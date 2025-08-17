Pháp luật Nữ sinh bị 'bắt cóc online' và dọa đưa sang Campuchia để đòi tiền chuộc Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) xác nhận vừa giải cứu một nữ sinh viên bị đối tượng lừa đảo “bắt cóc online” đòi tiền chuộc 400 triệu đồng.

Được biết lúc 17h30 ngày 15/8, Phòng An ninh Công an Đà Nẵng nhận được đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin em T.N (SN, 2006, nữ sinh viên năm nhất một trường đại học, hiện tạm trú trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) bị bắt cóc. Đối tượng liên hệ người nhà nạn nhân, yêu cầu nộp tiền chuộc 400 triệu đồng. nếu không sẽ đưa T.N sang Campuchia. "Đừng có nghĩ chuyện báo Công an không con mày khổ đấy. Tao cũng nói cho mày rồi, tao bị AIDS giai đoạn cuối rồi..."- đối tượng tiếp tục đe dọa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng lập tức huy động lực lượng xác minh thêm các thông tin, và nhận định đây là trường hợp bị “bắt cóc online”. Trên cơ sở các thông tin xác minh được, đơn vị đã bố trí 20 CBCS, chia làm 4 tổ công tác, tập trung truy tìm nạn nhân. Đến khoảng 21h10 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện em T.N tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và đang chat videos với đối tượng lừa đảo...

Gia đình em T.N mừng rỡ khi tìm lại được con gái.

Theo lời kể của T.N, trước đó em nhận được nhắn tin làm quen, dụ dỗ bằng các gợi ý như “cấp học bổng”, thao túng tâm lý và đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm của nạn nhân. Sau đó, đối tượng đe dọa, buộc nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, yêu cầu đến một nơi bí mật trốn. Do lo sợ đối tượng đưa các thông tin nhạy cảm lên mạng xã hội, ngày 15/8, T.N đã đến thuê phòng tại một nhà ở đường Mỹ Đa Đông 12, phường Ngũ Hành Sơn và ở đó một mình như yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

Đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn để chiếm quyền đăng nhập tài khoản Zalo của T.N và sử dụng chính tài khoản này để liên lạc với người thân của T.N, nói rằng đang bắt cóc nữ sinh viên này. Trong quá trình T.N ở tại nhà nghỉ, đối tượng luôn điện thoại videos với nạn nhân để khống chế, không để người khác liên lạc với em.

Trước đó, ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cũng giải cứu thành công một nữ sinh 18 tuổi bị “bắt cóc online” khi nữ sinh này bị các đối tượng dẫn dụ, lừa đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Nữ nạn nhân bị "bắt cóc online" ngày 14/8 đang tường trình lại sự việc với Cơ quan Công an.

Trong vụ việc này, đối tượng lừa đảo gọi điện cho rằng nữ sinh đang bị Cơ quan Công an điều tra về việc có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy và rửa tiền rất lớn. Theo yêu cầu của kẻ lừa đảo, nữ sinh đến một nhà nghỉ để ở và gọi điện nhờ gia đình chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch và không bị bắt giam. Tiếp đó, có một đối tượng tự xưng là Công an gọi điện yêu cầu gia đình phải chuyển số tiền 500 triệu đồng cho các đối tượng thì mới thả cháu về.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã lên Công an phường Hòa Cường và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng trình báo và được các cán bộ chiến sĩ tiếp nhận thông tin hướng dẫn gia đình phối hợp với cơ quan Công an để nhanh chóng vào cuộc xác minh truy tìm và giải cứu nạn nhân.

Qua sự việc này, Cơ quan Công an đề nghị người dân, nhất là học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác, nắm bắt hành vi, phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm để tránh gặp phải những trường hợp tương tự.