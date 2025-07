Pháp luật Xử lý 2 trường hợp đăng tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em trên Facebook tại Nghệ An Ngày 19/7, Công an xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) đã triệu tập 2 cá nhân để làm rõ hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội Facebook.

Qua công tác rà soát, xác minh, cơ quan Công an xác định: Vào lúc 21h30' ngày 18/7, chị T.T. (SN 1992) và chị N.T.H. (SN 2000), cùng trú tại xã Văn Kiều, đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “T.T” và “H.E” để đăng tải nội dung cảnh báo về việc bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, thông tin này là chưa được kiểm chứng, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận địa phương.

Công an xã Văn Kiều triệu tập lên trụ sở Công an làm việc đối với 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội facebook đăng tin, bài chưa được kiểm chứng về việc bắt cóc trẻ em. Ảnh: CAVK

Tại cuộc làm việc, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, lấy lời khai, đồng thời, tuyên truyền, giải thích rõ quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng tải thông tin trên không gian mạng. 2 cá nhân đã nhận thức được hành vi sai trái, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, viết bài đính chính và cam kết không tái phạm.

Hiện Công an xã Văn Kiều đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Văn Kiều khuyến cáo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn cần tỉnh táo, không chia sẻ hay đăng tải các thông tin chưa được xác minh, đặc biệt liên quan đến an ninh, trật tự. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để được xác minh và xử lý kịp thời, tránh gây hoang mang trong cộng đồng và vi phạm pháp luật./.