắc trở. Đội 4 nữ vượt qua bán kết nhưng thất bại trước Hà Nội ở chung kết; đội 4 nam để vuột HCV vào tay Vĩnh Long; đồng đội 3 nữ và đôi nam chỉ giành HCĐ. Sau 6 nội dung thi đấu, cầu mây Nghệ An vẫn trắng tay ở HCV.

Bước ngoặt đến từ nội dung đồng đội nữ. Vượt qua Sóc Trăng, Công an nhân dân và Đồng Nai, đội Nghệ An tiến vào chung kết gặp lại Hà Nội. Với tinh thần quyết tâm, các vận động viên giành chiến thắng áp đảo 2-0 ở cả hai trận, mang về tấm HCV đầu tiên trong niềm vỡ òa hạnh phúc.

Niềm vui ấy tiếp thêm động lực cho nội dung đôi nữ. Sau khi vượt qua vòng bảng với các chiến thắng trước Bắc Giang, Thanh Hóa, Đồng Tháp, đội Nghệ An đánh bại Đồng Nai ở bán kết, rồi chạm trán Công an Nhân dân trong trận chung kết. Trận đấu diễn ra căng thẳng từng điểm, nhưng với bản lĩnh thi đấu và sự lì lợm, đội Nghệ An giành thắng lợi 21-18, 21-17, hoàn tất cú đúp HCV quý giá.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, lãnh đạo đoàn ào xuống sân, cô trò ôm nhau trong nước mắt – những giọt nước mắt của hạnh phúc và nỗ lực không ngừng được đền đáp. Với 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, đội tuyển cầu mây Nghệ An đã vượt qua muôn vàn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Mục tiêu phía trước

Dù đạt được nhiều thành tích, HLV Hồ Thị Minh Thuận vẫn trăn trở về những khó khăn cố hữu của thể thao địa phương: Kinh phí eo hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn, và đặc biệt là lực lượng kế cận ngày càng mỏng. “Các em chưa xem thể thao là sự nghiệp lâu dài nên sau mỗi kỳ đại hội, lực lượng lại giảm sút rõ rệt. Điều này tạo áp lực lớn cho công tác đào tạo”, chị chia sẻ.

HLV Hồ Thị Minh Thuận (ngoài cùng bên phải) cùng các học trò Nguyễn Thị Quyên, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thị Quyên. Ảnh: Minh Quân

Dẫu vậy, chị vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và thái độ trách nhiệm. Dù lực lượng kế cận hiện nay còn mỏng, nhưng theo chị đánh giá, các em có ý thức tập luyện tốt, tinh thần cầu tiến cao và đặc biệt là niềm đam mê rõ rệt – điều kiện nền tảng để phát triển lâu dài.

Hướng tới chặng đường phía trước, HLV Hồ Minh Thuận khẳng định đầy quyết tâm: “Bằng mọi giá, chúng tôi phải giành 2 Huy chương Vàng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Cả đội đang tập trung tối đa nguồn lực và ý chí cho mục tiêu quan trọng này”.