Nữ quái dùng biệt thự ven biển để tổ chức đường dây cờ bạc khủng ở Nghệ An

Ngày 18/2, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: sau khi mở rộng điều tra, đơn vị đang làm thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố 08 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó có 02 đối tượng cầm đầu là Vũ Thị Hoàng, SN 1979; Nguyễn Văn Thưởng, SN 1987 đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.

Đây là những đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc ứng dụng Zalo, Facebook, tin nhắn Messenger bị Công an huyện Quỳnh Lưu đấu tranh, triệt xóa ngày 09/2/2020.

Hai đối tượng cầm đầu Vũ Thị Hoàng, Nguyễn Văn Thưởng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Bắc

Trước đó, vào hồi 19h00’ ngày 9/2/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công Chuyên án 220B, bắt giữ đồng loạt 05 đối tượng đều trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu gồm: Vũ Thị Hoàng, SN 1979; Nguyễn Văn Thưởng, SN 1987; Nguyễn Thị Hiền, SN 1967; Hoàng Thị Vui, SN 1987; Nguyễn Thị Ân, SN 1973 thu giữ 296,3 triệu tiền Việt Nam đồng, 710.000 Yên Nhật, 13 điện thoại di động, 02 laptop, 38 bảng đề và các tang vật có liên quan. Qua đấu tranh, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc là 450,1 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu triệu tập, tạm giữ thêm 03 đối tượng là Phan Thúc Ngân, SN 1966, trú tại xã An Hòa; Bùi Thị Tuyên, SN 1970 và Trần Thị Phương, SN 1975, cùng trú tại xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Ân do có vấn đề về bệnh lý, nên Cơ quan điều tra cho toại ngoại.