Giáo dục Nữ sinh trường Phan giành Huy chương Đồng Cuộc thi Olympiad quốc tế tiếng Nga Đây là năm thứ hai liên tiếp, học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành huy chương ở cuộc thi này. Người đem về giải thưởng là em Trần Thị Khánh Trang - lớp 12C6.

Trần Thị Khánh Trang là đại diện duy nhất của Việt Nam được chọn tham dự Cuộc thi Olympiad quốc tế Tiếng Nga lần thứ XXI dành cho học sinh trung học ở nước ngoài. Đây là sự kiện thường niên mang tên nhà ngôn ngữ học nổi tiếng V. G. Kostomarov được tổ chức bởi Viện Tiếng Nga A.S. Pushkin và Quỹ “Thế giới Nga”, với sự hỗ trợ của Hiệp hội Quốc tế các nhà giáo tiếng Nga và Văn học.

Cuộc thi năm nay được tổ chức từ ngày 16 - 22/10 và nằm trong chuỗi các hoạt động của khuôn khổ Đại hội "Thế giới Nga", quy tụ những gương mặt xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ban Tổ chức cuộc thi trao Huy chương Đồng cho em Trần Thị Khánh Trang. Ảnh: NTCC

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 3.000 học sinh độ tuổi 14-18 đến từ 72 quốc gia, cùng tranh tài ở vòng sơ khảo trực tuyến trên cổng “Giáo dục bằng tiếng Nga”. Sau các vòng tuyển chọn, hơn 30 thí sinh từ 26 quốc gia đã có mặt tại Moscow để tham gia vòng chung kết trực tiếp.

Tại cuộc thi này, các thí sinh dự thi sẽ được chia thành 2 hạng mục: Dành cho học sinh học tiếng Nga như ngoại ngữ và cho học sinh học tại các trường sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ giảng dạy. Ở vòng cuối, các thí sinh thể hiện hiểu biết sâu rộng về ngữ pháp, văn học và văn hóa Nga, cùng kỹ năng giao tiếp qua các bài viết, phần thi nói và trò chơi tương tác “Đối thoại bằng tiếng Nga”.

Cô giáo Thanh Thủy và học sinh Khánh Trang trong những ngày tham gia cuộc thi tại Liên bang Nga. Ảnh: NTCC

Kết thúc cuộc thi, Trần Thị Khánh Trang cùng với 2 thí sinh khác đến từ Montenegro và Turkmenistan đã được trao Huy chương Đồng. Huy chương Vàng cuộc thi thuộc về đại diện đến từ Trung Quốc, Armenia và Kyrgyzstan và Huy chương Bạc được trao cho thí sinh đến từ Hungary và Tajikistan.

Những học sinh đạt giải được nhận chứng chỉ và học bổng toàn phần tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn tại Viện Tiếng Nga mang tên A.S. Pushkin.

Trần Thị Khánh Trang đang là học sinh lớp 12C6 (chuyên Nga) - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và là thành viên đội dự tuyển của nhà trường chuẩn bị tham dự Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 – 2026. Đây cũng là năm thứ 2 liên tục, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành giải thưởng ở cuộc thi này.

Trần Thị Khánh Trang và các thí sinh cùng tham dự cuộc thi. Ảnh: NTCC

Đồng hành với Khánh Trang ở cuộc thi này, cô giáo Lê Thị Thanh Thủy – giáo viên chủ nhiệm lớp 12C6 và là chủ nhiệm Đội tuyển môn Tiếng Nga cho biết: Khánh Trang là một học sinh có tình yêu đặc biệt với ngôn ngữ Nga và văn hóa Nga. Kết quả này là xứng đáng bởi em ham học, chịu khó, có ý chí và quyết tâm cao./.