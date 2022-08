Nữ MC từng giành hơn 100 Huy chương Khiêu vũ thể thao dự thi Miss Grand Vietnam 2022

Cô nàng Chu Lê Vi Anh với profile ấn tượng đang gây chú ý tại cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Mới đây, trang chủ của Miss Grand Vietnam đăng tải profile của thí sinh Chu Lê Vi Anh với một loạt những thành tích vô cùng ấn tượng đã gây chú ý với khán giả theo dõi cuộc thi.

Được biết, Chu Lê Vi Anh sinh năm 1998 tại Hà Nội. Hiện tại, cô là một vũ công dancesport, MC. Vi Anh cũng vừa mới tham dự cuộc thi Miss Fitness Vietnam 2022 và lọt vào top 5 đồng thời giành giải Người đẹp tài năng.

Tại thời điểm dự thi Miss Fitness Vietnam 2022, Vi Anh sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng nóng bỏng 83-63-94. Cô gây chú ý với vóc dáng săn chắc và khỏe mạnh do nhiều năm gắn bó với bộ môn dancesport.

Không chỉ thế, Vi Anh còn khiến nhiều khán giả phải trầm trồ khi chia sẻ đã giành hơn 100 Huy chương thể thao cấp quốc gia. Cô cũng từng tham dự cuộc thi So you think you can dance Vietnam 2014 và lọt vào top 8.

Người đẹp được bố mẹ cho làm quen với khiêu vũ và thể thao từ khi còn rất nhỏ. Những giải thưởng ấn tượng mà Vi Anh từng giành được có thể kể đến như: Huy chương Vàng giải Khiêu vũ thể thao (Cúp các CLB toàn quốc) 2009 đến 2014; Huy chương Vàng Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao Toàn quốc 2014; Huy chương Bạc Vô địch quốc gia 1 điệu Tango 2012; Huy chương Bạc Vô địch Rumba 2014; Huy chương Vàng IDSF International Open Standard and Latin 2010; Huy chương Vàng Bơi ếch cự li 100m thành phố Hà Nội 2014...

Hiện tại Vi Anh đang là một biên đạo múa, vũ công và MC song ngữ tại Hà Nội. Bên cạnh đam mê nhảy múa, cô còn dành thời gian trong tuần để tập gym cũng như bơi lội nhằm giữ vóc dáng săn chắc.

Sau khi dừng chân ở Miss Fitness Vietnam 2022, nhiều khán giả từng bày tỏ sự tiếc nuối với Vi Anh và hy vọng cô sẽ tiếp tục tham gia một cuộc thi nhan sắc khác trong tương lai.

Với tiêu chí đề cao vẻ đẹp năng động, nóng bỏng, Miss Grand Vietnam 2022 được coi là một sân chơi khá phù hợp với Vi Anh. Khán giả mong chờ cô sẽ tỏa sáng trong những vòng tiếp theo của cuộc thi.